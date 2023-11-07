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Афганистан продолжает вызывать беспокойство — глава Антитеррористического центра СНГ
Афганистан продолжает вызывать беспокойство — глава Антитеррористического центра СНГ
Евгений Сысоев выступил на проходящей в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
2023-11-07T12:22+0500
2023-11-07T12:22+0500
2023-11-07T12:34+0500
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ратс шос
конференция
афганистан
борьба с терроризмом
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политика
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Афганистане "Талибан"* не справляется с растущим влиянием и возможностями Хорасанского филиала ИГИЛ**, поэтому ситуация там продолжает вызывать беспокойство. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев в ходе научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, проходящей в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Также, по его словам, усиливавшиеся в стране на фоне пуштунизации политической элиты этнические и конфессиональные противоречия, продолжающийся рост трансграничной преступности и возросшие площади посевов опийного мака не позволяют говорить о снижении уровня терроризма. Тема проходящей в Ташкенте научно-практической конференции ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Запрещенная террористическая организация "Исламское государство".
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афганистан евгений сысоев ташкент конференция ратс шос
афганистан евгений сысоев ташкент конференция ратс шос
Афганистан продолжает вызывать беспокойство — глава Антитеррористического центра СНГ
12:22 07.11.2023 (обновлено: 12:34 07.11.2023)
Евгений Сысоев выступил на проходящей в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Афганистане "Талибан"* не справляется с растущим влиянием и возможностями Хорасанского филиала ИГИЛ**, поэтому ситуация там продолжает вызывать беспокойство. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев в ходе научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, проходящей в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Особое беспокойство продолжает вызывать Афганистан, где "Талибан"*, заявлявший о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, не справляется с растущим влиянием и возможностями Хорасанского филиала ИГИЛ**, численность которого увеличилась, по данным ООН, до 6 тыс. боевиков", — отметил Сысоев.
Также, по его словам, усиливавшиеся в стране на фоне пуштунизации политической элиты этнические и конфессиональные противоречия, продолжающийся рост трансграничной преступности и возросшие площади посевов опийного мака не позволяют говорить о снижении уровня терроризма.
Тема проходящей в Ташкенте научно-практической конференции ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Запрещенная террористическая организация "Исламское государство".