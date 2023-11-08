https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-pakistan-vstrecha-dvustoronneye-sotrudnichestvo-40815490.html

Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества

Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества

В числе рассмотренных вопросов — расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах

2023-11-08T18:39+0500

2023-11-08T18:39+0500

2023-11-08T19:03+0500

узбекистан

пакистан

президент

шавкат мирзиёев

встреча

переговоры

оэс

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча прошла в рамках программы мероприятий саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.Подчеркнули важность скорейшего принятия Программы промышленной кооперации на 2024-2025 годы, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для развития деловых связей.Особое внимание уделили вопросам практической реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги.

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