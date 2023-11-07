https://uz.sputniknews.ru/20231107/zalujnyy-pomoschnik-gibel-prichina-40740000.html
Глава МВД Украины рассказал о подробностях гибели помощника Залужного
Глава МВД Украины рассказал о подробностях гибели помощника Залужного
Помощник Главкома армии Украины взорвался, когда показывал сыну гранату.
2023-11-07T09:48+0500
2023-11-07T09:48+0500
2023-11-07T10:14+0500
в мире
мвд
украина
валерий залужный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/13/36083614_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_a4da254a31367e1f27e9d4670d365012.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Гранату, от которой погиб помощник Главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, ему подарил коллега, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.В понедельник издание "Украинская правда" написало, ссылаясь на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сына госпитализировали в тяжелом состоянии.По его словам, "это были гранаты нового западного образца". По данным полиции, в квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.Клименко также сообщил, что полицейские нашли военного, от которого Частяков получил такой подарок."В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", — добавил министр.
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/13/36083614_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_e27f3138820c07bedc58cb78bc0b9c76.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
помощник залужный гибель украина граната взрыв
помощник залужный гибель украина граната взрыв
Глава МВД Украины рассказал о подробностях гибели помощника Залужного
09:48 07.11.2023 (обновлено: 10:14 07.11.2023)
Помощник Главкома армии Украины взорвался, когда показывал сыну гранату.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Гранату, от которой погиб помощник Главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, ему подарил коллега, сообщает
РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.
В понедельник издание "Украинская правда" написало, ссылаясь на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сына госпитализировали в тяжелом состоянии.
"В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", — написал Клименко в Telegram-канале.
По его словам, "это были гранаты нового западного образца". По данным полиции, в квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.
Клименко также сообщил, что полицейские нашли военного, от которого Частяков получил такой подарок.
"В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", — добавил министр.