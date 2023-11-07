https://uz.sputniknews.ru/20231107/zapad-ne-gnushaetsya-ispolzovat-terroristov-chtoby-navyazat-svoyu-pozitsiyu--sk-rf-40756446.html

Запад не гнушается использовать террористов, чтобы навязать свою позицию – СК РФ

Запад не гнушается использовать террористов, чтобы навязать свою позицию – СК РФ

Представитель российского Следственного комитета на конференции РАТС ШОС рассказал о вкладе коллективного Запада на появление и усугубление существующих проблем в Афганистане и Украине.

2023-11-07T13:47+0500

2023-11-07T13:47+0500

2023-11-07T14:01+0500

узбекистан

ратс шос

конференция

борьба с терроризмом

афганистан

украина

запад

россия

следственный комитет рф

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Деструктивная антироссийская линия коллективного Запада не дает достигнуть международной безопасности и стабильности. Такое заявление сделал старший инспектор отдела аналитического сопровождения прессы Управления контроля за следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ Максим Хуркилов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он выступил на проходящей в настоящее время в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".Для этого коллективный Запад предпринимает открытые и целенаправленные усилия по дестабилизации обстановки в разных странах, подрывая устоявшуюся систему международного права и подменяя ее неким "порядком, основанным на правилах", отметил он.Между тем, ситуация в Афганистане для стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важна, поскольку все его соседи входят в состав этой организации."Очевидно, именно поэтому Вашингтон не ослабляет внимание к Афганистану, рассматривает его как ключ к большой Евразии. Отсюда их попытки управлять террористическим подпольем, используя правительственной организации", - заявил представитель СК.Примером этого могут служить многочисленные террористические организации в Афганистане. И подобная же работа ведется в соседних странах, отметил чиновник.Бездействие натовской коалиции и блокировка финансовых активов Афганистана усугубили ситуацию с производством и сбытом наркотиков в этой стране, подтолкнув фермеров заниматься выращиванием опиатов. В результате растут масштабы контрабанты опиатов и метмамфитаминов, в том числе на пространстве ШОС, подчеркнул он."На Украине США их союзники по творчеству и распространению националистских идей способствовали расколу населения страны. В условиях проведения России специальной военной операции коллективный Запад распространяет ангажированные трактовки событий, разжигает агрессивные национализм и русофобию, поощряют Украину на применение террористических методов против российских мирных граждан и инфраструктуры", - отметил Хуркилов.Он также подчеркнул, что снабжение Украины вооружением привело к расширению черного рынка оружия.Напомним, научно-практическая конференция РАТС ШОС на тему "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" проходит в настоящее время в Ташкенте. В ходе конференции обеспокоенность ситуацией в Афганистане высказал также глава руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев

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