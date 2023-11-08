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Достаем зонты — погода в Ташкенте на 8 ноября
Достаем зонты — погода в Ташкенте на 8 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду
2023-11-08T05:09+0500
2023-11-08T05:09+0500
2023-11-08T05:09+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в первой половине дня, дождь во второй половине, а также предупреждают, что возможна гроза.Ветер восточный, с переходом в западный, 5-10 м/с, может усилиться до 12-15 м/с.Температура воздуха ночью +10-12, днем 18-20 градусов тепла.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода ташкент среда 8 ноября
погода ташкент среда 8 ноября
Достаем зонты — погода в Ташкенте на 8 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Синоптики прогнозируют небольшие осадки в первой половине дня, дождь во второй половине, а также предупреждают, что возможна гроза.
Ветер восточный, с переходом в западный, 5-10 м/с, может усилиться до 12-15 м/с.
Температура воздуха ночью +10-12, днем 18-20 градусов тепла.