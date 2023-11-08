https://uz.sputniknews.ru/20231108/prognoz-k-2030-godu-naselenie-uzbekistana-40-mln-chelovek-40798737.html

По прогнозам к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 млн

По прогнозам к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 млн

Рост населения республики обуславливает необходимость эффективного решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности.

2023-11-08T14:49+0500

2023-11-08T14:49+0500

2023-11-08T15:42+0500

узбекистан

демография

население

продовольствие

развитие

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. По прогнозам к 2030 году население Узбекистана достигнет 40 млн человек, что составляет половину жителей стран Центральной Азии, сообщила пресс-служба Сената Узбекистана. Данную статистику озвучили на семинаре “Обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства”. В мероприятии участвовали зарубежные эксперты и представители международных организаций.Речь шла о внедрении систем и методов устойчивого производства продуктов питания, развитии научных исследований и современных технологий в этой области, увеличении инвестиций за счет расширения международного сотрудничества в сфере.Наряду с этим, участники подняли проблемы в области обеспечения продовольственной безопасности, включая снижение урожайности, растущую нехватку воды, деградацию земель, а также высокие темпы роста населения. Вместе с тем, докладчики отметили, что Узбекистан в последние годы занимает одно из первых мест среди 10 стран, достигших наивысших результатов в области обеспечения продовольственной безопасности. Это связано с увеличением производства бахчевых культур, картофеля, овощей, винограда, фруктов, ягод и продукции животноводства.

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узбекистан прогноз к 2030 году население достигнет 40 млн человек