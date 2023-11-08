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https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-pakistan-vstrecha-dvustoronneye-sotrudnichestvo-40815490.html
Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества
Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества
В числе рассмотренных вопросов — расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах
2023-11-08T18:39+0500
2023-11-08T19:03+0500
узбекистан
пакистан
президент
шавкат мирзиёев
встреча
переговоры
оэс
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча прошла в рамках программы мероприятий саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.Подчеркнули важность скорейшего принятия Программы промышленной кооперации на 2024-2025 годы, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для развития деловых связей.Особое внимание уделили вопросам практической реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги.
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узбекистан пакистан лидеры президент шавкат мирзиёев вопросы двустороннее сотрудничество торговля экономика инвестиции транспорт сферы
узбекистан пакистан лидеры президент шавкат мирзиёев вопросы двустороннее сотрудничество торговля экономика инвестиции транспорт сферы

Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества

18:39 08.11.2023 (обновлено: 19:03 08.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с Премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с Премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В числе рассмотренных вопросов — расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча прошла в рамках программы мероприятий саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.
"С удовлетворением отмечены активные контакты на разных уровнях. Растут объемы взаимного товарооборота и грузоперевозок – эти показатели увеличились с начала года на 40%. Реализуются проекты кооперации в текстильной, химической, фармацевтической и других отраслях. Создано 20 совместных предприятий", — говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркнули важность скорейшего принятия Программы промышленной кооперации на 2024-2025 годы, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для развития деловых связей.
Особое внимание уделили вопросам практической реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с Премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с Премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2023
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с Премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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