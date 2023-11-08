https://uz.sputniknews.ru/20231108/rossiyskie-pedagogi-vstretilis-s-predstavitelyami-teatralnoy-sfery-uzbekistana-40814049.html

Российские педагоги встретились с представителями театральной сферы Узбекистана

Российские педагоги встретились с представителями театральной сферы Узбекистана

В ходе акции под названием "Сердца четырех" помимо встречи с театроведами из России прошли спектакли четырех театров из разных регионов Узбекистана.

2023-11-08T18:21+0500

2023-11-08T18:21+0500

2023-11-08T18:24+0500

узбекистан

ташкент

общество

культура

театр

государственный академический русский драматический театр узбекистана

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Узбекистане прошла театральная акция "Сердца четырех", организованная представительством Россотрудничества в республике, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.В рамках мероприятия четыре театра из разных уголков республики показали по одному спектаклю на сцене Государственного академического русского драматического театра.Зрители смогли посмотреть постановки Ферганского областного русского драматического театра "В списках не значился…" по роману Бориса Васильева, спектакль Самаркандского областного театра драмы "Клинический случай" по пьесе Рэя Куни, спектакль Государственного Молодежного театра Узбекистана "Послушайте поэта" по мотивам рассказов Абдуллы Кадыри и постановку Государственного Академического русского драматического театра Узбекистана "Волки и овцы" по пьесе А. Островского.В рамках акции в представительстве Россотрудничества прошла также встреча с российскими театроведами и педагогами Аллой Шевелевой из Москвы и Александром Платуновым из Санкт-Петербурга. На встречу с российскими специалистами пришли руководители театров, театральных критиков, студентов Государственного института искусства и культуры Узбекистана.Подобная встреча проводилась впервые и дала возможность зрителям увидеть сразу четыре спектакля четырех русских театров Узбекистана, а актерам – познакомиться с работами коллег, отметили в пресс-службе Русского дома.

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