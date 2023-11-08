https://uz.sputniknews.ru/20231108/predstaviteli-stran-sng-obsudili-v-tashkente-voprosy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-40818684.html

Представители стран СНГ обсудили в Ташкенте вопросы продовольственной безопасности

Представители стран СНГ обсудили в Ташкенте вопросы продовольственной безопасности

В ходе заседания руководитель Комитета ветеринарии Узбекистана Бахром Норкобилов избран главой Межправсовета по ветеринарии.

2023-11-08T19:29+0500

2023-11-08T19:29+0500

2023-11-08T19:29+0500

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Вопросы продовольственной безопасности и защиты от болезней животных стали главными темами прошедшего в Ташкенте 45-го заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).В заседании приняли участие полномочные представители Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также члены Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Исполкома СНГ.Открыл заседание заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. В приветственной речи он подчеркнул приоритетность продовольственной безопасности во взаимодействии между государствами Содружества.В ходе заседания избран новый председатель Межправсовета – им стал глава Комитета ветеринарии и развития животноводства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана Бахром Норкобилов.Представители стран также обсудили обеспечение эпизоотического благополучия и меры по профилактике и борьбе с целым рядом инфекционных болезней животных, таких как ящур, бешенство и другие.Следующее заседание Межправсовета по ветеринарии пройдет во втором полугодии 2024 года в Туркменистане.

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