https://uz.sputniknews.ru/20231108/migranty-rf-trudovoy-patent-uvedomleniye-mvd-rabota-40796515.html
Мигранты в РФ, имеющие трудовой патент, будут уведомлять МВД о наличии работы
Мигранты в РФ, имеющие трудовой патент, будут уведомлять МВД о наличии работы
Уведомление может быть представлено не только в бумажном виде, но и в электронной форме в течение двух месяцев со дня выдачи патента
2023-11-08T14:22+0500
2023-11-08T14:22+0500
2023-11-08T14:46+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В России изменится порядок подачи сведений об осуществлении трудовой деятельности на территории страны иностранными гражданами, сообщает МВД РФ.Так, с 7 января 2024 года иностранные граждане в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязаны уведомлять территориальный орган МВД России об осуществлении трудовой деятельности.Такое уведомление может быть представлено не только на бумажном носителе (непосредственно или направлено почтовым отправлением), но и в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В случае неисполнения этого требования, патент, выданный иностранному гражданину, аннулируют.Форма и порядок подачи соответствующего уведомления размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
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россия рф мигранты трудовой патент уведомление мвд работа бумажный вид электронная форма два месяца
россия рф мигранты трудовой патент уведомление мвд работа бумажный вид электронная форма два месяца
Мигранты в РФ, имеющие трудовой патент, будут уведомлять МВД о наличии работы
14:22 08.11.2023 (обновлено: 14:46 08.11.2023)
Уведомление может быть представлено не только в бумажном виде, но и в электронной форме в течение двух месяцев со дня выдачи патента.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
В России изменится порядок подачи сведений об осуществлении трудовой деятельности на территории страны иностранными гражданами, сообщает МВД РФ
.
Так, с 7 января 2024 года иностранные граждане в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязаны уведомлять территориальный орган МВД России об осуществлении трудовой деятельности.
"Таким образом, все иностранные граждане, которые получат патент, начиная с 7 января 2024 года будут обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в территориальный орган МВД России, выдавший патент, уведомление об осуществлении трудовой деятельности", — говорится в сообщении.
Такое уведомление может быть представлено не только на бумажном носителе (непосредственно или направлено почтовым отправлением), но и в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
"В таком случае не требуется лично обращаться в территориальный орган МВД России", — уточняют в сообщении.
В случае неисполнения этого требования, патент, выданный иностранному гражданину, аннулируют.
Форма и порядок подачи соответствующего уведомления размещены
на официальном интернет-портале правовой информации.