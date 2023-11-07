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Афганистан продолжает вызывать беспокойство — глава Антитеррористического центра СНГ

Афганистан продолжает вызывать беспокойство — глава Антитеррористического центра СНГ

Евгений Сысоев выступил на проходящей в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

2023-11-07T12:22+0500

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конференция

афганистан

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Афганистане "Талибан"* не справляется с растущим влиянием и возможностями Хорасанского филиала ИГИЛ**, поэтому ситуация там продолжает вызывать беспокойство. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев в ходе научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, проходящей в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Также, по его словам, усиливавшиеся в стране на фоне пуштунизации политической элиты этнические и конфессиональные противоречия, продолжающийся рост трансграничной преступности и возросшие площади посевов опийного мака не позволяют говорить о снижении уровня терроризма. Тема проходящей в Ташкенте научно-практической конференции ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Запрещенная террористическая организация "Исламское государство".

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