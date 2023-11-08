https://uz.sputniknews.ru/20231108/kak-tashkent-vstrechaet-sammit-oes--foto-40787210.html

Как Ташкент встречает саммит ОЭС — фото

Как Ташкент встречает саммит ОЭС — фото

Сегодня в столице Узбекистана стартует шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Атмосфера предстоящего события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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фото

узбекистан

ташкент

саммит

оэс

подготовка

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ташкенте 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем примут участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

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