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https://uz.sputniknews.ru/20231108/mirziyoev-i-djaparov-obsudili-realizatsiyu-regionalnyx-proektov-40821741.html
Мирзиёев и Джапаров обсудили реализацию региональных проектов
Мирзиёев и Джапаров обсудили реализацию региональных проектов
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
2023-11-08T19:47+0500
2023-11-08T19:47+0500
узбекистан
политика
кыргызстан
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.Главы двух государство обсудили развитие двустороннего сотрудничества.Президенты особо остановились на вопросах скорейшего начала реализации остановились на вопросах скорейшего начала практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.
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мирзиёев джапаров региональные проекты
мирзиёев джапаров региональные проекты

Мирзиёев и Джапаров обсудили реализацию региональных проектов

19:47 08.11.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.
Главы двух государство обсудили развитие двустороннего сотрудничества.
"Динамичными темпами растут объемы взаимной торговли, реализуются проекты кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, сфере транспорта и других приоритетных направлениях. Осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты особо остановились на вопросах скорейшего начала реализации остановились на вопросах скорейшего начала практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.
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