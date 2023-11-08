https://uz.sputniknews.ru/20231108/lavrov-tsel-sanktsiy-rossiya-sprovotsirovat-besporyadki-40815662.html

Лавров: Цели санкций в России — спровоцировать беспорядки, подорвать экономику

Лавров: Цели санкций в России — спровоцировать беспорядки, подорвать экономику

На встрече в формате круглого стола по Украине, с главами аккредитованных в Москве дипмиссий Сергей Лавров высказал мнения по ряду актуальных тем и злободневных вопросов

2023-11-08T18:58+0500

2023-11-08T18:58+0500

2023-11-08T18:58+0500

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что задача западных санкций в России — спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, сообщает РИА Новости.Он также добавил, что Евросоюз по самым скромным подсчетам потерял до €250 млрд из-за антироссийских санкций.При этом он подчеркнул, что США "вынуждают своими эгоистичными законами" европейские компании отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогого американского сжиженного природного газа.Говоря на тему дедолларизации, глава МИД РФ подчеркнул, что процессы будут все активнее набирать обороты.Говоря о продовольственном кризисе, Лавров заявил, что недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис, скупив все продовольствие в начале пандемии коронавируса.Лавров отметил, что по данным ООН, сейчас нехватки продовольствия на рынке не наблюдается, а мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали примерно на 25%, теперь они находятся около уровня 2021 года.По теме расследования подрыва "Северных потоков" глава МИД заявил, что Россия до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада.

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