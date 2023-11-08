https://uz.sputniknews.ru/20231108/eaes-shos-evraziyskoye-partnerstvo-putin-40794862.html
С опорой на ЕАЭС и ШОС — Путин о партнерстве в Евразии
С опорой на ЕАЭС и ШОС — Путин о партнерстве в Евразии
Россия считает важным создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания, заявил президент России в интервью СМИ Казахстана.
2023-11-08T12:55+0500
2023-11-08T12:55+0500
2023-11-08T12:55+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Для формирования нового справедливого миропорядка необходимо сформировать в Евразии единое пространство мира, стабильности и процветания, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля.Президент РФ также отметил, что решить такие масштабные задачи невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом неотъемлемое условие — это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.С ШОС, в работе которой участвуют уже 26 стран, связаны особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы, сказал президент России.
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еаэс шос путин евразия
С опорой на ЕАЭС и ШОС — Путин о партнерстве в Евразии
Россия считает важным создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания, заявил президент России в интервью СМИ Казахстана.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Для формирования нового справедливого миропорядка необходимо сформировать в Евразии единое пространство мира, стабильности и процветания, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля
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"Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", — сказал российский лидер.
Президент РФ также отметил, что решить такие масштабные задачи невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом неотъемлемое условие — это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.
"Важным шагом достижения этой цели считаем создание широкого интеграционного контура — большого евразийского партнерства — путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества", — сказал Путин.
С ШОС, в работе которой участвуют уже 26 стран, связаны особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы, сказал президент России.