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Компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане новые проекты — подробности
Компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане новые проекты — подробности
Emirates E20 Investment Limited планирует начать второй этап проекта, который предусматривает выращивание плодовых кустарников.
2023-11-08T08:40+0500
2023-11-08T08:40+0500
экономика
узбекистан
инвестпроекты
министерство инвестиций, промышленности и торговли
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Инвестиционная компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане второй этап проекта, который предусматривает выращивание высокоурожайных и экспортных кустовых плодов, сообщает МИПТ.Об этом шла речь в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с генеральным директором Государственной организации по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Абу-Даби, председателем правления компании "E20 Investment Limited" Саидом Аль-Амери.Гость поблагодарил за оказанную поддержку в реализации совместного проекта по созданию плодово-ягодного кластера в Андижанской области.Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в частности, разработки новых инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, рыболовства и ветеринарии.Для справки: E20 Investment Limited — инвестиционная компания, специализирующаяся на сельском хозяйстве и агропромышленности. Имеет 20-летний опыт работы в этой сфере. В ее состав входят более 12 дочерних компаний, реализующих инвестиционные проекты в Европе, Центральной Азии и Африке.
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узбекистан оаэ компания проекты реализация
узбекистан оаэ компания проекты реализация

Компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане новые проекты — подробности

08:40 08.11.2023
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЭмиратская E20 Investment Limited намерена реализовать новые проекты в Узбекистане
Эмиратская E20 Investment Limited намерена реализовать новые проекты в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
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Emirates E20 Investment Limited планирует начать в республике второй этап проекта, который предусматривает выращивание плодовых кустарников.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Инвестиционная компания из ОАЭ намерена реализовать в Узбекистане второй этап проекта, который предусматривает выращивание высокоурожайных и экспортных кустовых плодов, сообщает МИПТ.
Об этом шла речь в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с генеральным директором Государственной организации по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Абу-Даби, председателем правления компании "E20 Investment Limited" Саидом Аль-Амери.
"Предприятие планирует начать второй этап проекта, который предусматривает выращивание 6 тыс. тонн высокоурожайных и экспортных кустовых плодов", — говорится в сообщении.
Гость поблагодарил за оказанную поддержку в реализации совместного проекта по созданию плодово-ягодного кластера в Андижанской области.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЭмиратская E20 Investment Limited намерена реализовать новые проекты в Узбекистане
Эмиратская E20 Investment Limited намерена реализовать новые проекты в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
Эмиратская E20 Investment Limited намерена реализовать новые проекты в Узбекистане
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в частности, разработки новых инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, рыболовства и ветеринарии.
Для справки: E20 Investment Limited — инвестиционная компания, специализирующаяся на сельском хозяйстве и агропромышленности. Имеет 20-летний опыт работы в этой сфере. В ее состав входят более 12 дочерних компаний, реализующих инвестиционные проекты в Европе, Центральной Азии и Африке.
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