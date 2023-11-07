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https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistan-iz-bednosti-vyberutsya-127-tys-semey-40769201.html
В Узбекистане до конца года из бедности выберутся 127,5 тыс. семей
В Узбекистане до конца года из бедности выберутся 127,5 тыс. семей
Минэкономразвития и сокращения бедности: Более млн семьям в стране, состоящих в категории бедные, будет оказана практическая помощь
2023-11-07T18:11+0500
2023-11-07T19:29+0500
узбекистан
министерство экономического развития
бедность
помощь
малообеспеченные семьи
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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. В электронную платформу “Онлайн-махалля” внесены списки бедных семей страны и разработаны индивидуальные программы, сообщил на брифинге руководитель информационной службы министерства экономического развития и сокращения бедности Фахриддин Хаитов. По его словам, до конца года в Узбекистане из бедности будут выведены 127,5 тысяч семей.Он также отметил, что данные работы проводятся в рамках стратегии "Узбекистан-2030", в соответствии с планом по сокращению бедности в республике.
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узбекистан министерство экономического развития бедность помощь малообеспеченная семья платформа онлайн махалля
узбекистан министерство экономического развития бедность помощь малообеспеченная семья платформа онлайн махалля

В Узбекистане до конца года из бедности выберутся 127,5 тыс. семей

18:11 07.11.2023 (обновлено: 19:29 07.11.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановДевушки проходят дорогу по пешеходному переходу
Девушки проходят дорогу по пешеходному переходу - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Более миллиону семей в стране, состоящих в категории бедные, будет оказана практическая помощь — Минэкономразвития и сокращения бедности.
ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. В электронную платформу “Онлайн-махалля” внесены списки бедных семей страны и разработаны индивидуальные программы, сообщил на брифинге руководитель информационной службы министерства экономического развития и сокращения бедности Фахриддин Хаитов.
© Министерство труда республики УзбекистанФахриддин Хаитов, руководитель информационной службы Министерства по сокращению бедности и занятости.
Фахриддин Хаитов, руководитель информационной службы Министерства по сокращению бедности и занятости. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
Фахриддин Хаитов, руководитель информационной службы Министерства по сокращению бедности и занятости.
© Министерство труда республики Узбекистан

"В электронной платформе "Онлайн-махалля" сформирован список из 1 млн 200 тыс. семей, относящихся к категории бедные. Помощники хакимов разработали индивидуальные программы по выводу каждой семьи из бедности и внесли эти данные на платформу", — сообщил Хаитов.

По его словам, до конца года в Узбекистане из бедности будут выведены 127,5 тысяч семей.
Он также отметил, что данные работы проводятся в рамках стратегии "Узбекистан-2030", в соответствии с планом по сокращению бедности в республике.
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