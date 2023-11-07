https://uz.sputniknews.ru/20231107/tashkent-svet-otklyucheniye-7-noyabr-2023-40737101.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
7 ноября без электричества частично останутся жители трех районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-11-07T08:02+0500
2023-11-07T08:02+0500
2023-11-07T09:26+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
общество
ремонт
алмазарский район
чиланзарский район
юнусабадский район
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Сегодня в Алмазарском, Чиланзарском и Юнусабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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ташкент свет отключение 7 ноября районы
ташкент свет отключение 7 ноября районы
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
08:02 07.11.2023 (обновлено: 09:26 07.11.2023)
7 ноября без электричества частично останутся жители трех районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Сегодня в Алмазарском, Чиланзарском и Юнусабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает
пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Алмазарский район: с 10.00 до 15.00 — на некоторых улицах махалли "Истикбол";
Чиланзарский район: с 9.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли "Заркургон";
Юнусабадский район: с 9.00 до 17.00 на некоторых улицах махалли "Биллур"
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.