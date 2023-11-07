https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistan-iz-bednosti-vyberutsya-127-tys-semey-40769201.html

В Узбекистане до конца года из бедности выберутся 127,5 тыс. семей

В Узбекистане до конца года из бедности выберутся 127,5 тыс. семей

Минэкономразвития и сокращения бедности: Более млн семьям в стране, состоящих в категории бедные, будет оказана практическая помощь

2023-11-07T18:11+0500

2023-11-07T18:11+0500

2023-11-07T19:29+0500

узбекистан

министерство экономического развития

бедность

помощь

малообеспеченные семьи

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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. В электронную платформу “Онлайн-махалля” внесены списки бедных семей страны и разработаны индивидуальные программы, сообщил на брифинге руководитель информационной службы министерства экономического развития и сокращения бедности Фахриддин Хаитов. По его словам, до конца года в Узбекистане из бедности будут выведены 127,5 тысяч семей.Он также отметил, что данные работы проводятся в рамках стратегии "Узбекистан-2030", в соответствии с планом по сокращению бедности в республике.

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