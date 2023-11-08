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https://uz.sputniknews.ru/20231108/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-liderom-turtsii-40822152.html
Президент Узбекистана встретился с лидером Турции
Президент Узбекистана встретился с лидером Турции
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
2023-11-08T20:21+0500
2023-11-08T20:21+0500
узбекистан
политика
турция
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели перспективы расширения двусторонних отношений, наращивания взаимных контактов и товарооборота.Кроме того, президенты обсудили график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку к заседанию Узбекско-турецского совета стратегического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
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узбекистан турция президент встреча
узбекистан турция президент встреча

Президент Узбекистана встретился с лидером Турции

20:21 08.11.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Встреча Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели перспективы расширения двусторонних отношений, наращивания взаимных контактов и товарооборота.
"Подчеркнута важность ускорения совместных проектов и программ в сферах торговли, индустрии, инноваций, энергетики, транспорта, образования, культуры, туризма и других", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, президенты обсудили график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку к заседанию Узбекско-турецского совета стратегического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
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