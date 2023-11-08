https://uz.sputniknews.ru/20231108/pogoda-uzbekistan-9-noyabr-2023-40797907.html

Не забываем зонты — погода в Узбекистане на 9 ноября

Не забываем зонты — погода в Узбекистане на 9 ноября

Синоптики не прогнозируют осадки лишь в четырех регионах.

2023-11-08T13:26+0500

2023-11-08T13:26+0500

2023-11-08T13:50+0500

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Завтра в Узбекистане ожидается переменная облачность, сообщает Узгидромет.Дожди местами пройдут во всех регионах, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.Кроме того, синоптики предупреждают о тумане, сильных дождях и снеге в горных и предгорных районах.Температура воздуха:

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