https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-priglasheniye-inostrantsy-yepigu-40801042.html
В Узбекистане сделать приглашение иностранцам можно через ЕПИГУ
В Узбекистане сделать приглашение иностранцам можно через ЕПИГУ
Приглашение действительно в течение трех месяцев со дня выдачи
2023-11-08T15:13+0500
2023-11-08T15:13+0500
2023-11-08T15:53+0500
узбекистан
иностранные граждане
иностранцы
епигу
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Узбекистане сделать приглашение иностранцам можно через ЕПИГУ, сообщает Norma.Кабмин утвердил Административный регламент оказания госуслуг в связи с приглашением в Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства.Регламент определяет: Для того, чтобы пригласить иностранца или лицо без гражданства в Узбекистан заявитель должен обратиться в любой уполномоченный орган по принципу экстерриториальности, независимо от места их постоянной или временной регистрации, либо использует госуслугу в электронной форме.За оказание госуслуги уплачивается госпошлина 5% от БРВ.По одобренному заявлению в течение одного рабочего дня оформляется письмо-приглашение (с QR-кодом) и передается заявителю или отправляется в его личный кабинет в ЕПИГУ.Приглашение действительно в течение трех месяцев со дня выдачи, уточняют в сообщении.
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узбекистан приглашение иностранец епигу выдача
узбекистан приглашение иностранец епигу выдача
В Узбекистане сделать приглашение иностранцам можно через ЕПИГУ
15:13 08.11.2023 (обновлено: 15:53 08.11.2023)
Приглашение действительно в течение трех месяцев со дня выдачи.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
В Узбекистане сделать приглашение иностранцам можно через ЕПИГУ, сообщает Norma
.
Кабмин утвердил
Административный регламент оказания госуслуг в связи с приглашением в Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства.
порядок обращения с заявлением для приглашения иностранных граждан и лиц без гражданства;
порядок, сроки приема и обработки заявлений подразделениями регистрации миграции и гражданства органов внутренних дел через автоматизированную систему;
оформление приглашений с QR-кодом о приглашении иностранных граждан, и представление их заявителю.
Для того, чтобы пригласить иностранца или лицо без гражданства в Узбекистан заявитель должен обратиться в любой уполномоченный орган по принципу экстерриториальности, независимо от места их постоянной или временной регистрации, либо использует госуслугу в электронной форме.
За оказание госуслуги уплачивается госпошлина 5% от БРВ.
"Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней проверяет правильность данных, внесенных в анкету, с использованием автоматизированной информационной системы", — говорится в сообщении.
По одобренному заявлению в течение одного рабочего дня оформляется письмо-приглашение (с QR-кодом) и передается заявителю или отправляется в его личный кабинет в ЕПИГУ.
Приглашение действительно в течение трех месяцев со дня выдачи, уточняют в сообщении.