https://uz.sputniknews.ru/20231108/s-zabotoy-o-pushistyx-druzyax-blagotvoritelnyy-proekt-cat-hotel-v-tashkente-40819422.html

С заботой о пушистых друзьях: благотворительный проект "Cat hotel" в Ташкенте

С заботой о пушистых друзьях: благотворительный проект "Cat hotel" в Ташкенте

Этот удивительный проект под эгидой Нацгвардии поможет бездомным кошкам пережить зимние морозы.

2023-11-08T21:34+0500

2023-11-08T21:34+0500

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видео

ташкент

узбекистан

общество

нацгвардия

кошки

благотворительность

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В микрорайоне "Ватан" Учтепинского района столицы построили необычную гостиницу. Здесь построен котодомик на 12 номеров в рамках проекта "Мушуккент".Здесь брошенные кошки могут согреться и жить в холодные зимние дни. А курирует проект Национальная гвардия Ташкента. Подробнее – в нашем видео.

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