https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistan-mejdunarodnaya-konferentsiya-jenschiny-islam-40741117.html

Узбекистан принимает участие в международной конференции "Женщины в Исламе"

Узбекистан принимает участие в международной конференции "Женщины в Исламе"

На форуме обсуждают различные вопросы, связанные с женщинами в современном обществе

2023-11-07T14:14+0500

2023-11-07T14:14+0500

2023-11-07T15:09+0500

узбекистан

джидда

конференция

женщины

ислам

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Делегация в составе председателя Комитета семьи и женщин Узбекистана Озода Парпибаева и советника президента Музаффара Комилова принимает участие в Международной конференции "Женщины в Исламе", проходящей в Джидде, сообщает Комитет семьи и женщин РУз. Данный форум призван подчеркнуть достижения женщин, их место и роль в обществе, вклад в его развитие, а также развеять предрассудки, ущемляющие права женщин в Исламе.Программа конференции включает пять рабочих сессий, участники которых обсудят вопросы защиты прав женщин, расширения возможностей для их образования и трудоустройства, а также роль женщин в современном обществе.

узбекистан

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