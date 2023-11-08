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https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiyskie-pedagogi-vstretilis-s-predstavitelyami-teatralnoy-sfery-uzbekistana-40814049.html
Российские педагоги встретились с представителями театральной сферы Узбекистана
Российские педагоги встретились с представителями театральной сферы Узбекистана
В ходе акции под названием "Сердца четырех" помимо встречи с театроведами из России прошли спектакли четырех театров из разных регионов Узбекистана.
2023-11-08T18:21+0500
2023-11-08T18:24+0500
узбекистан
ташкент
общество
культура
театр
государственный академический русский драматический театр узбекистана
россотрудничество
россотрудничество в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Узбекистане прошла театральная акция "Сердца четырех", организованная представительством Россотрудничества в республике, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.В рамках мероприятия четыре театра из разных уголков республики показали по одному спектаклю на сцене Государственного академического русского драматического театра.Зрители смогли посмотреть постановки Ферганского областного русского драматического театра "В списках не значился…" по роману Бориса Васильева, спектакль Самаркандского областного театра драмы "Клинический случай" по пьесе Рэя Куни, спектакль Государственного Молодежного театра Узбекистана "Послушайте поэта" по мотивам рассказов Абдуллы Кадыри и постановку Государственного Академического русского драматического театра Узбекистана "Волки и овцы" по пьесе А. Островского.В рамках акции в представительстве Россотрудничества прошла также встреча с российскими театроведами и педагогами Аллой Шевелевой из Москвы и Александром Платуновым из Санкт-Петербурга. На встречу с российскими специалистами пришли руководители театров, театральных критиков, студентов Государственного института искусства и культуры Узбекистана.Подобная встреча проводилась впервые и дала возможность зрителям увидеть сразу четыре спектакля четырех русских театров Узбекистана, а актерам – познакомиться с работами коллег, отметили в пресс-службе Русского дома.
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россия русский педагог театр узбекистан
россия русский педагог театр узбекистан

Российские педагоги встретились с представителями театральной сферы Узбекистана

18:21 08.11.2023 (обновлено: 18:24 08.11.2023)
© Русский дом в ТашкентеВстреча руководителей театров с театроведами и педагогами в представительстве Россотрудничества.
Встреча руководителей театров с театроведами и педагогами в представительстве Россотрудничества. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Русский дом в Ташкенте
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В ходе акции под названием "Сердца четырех" помимо встречи с театроведами из России прошли спектакли четырех театров из разных регионов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Узбекистане прошла театральная акция "Сердца четырех", организованная представительством Россотрудничества в республике, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
В рамках мероприятия четыре театра из разных уголков республики показали по одному спектаклю на сцене Государственного академического русского драматического театра.
© Русский дом в ТашкентеВ Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики "Сердца четырех".
В Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики Сердца четырех. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
В Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики "Сердца четырех".
© Русский дом в Ташкенте
Зрители смогли посмотреть постановки Ферганского областного русского драматического театра "В списках не значился…" по роману Бориса Васильева, спектакль Самаркандского областного театра драмы "Клинический случай" по пьесе Рэя Куни, спектакль Государственного Молодежного театра Узбекистана "Послушайте поэта" по мотивам рассказов Абдуллы Кадыри и постановку Государственного Академического русского драматического театра Узбекистана "Волки и овцы" по пьесе А. Островского.
© Русский дом в ТашкентеВ Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики "Сердца четырех".
В Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики Сердца четырех. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
В Ташкенте завершились встречи русских драматических театров Республики "Сердца четырех".
© Русский дом в Ташкенте
В рамках акции в представительстве Россотрудничества прошла также встреча с российскими театроведами и педагогами Аллой Шевелевой из Москвы и Александром Платуновым из Санкт-Петербурга. На встречу с российскими специалистами пришли руководители театров, театральных критиков, студентов Государственного института искусства и культуры Узбекистана.
"Содержательный и профессиональный разговор длился более четырех часов: о традиционном и экспериментальном театрах, фестивале, театральных постановках, отношении к зрителю и о том, как надо работать, чтобы Константин Сергеевич [Станиславский – прим.ред.] воскликнул: "ВЕРЮ!"" - говорится в сообщении.
Подобная встреча проводилась впервые и дала возможность зрителям увидеть сразу четыре спектакля четырех русских театров Узбекистана, а актерам – познакомиться с работами коллег, отметили в пресс-службе Русского дома.
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