https://uz.sputniknews.ru/20231108/abdulaziz-kamilov-imperator-yaponiya-nagrajdeniye-40808583.html
Абдулазиз Камилов получил высшую награду Японии
Абдулазиз Камилов получил высшую награду Японии
Награду специальному представителю президента Узбекистана по вопросам внешней политики вручили на церемонии в императорской резиденции в Токио.
2023-11-08T17:02+0500
2023-11-08T17:02+0500
2023-11-08T17:18+0500
япония
узбекистан
абдулазиз камилов
политика
награждение
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Император Японии Нарухито наградил Абдулазиза Камилова, специального представителя президента республики Узбекистан по вопросам внешней политики Орденом Большого Кордона Восходящего Солнца, сообщает UzA. Награда была вручена на церемонии в императорской резиденции в Токио в присутствии премьер-министра Японии Фумио Кисидо.Орден Большого Кордона Восходящего Солнца считается одной из старейших — он вручается с 1875 года — и высших наград Японии. Таким образом император Нарухито отметил многолетний вклад Камилова в укрепление дружественных отношений между двумя странами.Годом ранее высший орден Японии получил Азиз Абдухакимов, занимавший тогда должность заместителя премьер-министра, министра туризма и культурного наследия РУз. Впервые в республике этой награды удостоился первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.
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абдулазиз камилов япония император награда церемония токио
абдулазиз камилов япония император награда церемония токио
Абдулазиз Камилов получил высшую награду Японии
17:02 08.11.2023 (обновлено: 17:18 08.11.2023)
Орден Восходящего Солнца специальному представителю президента Узбекистана по вопросам внешней политики вручили на церемонии в императорской резиденции в Токио.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Император Японии Нарухито наградил Абдулазиза Камилова, специального представителя президента республики Узбекистан по вопросам внешней политики Орденом Большого Кордона Восходящего Солнца, сообщает UzA.
Награда была вручена на церемонии в императорской резиденции в Токио в присутствии премьер-министра Японии Фумио Кисидо.
Орден Большого Кордона Восходящего Солнца считается одной из старейших — он вручается с 1875 года — и высших наград Японии.
Таким образом император Нарухито отметил многолетний вклад Камилова в укрепление дружественных отношений между двумя странами.
Годом ранее высший орден Японии получил Азиз Абдухакимов, занимавший тогда должность заместителя премьер-министра, министра туризма и культурного наследия РУз. Впервые в республике этой награды удостоился первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.