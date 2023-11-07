https://uz.sputniknews.ru/20231107/spetsslujby-stran-shos-presekli-okolo-70-teraktov-40759673.html

За год спецслужбы стран ШОС пресекли около 70 планируемых терактов

За год спецслужбы стран ШОС пресекли около 70 планируемых терактов

Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев выступил в Ташкенте на девятой научно-практической конференции РАТС ШОС Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего

2023-11-07T16:00+0500

2023-11-07T16:00+0500

2023-11-07T16:00+0500

узбекистан

спецслужбы

ратс шос

ташкент

конференция

в мире

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества за год предотвратили 69 терактов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек, заявил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Он также отметил, что за прошедшее время выявлены 507 участников и пособников международных террористических организаций, 447 задержаны, 182 нейтрализованы, 54 осуждены. Напомним, РАТС ШОС — постоянно действующий орган ШОС. Штаб-квартира структуры располагается в Ташкенте. Целью организации является координация и взаимодействие компетентных органов сторон в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

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