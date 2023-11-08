https://uz.sputniknews.ru/20231108/pogoda-tashkent-noyabrya-2023-40751497.html

Достаем зонты — погода в Ташкенте на 8 ноября

Достаем зонты — погода в Ташкенте на 8 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду

2023-11-08T05:09+0500

2023-11-08T05:09+0500

2023-11-08T05:09+0500

ташкент

погода

погода в ташкенте

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узгидромет

общество

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в первой половине дня, дождь во второй половине, а также предупреждают, что возможна гроза.Ветер восточный, с переходом в западный, 5-10 м/с, может усилиться до 12-15 м/с.Температура воздуха ночью +10-12, днем 18-20 градусов тепла.

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погода ташкент среда 8 ноября