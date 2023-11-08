Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества
18:39 08.11.2023 (обновлено: 19:03 08.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с Премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром.
В числе рассмотренных вопросов — расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча прошла в рамках программы мероприятий саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.
"С удовлетворением отмечены активные контакты на разных уровнях. Растут объемы взаимного товарооборота и грузоперевозок – эти показатели увеличились с начала года на 40%. Реализуются проекты кооперации в текстильной, химической, фармацевтической и других отраслях. Создано 20 совместных предприятий", — говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркнули важность скорейшего принятия Программы промышленной кооперации на 2024-2025 годы, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для развития деловых связей.
Особое внимание уделили вопросам практической реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с Премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с Премьер-министром Анваром уль-Хак Какаром.