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В Узбекистане более 20 тыс. работников проверили на предмет профзаболеваний
В Узбекистане более 20 тыс. работников проверили на предмет профзаболеваний
По результатам медицинских осмотров 9800 работникам выдали результаты экспертизы профессиональной пригодности
2023-11-07T17:46+0500
2023-11-07T17:46+0500
2023-11-07T17:46+0500
узбекистан
охрана труда
комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
медосмотр
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Более 20 000 работников и служащих предприятий республики прошли регулярные медицинские осмотры, организованные Научно-исследовательским институтом санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний. Об этом Sputnik Узбекистан сообщила руководитель пресс-службы Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия Мафтуна Саидова.Медицинское обследование прошли работники свыше 80 основных производственных предприятий с вредными либо опасными условиями труда.По результатам медицинских осмотров, проведенных за год:Сотрудниками НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний в рамках обследования были охвачены работники АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", управления шахт "Чодак" и "Хондиза”, производственного объединения редких металлов и твердых сплавов в городе Чирчик, Шерабадского цементного завода, Бектемирского и Ташкентского металлургического завода, организации логистических услуг, ООО "АКFА FOOD" и других организаций.Руководитель пресс-службы уточнила, что профилактика профессиональных заболеваний в Узбекистане осуществляется по двум направлениям:— охрана и улучшение условий труда;— оказание профилактической медицинской помощи.По словам специалиста, пациенты с подтвержденными профессиональными заболеваниями находятся на диспансерном учете в клинике НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний.Клиника профзаболеваний рассчитана на 100 коек и является единственным специализированным медучреждением в республике. Здесь ежегодно более 3000 пациентов со всех регионов страны проходят лечение и реабилитацию, свыше 33 000 пациентов обследуются в амбулаторных условиях.
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узбекистан медосмотр комитет санитарно эпидемиологического благополучия медосмотр выданы результаты экспертизы профпригодность
узбекистан медосмотр комитет санитарно эпидемиологического благополучия медосмотр выданы результаты экспертизы профпригодность
В Узбекистане более 20 тыс. работников проверили на предмет профзаболеваний
По результатам медицинских осмотров около 10 тыс. работникам выдали результаты экспертизы профессиональной пригодности.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Более 20 000 работников и служащих предприятий республики прошли регулярные медицинские осмотры, организованные Научно-исследовательским институтом санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний. Об этом Sputnik Узбекистан
сообщила руководитель пресс-службы Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия Мафтуна Саидова.
Медицинское обследование прошли работники свыше 80 основных производственных предприятий с вредными либо опасными условиями труда.
По результатам медицинских осмотров, проведенных за год:
98% (9 800) работникам выдали результаты экспертизы профессиональной пригодности;
42% обследуемым назначили необходимые лечебно-реабилитационные мероприятия;
2% — рекомендовано стационарное лечение;
4% — направлены на лечение в санатории;
4 116 работникам рекомендовано находиться под медицинским наблюдением;
290 работникам даны рекомендации по временному переводу на другую работу, свободную от воздействия опасных и вредных производственных факторов, в зависимости о состоянии их здоровья.
Сотрудниками НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний в рамках обследования были охвачены работники АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", управления шахт "Чодак" и "Хондиза”, производственного объединения редких металлов и твердых сплавов в городе Чирчик, Шерабадского цементного завода, Бектемирского и Ташкентского металлургического завода, организации логистических услуг, ООО "АКFА FOOD" и других организаций.
Руководитель пресс-службы уточнила, что профилактика профессиональных заболеваний в Узбекистане осуществляется по двум направлениям:
— охрана и улучшение условий труда;
— оказание профилактической медицинской помощи.
По словам специалиста, пациенты с подтвержденными профессиональными заболеваниями находятся на диспансерном учете в клинике НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний.
"Они относятся к группе пациентов, охраняемых государством, и имеют право на ежегодное бесплатное лечение, обследование и реабилитацию в клинике", — добавила Саидова.
Клиника профзаболеваний рассчитана на 100 коек и является единственным специализированным медучреждением в республике. Здесь ежегодно более 3000 пациентов со всех регионов страны проходят лечение и реабилитацию, свыше 33 000 пациентов обследуются в амбулаторных условиях.