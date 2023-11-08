https://uz.sputniknews.ru/20231108/oae-kompaniya-uzbekistan-investproyekty-40782215.html

Компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане новые проекты — подробности

Компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане новые проекты — подробности

Emirates E20 Investment Limited планирует начать второй этап проекта, который предусматривает выращивание плодовых кустарников.

2023-11-08T08:40+0500

2023-11-08T08:40+0500

2023-11-08T08:40+0500

экономика

узбекистан

инвестпроекты

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Инвестиционная компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане второй этап проекта, который предусматривает выращивание высокоурожайных и экспортных кустовых плодов, сообщает МИПТ.Об этом шла речь в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с генеральным директором Государственной организации по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Абу-Даби, председателем правления компании "E20 Investment Limited" Саидом Аль-Амери.Гость поблагодарил за оказанную поддержку в реализации совместного проекта по созданию плодово-ягодного кластера в Андижанской области.Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в частности, разработки новых инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, рыболовства и ветеринарии.Для справки: E20 Investment Limited — инвестиционная компания, специализирующаяся на сельском хозяйстве и агропромышленности. Имеет 20-летний опыт работы в этой сфере. В ее состав входят более 12 дочерних компаний, реализующих инвестиционные проекты в Европе, Центральной Азии и Африке.

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