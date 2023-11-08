https://uz.sputniknews.ru/20231108/migranty-rf-trudovoy-patent-uvedomleniye-mvd-rabota-40796515.html

Мигранты в РФ, имеющие трудовой патент, будут уведомлять МВД о наличии работы

Мигранты в РФ, имеющие трудовой патент, будут уведомлять МВД о наличии работы

Уведомление может быть представлено не только в бумажном виде, но и в электронной форме в течение двух месяцев со дня выдачи патента

2023-11-08T14:22+0500

2023-11-08T14:22+0500

2023-11-08T14:46+0500

россия

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миграция

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В России изменится порядок подачи сведений об осуществлении трудовой деятельности на территории страны иностранными гражданами, сообщает МВД РФ.Так, с 7 января 2024 года иностранные граждане в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязаны уведомлять территориальный орган МВД России об осуществлении трудовой деятельности.Такое уведомление может быть представлено не только на бумажном носителе (непосредственно или направлено почтовым отправлением), но и в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В случае неисполнения этого требования, патент, выданный иностранному гражданину, аннулируют.Форма и порядок подачи соответствующего уведомления размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

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