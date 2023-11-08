Мирзиёев и Джапаров обсудили реализацию региональных проектов
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Главы двух государство обсудили развитие двустороннего сотрудничества.
"Динамичными темпами растут объемы взаимной торговли, реализуются проекты кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, сфере транспорта и других приоритетных направлениях. Осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты особо остановились на вопросах скорейшего начала реализации остановились на вопросах скорейшего начала практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.