https://uz.sputniknews.ru/20231108/prognoz-k-2030-godu-naselenie-uzbekistana-40-mln-chelovek-40798737.html
По прогнозам к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 млн
По прогнозам к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 млн
Рост населения республики обуславливает необходимость эффективного решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности.
2023-11-08T14:49+0500
2023-11-08T14:49+0500
2023-11-08T15:42+0500
узбекистан
демография
население
продовольствие
развитие
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. По прогнозам к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 млн человек, что составляет половину жителей стран Центральной Азии, сообщила пресс-служба Сената Узбекистана. Данную статистику озвучили на семинаре “Обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства”. В мероприятии участвовали зарубежные эксперты и представители международных организаций.Речь шла о внедрении систем и методов устойчивого производства продуктов питания, развитии научных исследований и современных технологий в этой области, увеличении инвестиций за счет расширения международного сотрудничества в сфере.Наряду с этим, участники подняли проблемы в области обеспечения продовольственной безопасности, включая снижение урожайности, растущую нехватку воды, деградацию земель, а также высокие темпы роста населения. Вместе с тем, докладчики отметили, что Узбекистан в последние годы занимает одно из первых мест среди 10 стран, достигших наивысших результатов в области обеспечения продовольственной безопасности. Это связано с увеличением производства бахчевых культур, картофеля, овощей, винограда, фруктов, ягод и продукции животноводства.
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узбекистан прогноз к 2030 году население достигнет 40 млн человек
узбекистан прогноз к 2030 году население достигнет 40 млн человек
По прогнозам к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 млн
14:49 08.11.2023 (обновлено: 15:42 08.11.2023)
Рост населения республики обуславливает необходимость эффективного решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
По прогнозам к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 млн человек, что составляет половину жителей стран Центральной Азии, сообщила
пресс-служба Сената Узбекистана.
Данную статистику озвучили на семинаре “Обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства”. В мероприятии участвовали зарубежные эксперты и представители международных организаций.
Речь шла о внедрении систем и методов устойчивого производства продуктов питания, развитии научных исследований и современных технологий в этой области, увеличении инвестиций за счет расширения международного сотрудничества в сфере.
Наряду с этим, участники подняли проблемы в области обеспечения продовольственной безопасности, включая снижение урожайности, растущую нехватку воды, деградацию земель, а также высокие темпы роста населения.
“Внутренние риски для Узбекистана обусловлены в основном более высокими темпами роста населения. За последние 30 лет население республики увеличилось на 15 млн человек, а сегодня превышает 36 млн. По прогнозам к 2030 году оно достигнет 40 млн человек, что составляет половину населения стран Центральной Азии”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем, докладчики отметили, что Узбекистан в последние годы занимает одно из первых мест среди 10 стран, достигших наивысших результатов в области обеспечения продовольственной безопасности. Это связано с увеличением производства бахчевых культур, картофеля, овощей, винограда, фруктов, ягод и продукции животноводства.