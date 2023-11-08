https://uz.sputniknews.ru/20231108/tayny-raketnogo-voorujeniya-rossiyskogo-su-57-40822289.html

Тайны ракетного вооружения российского Су-57

Тайны ракетного вооружения российского Су-57

Интегрированная в комплекс бортового вооружения Су-57 новая крылатая ракета позволяет решать стратегические задачи, и ставит многоцелевой истребитель в один ряд со стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160.

2023-11-08T21:04+0500

2023-11-08T21:04+0500

2023-11-08T21:04+0500

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В пределах досягаемости ракетного оружия российского Су-57 – вся территория Европы и Японии, американские военные базы на Гуаме и Гавайях.Пентагон в тревоге – новая российская крылатая ракета большой дальности, размещенная во внутренних отсеках истребителя-невидимки Су-57, способна незаметно и точно прилететь на военные объекты НАТО в Европе с любого направления. Более того, "под ударом" Су-57 оказываются удаленные на многие тысячи километров от тихоокеанского побережья России американские военные базы Андерсен и Апра-Харбор на Гуаме (3500 км), Перл-Харбор на Гавайях (5000 км).О появлении новой крылатой ракеты большой дальности (КРБД) внутрифюзеляжного размещения стало известно 31 октября. Интеграция увеличивает радиус поражения "воздух-поверхность" в десятки раз – в сравнении с крылатой ракетой Х-59МК2 дальностью до 285 км, которую Су-57 использовали в Сирии и на Украине.По данным в открытых российских и западных источниках, новая ракета для Су-57 – аналог стратегической Х-101/102 дальностью свыше 5500 км. Если к этому прибавить боевой радиус Су-57 (без дозаправки) – около 2000 км, можно считать уязвимыми с Тихоокеанского и Атлантического направлений объекты Пентагона на всей Североамериканской территории США. Таким образом, российский Су-57 в дополнение к боевым и тактическим преимуществам перед американскими аналогами F-22 и F-35 обрел беспрецедентное стратегическое могущество.С ростом количества машин в частях ВКС будет значительно усилена авиационная компонента российских Сил ядерного сдерживания. В 2023 году в РФ удвоено производство истребителей Су-57 (более 12 единиц), в следующем году ВКС получат 22 истребителя, и к 2028 году их число в войсках возрастет до 76. В дальнейшем ОАК планирует ежегодно строить свыше 20 истребителей пятого поколения. Первое боевое подразделение Су-57 неслучайно сформировано на Тихоокеанском побережье России, поближе к главному источнику военно-политической турбулентности на планете.Комплекс боевого превосходстваКорпус новой ракеты для Су-57 компактнее аналогичной Х-101/102. Большую дальность полета обеспечивает двухконтурный турбореактивный двигатель меньшего размера. Точные характеристики новейшей КРБД не раскрываются, однако известно, что крылатая ракета стратегической дальности Х-101 (неядерная модификация) для бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС летает с крейсерской скоростью 720 км/час по изменяемой траектории, на высотах от 30 метров до 10 километров. Несет боевую часть массой 400 кг. Круговое вероятное отклонение от цели – до 7 м. Система РЭБ на борту позволяет умной Х-101 сбить с толку РЛС и зенитные ракеты противника. Новейшая КРБД для Су-57 наверняка не хуже. Заметим, ближайший по характеристикам американский аналог AGM-86 может пролететь лишь до 2780 км. США и НАТО впадают в отчаяние.Ранее сообщалось, что Су-57 интегрировал гиперзвуковые ракеты "воздух-воздух" Р-37М для поражения высокоскоростных целей на удалении до 400 км. Боевой комплекс Су-57 включает около 15 новейших авиационных средств поражения различного предназначения. Госпрограммой вооружений до 2027 года предусмотрено получение истребителем Су-57 комплекса с характеристиками гиперзвукового "Кинжала" (10 Махов), только меньших размеров – для боевого применения из внутрифюзеляжных отсеков.Технологический уровень ракетного вооружения Су-57 позволяет обнаруживать и ликвидировать цели на значительно больших расстояниях, чем аналогичные комплексы лучших истребителей вероятного противника (американские F-22 и F-35). На украинском и других современных ТВД мы наблюдаем комплексную борьбу технологий и концепций ведения боевых действий в воздухе, на земле и на море. Причем доминирование в воздухе обеспечивает инициативу и успех во всех остальных средах боевого применения.А еще Россия в зоне СВО начала использовать уникальную зенитную ракету ЗРС С-400 "Триумф" дальностью 400 км в интеграции с "летающими радарами" А-50У – Запад поражен количеством потерь украинской ударной авиации. Только за минувшие сутки российская ПВО уничтожила пять самолетов ВСУ – два штурмовика Су-25, два истребителя МиГ-29 и один бомбардировщик Су-27.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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