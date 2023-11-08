https://uz.sputniknews.ru/20231108/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-liderom-turtsii-40822152.html

Президент Узбекистана встретился с лидером Турции

Президент Узбекистана встретился с лидером Турции

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

2023-11-08T20:21+0500

2023-11-08T20:21+0500

2023-11-08T20:21+0500

узбекистан

политика

турция

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели перспективы расширения двусторонних отношений, наращивания взаимных контактов и товарооборота.Кроме того, президенты обсудили график предстоящих мероприятий, в том числе подготовку к заседанию Узбекско-турецского совета стратегического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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