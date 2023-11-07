https://uz.sputniknews.ru/20231107/tashkent-svet-otklyucheniye-7-noyabr-2023-40737101.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

7 ноября без электричества частично останутся жители трех районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-11-07T08:02+0500

2023-11-07T08:02+0500

2023-11-07T09:26+0500

узбекистан

ташкент

свет

отключение света

график отключения электричества

общество

ремонт

алмазарский район

чиланзарский район

юнусабадский район

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Сегодня в Алмазарском, Чиланзарском и Юнусабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

узбекистан

ташкент

алмазарский район

чиланзарский район

юнусабадский район

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