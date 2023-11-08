Не забываем зонты — погода в Узбекистане на 9 ноября
13:26 08.11.2023 (обновлено: 13:50 08.11.2023)
Синоптики не прогнозируют осадки лишь в четырех регионах.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Дожди местами пройдут во всех регионах, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.
Кроме того, синоптики предупреждают о тумане, сильных дождях и снеге в горных и предгорных районах.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем 10-15 градусов выше нуля;
Бухарская, Навоийская области: ночью +3-8, днем 10-15 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью +7-12, днем 10-15 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью +5-10, днем 15-20 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью +5-10, днем 10-15 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью и днем от 0 до 5 градусов тепла.