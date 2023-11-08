Российские педагоги встретились с представителями театральной сферы Узбекистана
18:21 08.11.2023 (обновлено: 18:24 08.11.2023)
© Русский дом в ТашкентеВстреча руководителей театров с театроведами и педагогами в представительстве Россотрудничества.
В ходе акции под названием "Сердца четырех" помимо встречи с театроведами из России прошли спектакли четырех театров из разных регионов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Узбекистане прошла театральная акция "Сердца четырех", организованная представительством Россотрудничества в республике, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
В рамках мероприятия четыре театра из разных уголков республики показали по одному спектаклю на сцене Государственного академического русского драматического театра.
© Русский дом в ТашкентеВ Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики "Сердца четырех".
В Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики "Сердца четырех".
Зрители смогли посмотреть постановки Ферганского областного русского драматического театра "В списках не значился…" по роману Бориса Васильева, спектакль Самаркандского областного театра драмы "Клинический случай" по пьесе Рэя Куни, спектакль Государственного Молодежного театра Узбекистана "Послушайте поэта" по мотивам рассказов Абдуллы Кадыри и постановку Государственного Академического русского драматического театра Узбекистана "Волки и овцы" по пьесе А. Островского.
© Русский дом в ТашкентеВ Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики "Сердца четырех".
В Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики "Сердца четырех".
В рамках акции в представительстве Россотрудничества прошла также встреча с российскими театроведами и педагогами Аллой Шевелевой из Москвы и Александром Платуновым из Санкт-Петербурга. На встречу с российскими специалистами пришли руководители театров, театральных критиков, студентов Государственного института искусства и культуры Узбекистана.
"Содержательный и профессиональный разговор длился более четырех часов: о традиционном и экспериментальном театрах, фестивале, театральных постановках, отношении к зрителю и о том, как надо работать, чтобы Константин Сергеевич [Станиславский – прим.ред.] воскликнул: "ВЕРЮ!"" - говорится в сообщении.
Подобная встреча проводилась впервые и дала возможность зрителям увидеть сразу четыре спектакля четырех русских театров Узбекистана, а актерам – познакомиться с работами коллег, отметили в пресс-службе Русского дома.