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https://uz.sputniknews.ru/20231107/v-moskve-proydet-mejdunarodnyy-konkurs-chtetsov-korana-40778695.html
В Москве пройдет международный конкурс чтецов Корана
В Москве пройдет международный конкурс чтецов Корана
В конкурсе, который пройдет в Соборной мечети, примут участие сильнейшие чтецы из 30 стран мира.
2023-11-07T20:49+0500
2023-11-07T20:49+0500
россия
москва
коран
конкурс
духовное управление мусульман
рушан аббясов
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Москве пройдет международный конкурс чтецов Корана, в котором примут участие сильнейшие чтецы из 30 стран мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя Совета муфтиев России (СМР) Рушана Аббясова.Помимо иностранных чтецов, в конкурсе примут участие и россияне, отметил Аббясов.По словам Аббясова, соревновательная часть конкурса состоится в Соборной мечети Москвы 8-9 ноября, а подведение итогов и награждение победителей пройдет с участием председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина в концертном зале гостиницы "Космос" в воскресенье.
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москва конкурс чтецов коран
москва конкурс чтецов коран

В Москве пройдет международный конкурс чтецов Корана

20:49 07.11.2023
© Совет муфтиев РоссииВстреча первого заместителя председателя Совета муфтиев России Рушана Аббясова и первого заместителя председателя ДУМ Узбекистана Хомиджона Ишматбекова.
Встреча первого заместителя председателя Совета муфтиев России Рушана Аббясова и первого заместителя председателя ДУМ Узбекистана Хомиджона Ишматбекова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
© Совет муфтиев России
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В конкурсе, который пройдет в Соборной мечети, примут участие сильнейшие чтецы из 30 стран мира.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Москве пройдет международный конкурс чтецов Корана, в котором примут участие сильнейшие чтецы из 30 стран мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя Совета муфтиев России (СМР) Рушана Аббясова.
"В международном конкурсе, который открывается в Соборной мечети в среду, примут участие сильнейшие чтецы Корана из более чем 30 стран мира – Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Ирана, Турции и других. В текущем году конкурс чтецов Корана пройдет в номинации "хифз" (чтение текстов Священного Корана наизусть). Помимо самих участников в российскую столицу прибыли для работы в жюри муфтии и авторитетные ученые из арабо-мусульманских стран", - сказал Аббясов.
Помимо иностранных чтецов, в конкурсе примут участие и россияне, отметил Аббясов.
"Наши ребята не раз становились победителями международных конкурсов. У нас молодая, но сильная школа чтецов Корана. И наши ребята составят конкуренцию единоверцам из других стран. Мы соревнуемся в благих делах. Можно сказать, здесь все победители", - добавил Аббясов.
По словам Аббясова, соревновательная часть конкурса состоится в Соборной мечети Москвы 8-9 ноября, а подведение итогов и награждение победителей пройдет с участием председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина в концертном зале гостиницы "Космос" в воскресенье.
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