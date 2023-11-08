https://uz.sputniknews.ru/20231108/lavrov-tsel-sanktsiy-rossiya-sprovotsirovat-besporyadki-40815662.html
Лавров: Цели санкций в России — спровоцировать беспорядки, подорвать экономику
Лавров: Цели санкций в России — спровоцировать беспорядки, подорвать экономику
На встрече в формате круглого стола по Украине, с главами аккредитованных в Москве дипмиссий Сергей Лавров высказал мнения по ряду актуальных тем и злободневных вопросов
2023-11-08T18:58+0500
2023-11-08T18:58+0500
2023-11-08T18:58+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что задача западных санкций в России — спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, сообщает РИА Новости.Он также добавил, что Евросоюз по самым скромным подсчетам потерял до €250 млрд из-за антироссийских санкций.При этом он подчеркнул, что США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского сжиженного природного газа.Говоря на тему дедолларизации, глава МИД РФ подчеркнул, что процессы будут все активнее набирать обороты.Говоря о продовольственном кризисе, Лавров заявил, что недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис, скупив все продовольствие в начале пандемии коронавируса.Лавров отметил, что по данным ООН, сейчас нехватки продовольствия на рынке не наблюдается, а мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали примерно на 25%, теперь они находятся около уровня 2021 года.По теме расследования подрыва "Северных потоков" глава МИД заявил, что Россия до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада.
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россия сергей лавров круглый стол дипмиссии санкции украина москва мнение
россия сергей лавров круглый стол дипмиссии санкции украина москва мнение
Лавров: Цели санкций в России — спровоцировать беспорядки, подорвать экономику
На встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине Сергей Лавров озвучил мнения по ряду актуальных вопросов.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что задача западных санкций в России — спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, сообщает РИА Новости
.
"Цели (санкций — ред.) не скрываются — подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти — это прямо декларируемая цель... Задачу ставят перед собой — спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти", — сказал глава МИД РФ.
Он также добавил, что Евросоюз по самым скромным подсчетам потерял до €250 млрд из-за антироссийских санкций.
"Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", — сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского сжиженного природного газа.
Говоря на тему дедолларизации, глава МИД РФ подчеркнул, что процессы будут все активнее набирать обороты.
"Фиксируется постепенное и устойчивое сокращение доли доллара и евро... Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты. В процесс перехода на национальные валюты вовлечены крупнейшие экономики: Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Бразилия, Саудовская Аравия, Аргентина, Кения и Египет", — отметил Лавров.
Говоря о продовольственном кризисе, Лавров заявил, что недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис, скупив все продовольствие в начале пандемии коронавируса.
"Много говорят о глобальной продовольственной безопасности. Опять обвиняют нас (Россию — ред.) в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног на голову", — сказал министр и добавил, — Россию обвиняют, "едва ли забывая, просто стараясь замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег. Пятнадцать триллионов, по-моему, совместно они напечатали, ... скупили где только можно все продовольствие в ожидании, что COVID заставит всех закрыться, и тем самым они создали острый кризис на глобальном рынке продовольствия".
Лавров отметил, что по данным ООН, сейчас нехватки продовольствия на рынке не наблюдается, а мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали примерно на 25%, теперь они находятся около уровня 2021 года.
"Эксперты секретариата Международного союза по зерну подтверждают эти данные, и они считают, что кризисные явления в производстве, торговле зерновыми в настоящее время отсутствуют", — отметил Лавров.
По теме расследования подрыва "Северных потоков" глава МИД заявил, что Россия до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада.
"По "Северным потокам" мы до сих пор не можем добиться внятного ответа, кто же все-таки и как расследует этот теракт, уже прошло больше года. Ни Германия, ни Норвегия, ни Швеция, которые этими расследованиями занимаются на национальном уровне, ничего внятного и вменяемого нам сказать не могли", — сказал министр.