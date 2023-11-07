https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistan-iz-bednosti-vyberutsya-127-tys-semey-40769201.html
В Узбекистане до конца года из бедности выберутся 127,5 тыс. семей
В Узбекистане до конца года из бедности выберутся 127,5 тыс. семей
Минэкономразвития и сокращения бедности: Более млн семьям в стране, состоящих в категории бедные, будет оказана практическая помощь
2023-11-07T18:11+0500
2023-11-07T18:11+0500
2023-11-07T19:29+0500
узбекистан
министерство экономического развития
бедность
помощь
малообеспеченные семьи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37207698_0:151:2941:1805_1920x0_80_0_0_910d611ec38e92b8196640898eb8e260.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. В электронную платформу “Онлайн-махалля” внесены списки бедных семей страны и разработаны индивидуальные программы, сообщил на брифинге руководитель информационной службы министерства экономического развития и сокращения бедности Фахриддин Хаитов. По его словам, до конца года в Узбекистане из бедности будут выведены 127,5 тысяч семей.Он также отметил, что данные работы проводятся в рамках стратегии "Узбекистан-2030", в соответствии с планом по сокращению бедности в республике.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37207698_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_81e259304e530302ee4f5b9d455266b3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан министерство экономического развития бедность помощь малообеспеченная семья платформа онлайн махалля
узбекистан министерство экономического развития бедность помощь малообеспеченная семья платформа онлайн махалля
В Узбекистане до конца года из бедности выберутся 127,5 тыс. семей
18:11 07.11.2023 (обновлено: 19:29 07.11.2023)
Более миллиону семей в стране, состоящих в категории бедные, будет оказана практическая помощь — Минэкономразвития и сокращения бедности.
ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik.
В электронную платформу “Онлайн-махалля” внесены списки бедных семей страны и разработаны индивидуальные программы, сообщил
на брифинге руководитель информационной службы министерства экономического развития и сокращения бедности Фахриддин Хаитов.
"В электронной платформе "Онлайн-махалля" сформирован список из 1 млн 200 тыс. семей, относящихся к категории бедные. Помощники хакимов разработали индивидуальные программы по выводу каждой семьи из бедности и внесли эти данные на платформу", — сообщил Хаитов.
По его словам, до конца года в Узбекистане из бедности будут выведены 127,5 тысяч семей.
Он также отметил, что данные работы проводятся в рамках стратегии "Узбекистан-2030", в соответствии с планом по сокращению бедности в республике.