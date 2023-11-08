https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-izmeneniya-pravila-valyutnyx-operatsiy-40805494.html

Какие изменения вносятся в правила валютных операций в Узбекистане — ответ ЦБ

Какие изменения вносятся в правила валютных операций в Узбекистане — ответ ЦБ

Центробанк РУз разработал проект постановления, предусматривающего изменения и дополнения в правила валютных операций в Узбекистане

2023-11-08T17:31+0500

2023-11-08T17:31+0500

2023-11-08T17:46+0500

узбекистан

проект закона

центральный банк республики узбекистан

валютные операции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/905/17/9051768_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_22fc8b975543053eced40f7bd541ea06.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Правила валютных операций в Узбекистане меняются. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил начальник управления валютного регулирования ЦБ Азизжон Мардиев.Центробанк разработал проект постановления "О внесении изменений и дополнений в правила валютных операций в Узбекистане".Анализ показал, что при осуществлении некоторых валютных операций резиденты сталкиваются с неудобствами. Встречаются также случаи недопонимания между банками и клиентами при трактовке некоторых норм.Проект постановления также предусматривает, что банки будут самостоятельно осуществлять:Кроме того, при покупке иностранной валюты хозяйствующими субъектами определен перечень документов, которые они должны предоставлять в обслуживающие банки.Также вводится дополнение в порядок приема наличной иностранной валюты от физических лиц-нерезидентов, предусматривающий получение денежных средств в иностранной валюте на основании документов, подтверждающих их законность.Проект постановления доступен для обсуждения до 19 ноября.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан проект закона центральный банк республики центробанк узбекистан валютные операции