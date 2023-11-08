https://uz.sputniknews.ru/20231108/s-zabotoy-o-pushistyx-druzyax-blagotvoritelnyy-proekt-cat-hotel-v-tashkente-40819422.html
С заботой о пушистых друзьях: благотворительный проект "Cat hotel" в Ташкенте
С заботой о пушистых друзьях: благотворительный проект "Cat hotel" в Ташкенте
Этот удивительный проект под эгидой Нацгвардии поможет бездомным кошкам пережить зимние морозы.
2023-11-08T21:34+0500
2023-11-08T21:34+0500
2023-11-08T21:34+0500
видео
ташкент
узбекистан
общество
нацгвардия
кошки
благотворительность
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В микрорайоне "Ватан" Учтепинского района столицы построили необычную гостиницу. Здесь построен котодомик на 12 номеров в рамках проекта "Мушуккент".Здесь брошенные кошки могут согреться и жить в холодные зимние дни. А курирует проект Национальная гвардия Ташкента. Подробнее – в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
забота благотворительность ташкент cat hotel
забота благотворительность ташкент cat hotel
С заботой о пушистых друзьях: благотворительный проект "Cat hotel" в Ташкенте
Этот удивительный проект под эгидой Нацгвардии поможет бездомным кошкам пережить зимние морозы.
В микрорайоне "Ватан" Учтепинского района столицы построили необычную гостиницу. Здесь построен котодомик на 12 номеров в рамках проекта "Мушуккент".
Здесь брошенные кошки могут согреться и жить в холодные зимние дни. А курирует проект Национальная гвардия Ташкента. Подробнее – в нашем видео.