В Самарканде презентовали книгу памяти Эдварда Ртвеладзе
© Sputnik / Анна Желиховская"Бескорыстное служение человечеству" - в Самарканде презентовали книгу памяти Эдварда Ртвеладзе
© Sputnik / Анна Желиховская
Книга задумывалась как подарок к 80-летнему юбилею Эдварда Васильевича Ртвеладзе, который он должен был отметить в мае 2022 года. Но судьба распорядилась иначе. За три месяца до юбилея его не стало. Таким образом издание превратилось в книгу памяти.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На международном Конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, проходящего в эти дни в Самарканде, представили издание, посвященное жизни выдающегося ученого-археолога, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Эта книга задумывалась как подарок ко дню рождения Эдварда Васильевича, который готовился отметить 80-летний юбилей в мае 2022 года, собрать по этому поводу друзей, учеников и коллег. Но судьба распорядилась иначе. За три месяца до юбилея его не стало. Так что пришлось поменять внешний вид подарка: юбилейный дар стал подношением его светлой памяти", — рассказали во Всемирном обществе.
В книгу включили семейные фотографии, теплые воспоминания родных, друзей и коллег, краткую биографию Ртвеладзе. Отдельная глава рассказывает об открытиях знаменитого ученого.
Над изданием работали председатель правления Всемирного общества Фирдавс Абдухаликов, председатель попечительского совета Всемирного общества Бахтиёр Фазылов, академик Российской Академии наук Михаил Бухарин, доктор искусствоведения Эльмира Гюль.
"Если попытаться найти во всем многообразии свершений Эдварда Васильевича что-то объединяющее, то, наверное, сутью его жизни будет дар — бескорыстное служение человечеству на общее благо", — подчеркивают составители книги.
Хорошо известно, что Эдварда Ртвеладзе интересовали практически все периоды исторического прошлого Центральной Азии и Кавказа — от неолита до позднего Средневековья.
Особое внимание ученый уделял городищу Кампыртепа в Сурхандарьинской области, открытому им в 1972 году во время маршрутных исследований Амударьи от Термеза до Келифа.
Кампыртепа — это первый населенный пункт, основанный Александром Македонским на территории Узбекистана. В 1999 году Ртвеладзе создал Тохаристанскую археологическую экспедицию и до 2021 года проводил здесь два сезона раскопок — весенний и осенний.
© Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия УзбекистанаАкадемик Академии наук Республики Узбекистан, доктор исторических наук, профессор Эдвард Ртвеладзе. Архивное фото
Академик Академии наук Республики Узбекистан, доктор исторических наук, профессор Эдвард Ртвеладзе. Архивное фото
© Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
За свою жизнь Эдвард Ртвеладзе написал более 30 серьезных монографий и более 800 работ, посвященных исследованию грандиозных памятников культуры Средней Азии. Они издавались как в Узбекистане, так и за рубежом.
В последние годы Ртвеладзе был научным руководителем уникального мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".
Более того, как рассказала автор видеоверсий этого проекта Шахноза Ганиева, Эдвард Ртвеладзе был автором книги-альбома о наследии Кушанской империи. При его содействии и участии было создано Всемирное общество по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
Академик, доктор исторических наук, профессор Эдвард Ртвеладзе участвовал в более 100 археологических экспедициях, исследовал колоссальные пласты истории и культуры центральноазиатского региона.