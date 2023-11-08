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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20231108/eaes-shos-evraziyskoye-partnerstvo-putin-40794862.html
С опорой на ЕАЭС и ШОС — Путин о партнерстве в Евразии
С опорой на ЕАЭС и ШОС — Путин о партнерстве в Евразии
Россия считает важным создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания, заявил президент России в интервью СМИ Казахстана.
2023-11-08T12:55+0500
2023-11-08T12:55+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
шос
владимир путин
партнерство
евразия
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Для формирования нового справедливого миропорядка необходимо сформировать в Евразии единое пространство мира, стабильности и процветания, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля.Президент РФ также отметил, что решить такие масштабные задачи невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом неотъемлемое условие — это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.С ШОС, в работе которой участвуют уже 26 стран, связаны особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы, сказал президент России.
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еаэс шос путин евразия

С опорой на ЕАЭС и ШОС — Путин о партнерстве в Евразии

12:55 08.11.2023
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидеры стран-участниц ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран-участниц ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / POOL
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Россия считает важным создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания, заявил президент России в интервью СМИ Казахстана.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Для формирования нового справедливого миропорядка необходимо сформировать в Евразии единое пространство мира, стабильности и процветания, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", — сказал российский лидер.
Президент РФ также отметил, что решить такие масштабные задачи невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом неотъемлемое условие — это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.
"Важным шагом достижения этой цели считаем создание широкого интеграционного контура — большого евразийского партнерства — путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества", — сказал Путин.
С ШОС, в работе которой участвуют уже 26 стран, связаны особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы, сказал президент России.
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