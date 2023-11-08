https://uz.sputniknews.ru/20231108/eaes-shos-evraziyskoye-partnerstvo-putin-40794862.html

С опорой на ЕАЭС и ШОС — Путин о партнерстве в Евразии

С опорой на ЕАЭС и ШОС — Путин о партнерстве в Евразии

Россия считает важным создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания, заявил президент России в интервью СМИ Казахстана.

2023-11-08T12:55+0500

2023-11-08T12:55+0500

2023-11-08T12:55+0500

еаэс и узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Для формирования нового справедливого миропорядка необходимо сформировать в Евразии единое пространство мира, стабильности и процветания, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля.Президент РФ также отметил, что решить такие масштабные задачи невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом неотъемлемое условие — это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.С ШОС, в работе которой участвуют уже 26 стран, связаны особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы, сказал президент России.

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2023

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