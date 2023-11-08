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https://uz.sputniknews.ru/20231108/kak-tashkent-vstrechaet-sammit-oes--foto-40787210.html
Как Ташкент встречает саммит ОЭС — фото
Как Ташкент встречает саммит ОЭС — фото
Сегодня в столице Узбекистана стартует шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Атмосфера предстоящего события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
2023-11-08T09:50+0500
2023-11-08T11:32+0500
фото
узбекистан
ташкент
саммит
оэс
подготовка
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ташкенте 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем примут участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
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ташкент саммит оэс организация экономического сотрудничества фотолента
ташкент саммит оэс организация экономического сотрудничества фотолента

Как Ташкент встречает саммит ОЭС — фото

09:50 08.11.2023 (обновлено: 11:32 08.11.2023)
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Сегодня в столице Узбекистана стартует шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Атмосфера предстоящего события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ташкенте 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем примут участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевФлаг саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Флаг саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Флаг саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевФлаг Узбекистана во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Флаг Узбекистана во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Флаг Узбекистана во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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