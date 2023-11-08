https://uz.sputniknews.ru/20231108/domodedovo-zaderjka-reys-moskva-tashkent-40788165.html

В Домодедово задержали рейс в Ташкент — причина

В Домодедово задержали рейс в Ташкент — причина

Технические специалисты авиакомпании ведут подготовку воздушного судна к вылету.

2023-11-08T10:18+0500

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авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Рейс HY602, который должен был 7 ноября следовать по маршруту Москва — Ташкент, задержали в аэропорту вылета Домодедово по техническим причинам, сообщает Uzbekistan Airways. Дополнительную информацию относительно времени вылета рейса сообщат дополнительно, добавили в пресс-службе Национального авиаперевозчика Узбекистана.

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