https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-izmeneniya-pravila-valyutnyx-operatsiy-40805494.html
Какие изменения вносятся в правила валютных операций в Узбекистане — ответ ЦБ
Какие изменения вносятся в правила валютных операций в Узбекистане — ответ ЦБ
Центробанк РУз разработал проект постановления, предусматривающего изменения и дополнения в правила валютных операций в Узбекистане
2023-11-08T17:31+0500
2023-11-08T17:31+0500
2023-11-08T17:46+0500
узбекистан
проект закона
центральный банк республики узбекистан
валютные операции
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Правила валютных операций в Узбекистане меняются. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил начальник управления валютного регулирования ЦБ Азизжон Мардиев.Центробанк разработал проект постановления "О внесении изменений и дополнений в правила валютных операций в Узбекистане".Анализ показал, что при осуществлении некоторых валютных операций резиденты сталкиваются с неудобствами. Встречаются также случаи недопонимания между банками и клиентами при трактовке некоторых норм.Проект постановления также предусматривает, что банки будут самостоятельно осуществлять:Кроме того, при покупке иностранной валюты хозяйствующими субъектами определен перечень документов, которые они должны предоставлять в обслуживающие банки.Также вводится дополнение в порядок приема наличной иностранной валюты от физических лиц-нерезидентов, предусматривающий получение денежных средств в иностранной валюте на основании документов, подтверждающих их законность.Проект постановления доступен для обсуждения до 19 ноября.
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узбекистан проект закона центральный банк республики центробанк узбекистан валютные операции
узбекистан проект закона центральный банк республики центробанк узбекистан валютные операции
Какие изменения вносятся в правила валютных операций в Узбекистане — ответ ЦБ
17:31 08.11.2023 (обновлено: 17:46 08.11.2023)
Центробанк Узбекистана разработал проект постановления, предусматривающий изменения и дополнения в правила валютных операций.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Правила валютных операций в Узбекистане меняются. Об этом Sputnik Узбекистан
сообщил начальник управления валютного регулирования ЦБ Азизжон Мардиев.
Центробанк разработал проект постановления "О внесении изменений и дополнений в правила валютных операций в Узбекистане".
Анализ показал, что при осуществлении некоторых валютных операций резиденты сталкиваются с неудобствами. Встречаются также случаи недопонимания между банками и клиентами при трактовке некоторых норм.
"Внесение соответствующих изменений в текущие правила осуществления валютных операций обусловлено поступающими обращениями от нерезидентов и резидентов Узбекистана, проводимыми исследованиями работы банков с клиентами, а также нормами, установленными в новых нормативно-правовых документах", — рассказал Азизжон Мардиев.
Проект постановления также предусматривает, что банки будут самостоятельно осуществлять:
погашение задолженности по кредитам (лизингу) в иностранной валюте, взятым в банках Узбекистана;
конвертацию средств в национальной валюте, перечисленных на соответствующие счета;
взыскание задолженности с клиентов в иностранной валюте.
Кроме того, при покупке иностранной валюты хозяйствующими субъектами определен перечень документов, которые они должны предоставлять в обслуживающие банки.
Также вводится дополнение в порядок приема наличной иностранной валюты от физических лиц-нерезидентов, предусматривающий получение денежных средств в иностранной валюте на основании документов, подтверждающих их законность.
"Изменения и дополнения в данный документ призваны не ограничить или ужесточить валютные операции, а внести ясность в существующие нормы, еще больше упростить процесс проведения некоторых операций, обобщить разрозненные нормы и создать дополнительные удобства клиентам банков", — сказал Мардиев.
Проект постановления доступен для обсуждения
до 19 ноября.