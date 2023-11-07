Запад не гнушается использовать террористов, чтобы навязать свою позицию – СК РФ
13:47 07.11.2023 (обновлено: 14:01 07.11.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗаседание РАТС ШОС в Ташкенте. Архивное фото
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Представитель российского Следственного комитета на конференции РАТС ШОС рассказал о вкладе коллективного Запада на появление и усугубление существующих проблем в Афганистане и Украине.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Деструктивная антироссийская линия коллективного Запада не дает достигнуть международной безопасности и стабильности. Такое заявление сделал старший инспектор отдела аналитического сопровождения прессы Управления контроля за следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ Максим Хуркилов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Он выступил на проходящей в настоящее время в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".
"Текущие процессы в мировой политике, обусловленные деструктивной антироссийской линией стран Запада, осложняют обеспечение международной безопасности и глобальной стабильности. Коллективный Запад, так и не избавившийся от неоколониального мышления, не оставляет попыток любыми средствами сохранить своё доминирование на международной арене, реанимировать однополярный мир", - отметил он.
Для этого коллективный Запад предпринимает открытые и целенаправленные усилия по дестабилизации обстановки в разных странах, подрывая устоявшуюся систему международного права и подменяя ее неким "порядком, основанным на правилах", отметил он.
"При этом они не гнушаются использовать террористов и экстремистов, практикуют откровенные двойные стандарты. Последствия таких действий мы наблюдаем на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Украине, в Афганистане. Пресловутые лидеры свободного мира годами изображали борьбу с ИГИЛ, Аль-Каидой. В то время как на деле, ряд её участников поддерживал и продолжает поддерживать прямые тесные контакты с террористами из этих международных террористических организаций. Пример Афганистана наглядно показывает управляемость террористических группировок условна", - подчеркнул Хуркилов.
Между тем, ситуация в Афганистане для стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) особенно важна, поскольку все его соседи входят в состав этой организации.
"Очевидно, именно поэтому Вашингтон не ослабляет внимание к Афганистану, рассматривает его как ключ к большой Евразии. Отсюда их попытки управлять террористическим подпольем, используя правительственной организации", - заявил представитель СК.
Примером этого могут служить многочисленные террористические организации в Афганистане. И подобная же работа ведется в соседних странах, отметил чиновник.
"В интернете ведётся целенаправленная пропаганда, в том числе на национальных языках, с целью создания сети спящих ячеек в государствах - членах ШОС, всё это формирует серьёзные риски. экспансии терроризма на пространство ШОС, прежде всего в государства Центральной Азии", - подчеркнул он.
Бездействие натовской коалиции и блокировка финансовых активов Афганистана усугубили ситуацию с производством и сбытом наркотиков в этой стране, подтолкнув фермеров заниматься выращиванием опиатов. В результате растут масштабы контрабанты опиатов и метмамфитаминов, в том числе на пространстве ШОС, подчеркнул он.
"На Украине США их союзники по творчеству и распространению националистских идей способствовали расколу населения страны. В условиях проведения России специальной военной операции коллективный Запад распространяет ангажированные трактовки событий, разжигает агрессивные национализм и русофобию, поощряют Украину на применение террористических методов против российских мирных граждан и инфраструктуры", - отметил Хуркилов.
Он также подчеркнул, что снабжение Украины вооружением привело к расширению черного рынка оружия.
"Прирост чёрного рынка вооружения за счёт направляемых на Украину - прямое следствие отсутствия контроля со стороны тех, кто вооружает преступные киевский режим за тем, как и кем эти вооружения используются. Как они используются мы с вами стали свидетелями во время обострения и при нападении боевиков Хамас на Израиль в октябре текущего года", - заявил Хуркилов.
Напомним, научно-практическая конференция РАТС ШОС на тему "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" проходит в настоящее время в Ташкенте.
В ходе конференции обеспокоенность ситуацией в Афганистане высказал также глава руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев