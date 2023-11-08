Как Ташкент встречает саммит ОЭС — фото
09:50 08.11.2023 (обновлено: 11:32 08.11.2023)
Сегодня в столице Узбекистана стартует шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Атмосфера предстоящего события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ташкенте 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем примут участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik/Зафар ХалиловСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik/Зафар Халилов
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевФлаг саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Флаг саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевФлаг Узбекистана во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Флаг Узбекистана во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевСаммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Саммит Организации экономического сотрудничества в Ташкенте