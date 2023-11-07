https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistan-mejdunarodnaya-konferentsiya-jenschiny-islam-40741117.html
Узбекистан принимает участие в международной конференции "Женщины в Исламе"
Узбекистан принимает участие в международной конференции "Женщины в Исламе"
На форуме обсуждают различные вопросы, связанные с женщинами в современном обществе
2023-11-07T14:14+0500
2023-11-07T14:14+0500
2023-11-07T15:09+0500
узбекистан
джидда
конференция
женщины
ислам
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Делегация в составе председателя Комитета семьи и женщин Узбекистана Озода Парпибаева и советника президента Музаффара Комилова принимает участие в Международной конференции "Женщины в Исламе", проходящей в Джидде, сообщает Комитет семьи и женщин РУз. Данный форум призван подчеркнуть достижения женщин, их место и роль в обществе, вклад в его развитие, а также развеять предрассудки, ущемляющие права женщин в Исламе.Программа конференции включает пять рабочих сессий, участники которых обсудят вопросы защиты прав женщин, расширения возможностей для их образования и трудоустройства, а также роль женщин в современном обществе.
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узбекистан делегация джидда международная конференция женщины в исламе современное общество
узбекистан делегация джидда международная конференция женщины в исламе современное общество
Узбекистан принимает участие в международной конференции "Женщины в Исламе"
14:14 07.11.2023 (обновлено: 15:09 07.11.2023)
На форуме обсуждают актуальные вопросы, связанные с ролью женщин в современном обществе.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Делегация в составе председателя Комитета семьи и женщин Узбекистана Озода Парпибаева и советника президента Музаффара Комилова принимает участие в Международной конференции "Женщины в Исламе", проходящей в Джидде, сообщает
Комитет семьи и женщин РУз.
Данный форум призван подчеркнуть достижения женщин, их место и роль в обществе, вклад в его развитие, а также развеять предрассудки, ущемляющие права женщин в Исламе.
“В рамках конференции, ее участники разработают Дорожную карту правовой реформы и политических инициатив по продвижению социальной справедливости и расширению прав и возможностей женщин”, — говорится в сообщении.
Программа конференции включает пять рабочих сессий, участники которых обсудят вопросы защиты прав женщин, расширения возможностей для их образования и трудоустройства, а также роль женщин в современном обществе.