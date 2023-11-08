Компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане новые проекты — подробности
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЭмиратская E20 Investment Limited намерена реализовать новые проекты в Узбекистане
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Emirates E20 Investment Limited планирует начать в республике второй этап проекта, который предусматривает выращивание плодовых кустарников.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Инвестиционная компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане второй этап проекта, который предусматривает выращивание высокоурожайных и экспортных кустовых плодов, сообщает МИПТ.
Об этом шла речь в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с генеральным директором Государственной организации по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Абу-Даби, председателем правления компании "E20 Investment Limited" Саидом Аль-Амери.
"Предприятие планирует начать второй этап проекта, который предусматривает выращивание 6 тыс. тонн высокоурожайных и экспортных кустовых плодов", — говорится в сообщении.
Гость поблагодарил за оказанную поддержку в реализации совместного проекта по созданию плодово-ягодного кластера в Андижанской области.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЭмиратская E20 Investment Limited намерена реализовать новые проекты в Узбекистане
Эмиратская E20 Investment Limited намерена реализовать новые проекты в Узбекистане
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в частности, разработки новых инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, рыболовства и ветеринарии.
Для справки: E20 Investment Limited — инвестиционная компания, специализирующаяся на сельском хозяйстве и агропромышленности. Имеет 20-летний опыт работы в этой сфере. В ее состав входят более 12 дочерних компаний, реализующих инвестиционные проекты в Европе, Центральной Азии и Африке.