https://uz.sputniknews.ru/20231108/domodedovo-zaderjka-reys-moskva-tashkent-40788165.html
В Домодедово задержали рейс в Ташкент — причина
В Домодедово задержали рейс в Ташкент — причина
Технические специалисты авиакомпании ведут подготовку воздушного судна к вылету.
2023-11-08T10:18+0500
2023-11-08T10:18+0500
2023-11-08T10:36+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Рейс HY602, который должен был 7 ноября следовать по маршруту Москва — Ташкент, задержали в аэропорту вылета Домодедово по техническим причинам, сообщает Uzbekistan Airways. Дополнительную информацию относительно времени вылета рейса сообщат дополнительно, добавили в пресс-службе Национального авиаперевозчика Узбекистана.
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домодедово рейс ташкент задержка вылет подготовка
домодедово рейс ташкент задержка вылет подготовка
В Домодедово задержали рейс в Ташкент — причина
10:18 08.11.2023 (обновлено: 10:36 08.11.2023)
Технические специалисты авиакомпании ведут подготовку воздушного судна к вылету.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik
. Рейс HY602, который должен был 7 ноября следовать по маршруту Москва — Ташкент, задержали в аэропорту вылета Домодедово по техническим причинам, сообщает Uzbekistan Airways.
"Техническими специалистами авиакомпании ведутся работы по подготовке воздушного судна к вылету. Часть пассажиров рейса размещена в гостинице на период ожидания. Также предоставлены компенсационные услуги", — говорится в сообщении.
Дополнительную информацию относительно времени вылета рейса сообщат дополнительно, добавили в пресс-службе Национального авиаперевозчика Узбекистана.