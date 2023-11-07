https://uz.sputniknews.ru/20231107/zalujnyy-pomoschnik-gibel-prichina-40740000.html

Глава МВД Украины рассказал о подробностях гибели помощника Залужного

Глава МВД Украины рассказал о подробностях гибели помощника Залужного

Помощник Главкома армии Украины взорвался, когда показывал сыну гранату.

2023-11-07T09:48+0500

2023-11-07T09:48+0500

2023-11-07T10:14+0500

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валерий залужный

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Гранату, от которой погиб помощник Главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков, ему подарил коллега, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.В понедельник издание "Украинская правда" написало, ссылаясь на источник в МВД, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сына госпитализировали в тяжелом состоянии.По его словам, "это были гранаты нового западного образца". По данным полиции, в квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат, их отправят на экспертизу.Клименко также сообщил, что полицейские нашли военного, от которого Частяков получил такой подарок."В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", — добавил министр.

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