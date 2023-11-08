https://uz.sputniknews.ru/20231108/mirziyoev-i-djaparov-obsudili-realizatsiyu-regionalnyx-proektov-40821741.html

Мирзиёев и Джапаров обсудили реализацию региональных проектов

Мирзиёев и Джапаров обсудили реализацию региональных проектов

Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.

2023-11-08T19:47+0500

2023-11-08T19:47+0500

2023-11-08T19:47+0500

узбекистан

политика

кыргызстан

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

оэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40817337_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_dab006085756c420feaa474396dcaeca.jpg

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.Главы двух государство обсудили развитие двустороннего сотрудничества.Президенты особо остановились на вопросах скорейшего начала реализации остановились на вопросах скорейшего начала практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев джапаров региональные проекты