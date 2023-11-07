https://uz.sputniknews.ru/20231107/uzbekistane-bolee-20-tys-rabotnikov-proshli-medosmotr-40764161.html

В Узбекистане более 20 тыс. работников проверили на предмет профзаболеваний

В Узбекистане более 20 тыс. работников проверили на предмет профзаболеваний

По результатам медицинских осмотров 9800 работникам выдали результаты экспертизы профессиональной пригодности

2023-11-07T17:46+0500

2023-11-07T17:46+0500

2023-11-07T17:46+0500

узбекистан

охрана труда

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

медосмотр

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Более 20 000 работников и служащих предприятий республики прошли регулярные медицинские осмотры, организованные Научно-исследовательским институтом санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний. Об этом Sputnik Узбекистан сообщила руководитель пресс-службы Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия Мафтуна Саидова.Медицинское обследование прошли работники свыше 80 основных производственных предприятий с вредными либо опасными условиями труда.По результатам медицинских осмотров, проведенных за год:Сотрудниками НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний в рамках обследования были охвачены работники АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", управления шахт "Чодак" и "Хондиза”, производственного объединения редких металлов и твердых сплавов в городе Чирчик, Шерабадского цементного завода, Бектемирского и Ташкентского металлургического завода, организации логистических услуг, ООО "АКFА FOOD" и других организаций.Руководитель пресс-службы уточнила, что профилактика профессиональных заболеваний в Узбекистане осуществляется по двум направлениям:— охрана и улучшение условий труда;— оказание профилактической медицинской помощи.По словам специалиста, пациенты с подтвержденными профессиональными заболеваниями находятся на диспансерном учете в клинике НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний.Клиника профзаболеваний рассчитана на 100 коек и является единственным специализированным медучреждением в ​​республике. Здесь ежегодно более 3000 пациентов со всех регионов страны проходят лечение и реабилитацию, свыше 33 000 пациентов обследуются в амбулаторных условиях.

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узбекистан медосмотр комитет санитарно эпидемиологического благополучия медосмотр выданы результаты экспертизы профпригодность