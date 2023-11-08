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Представители стран СНГ обсудили в Ташкенте вопросы продовольственной безопасности
Представители стран СНГ обсудили в Ташкенте вопросы продовольственной безопасности
В ходе заседания руководитель Комитета ветеринарии Узбекистана Бахром Норкобилов избран главой Межправсовета по ветеринарии.
2023-11-08T19:29+0500
2023-11-08T19:29+0500
2023-11-08T19:29+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Вопросы продовольственной безопасности и защиты от болезней животных стали главными темами прошедшего в Ташкенте 45-го заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).В заседании приняли участие полномочные представители Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также члены Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Исполкома СНГ.Открыл заседание заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. В приветственной речи он подчеркнул приоритетность продовольственной безопасности во взаимодействии между государствами Содружества.В ходе заседания избран новый председатель Межправсовета – им стал глава Комитета ветеринарии и развития животноводства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана Бахром Норкобилов.Представители стран также обсудили обеспечение эпизоотического благополучия и меры по профилактике и борьбе с целым рядом инфекционных болезней животных, таких как ящур, бешенство и другие.Следующее заседание Межправсовета по ветеринарии пройдет во втором полугодии 2024 года в Туркменистане.
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ташкент снг продовольственная безопасность
ташкент снг продовольственная безопасность
Представители стран СНГ обсудили в Ташкенте вопросы продовольственной безопасности
В ходе заседания руководитель Комитета ветеринарии Узбекистана Бахром Норкобилов избран главой Межправсовета по ветеринарии.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Вопросы продовольственной безопасности и защиты от болезней животных стали главными темами прошедшего в Ташкенте 45-го заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).
В заседании приняли участие полномочные представители Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также члены Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Исполкома СНГ.
Открыл заседание заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. В приветственной речи он подчеркнул приоритетность продовольственной безопасности во взаимодействии между государствами Содружества.
"Также заместитель генерального секретаря СНГ отметил, что в современном мире здоровье населения и пищевая безопасность государства напрямую зависят от благоприятной эпизоотической ситуации на его территории. Нематов И.Т. подчеркнул существенную роль, которую играет совет в обеспечении продовольственной безопасности, содействии межгосударственной торговле сельскохозяйственной продукцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе заседания избран новый председатель Межправсовета – им стал глава Комитета ветеринарии и развития животноводства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана Бахром Норкобилов.
Представители стран также обсудили обеспечение эпизоотического благополучия и меры по профилактике и борьбе с целым рядом инфекционных болезней животных, таких как ящур, бешенство и другие.
Следующее заседание Межправсовета по ветеринарии пройдет во втором полугодии 2024 года в Туркменистане.