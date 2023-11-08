https://uz.sputniknews.ru/20231108/abdulaziz-kamilov-imperator-yaponiya-nagrajdeniye-40808583.html

Абдулазиз Камилов получил высшую награду Японии

Абдулазиз Камилов получил высшую награду Японии

Награду специальному представителю президента Узбекистана по вопросам внешней политики вручили на церемонии в императорской резиденции в Токио.

2023-11-08T17:02+0500

2023-11-08T17:02+0500

2023-11-08T17:18+0500

япония

узбекистан

абдулазиз камилов

политика

награждение

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Император Японии Нарухито наградил Абдулазиза Камилова, специального представителя президента республики Узбекистан по вопросам внешней политики Орденом Большого Кордона Восходящего Солнца, сообщает UzA. Награда была вручена на церемонии в императорской резиденции в Токио в присутствии премьер-министра Японии Фумио Кисидо.Орден Большого Кордона Восходящего Солнца считается одной из старейших — он вручается с 1875 года — и высших наград Японии. Таким образом император Нарухито отметил многолетний вклад Камилова в укрепление дружественных отношений между двумя странами.Годом ранее высший орден Японии получил Азиз Абдухакимов, занимавший тогда должность заместителя премьер-министра, министра туризма и культурного наследия РУз. Впервые в республике этой награды удостоился первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

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