Президент Узбекистана встретился с лидером Турции
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели перспективы расширения двусторонних отношений, наращивания взаимных контактов и товарооборота.
"Подчеркнута важность ускорения совместных проектов и программ в сферах торговли, индустрии, инноваций, энергетики, транспорта, образования, культуры, туризма и других", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, президенты обсудили график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку к заседанию Узбекско-турецского совета стратегического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.