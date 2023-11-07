В Москве пройдет международный конкурс чтецов Корана

"В международном конкурсе, который открывается в Соборной мечети в среду, примут участие сильнейшие чтецы Корана из более чем 30 стран мира – Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Ирана, Турции и других. В текущем году конкурс чтецов Корана пройдет в номинации "хифз" (чтение текстов Священного Корана наизусть). Помимо самих участников в российскую столицу прибыли для работы в жюри муфтии и авторитетные ученые из арабо-мусульманских стран", - сказал Аббясов.