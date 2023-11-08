https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistan-priglasheniye-inostrantsy-yepigu-40801042.html

В Узбекистане сделать приглашение иностранцам можно через ЕПИГУ

В Узбекистане сделать приглашение иностранцам можно через ЕПИГУ

Приглашение действительно в течение трех месяцев со дня выдачи

2023-11-08T15:13+0500

2023-11-08T15:13+0500

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узбекистан

иностранные граждане

иностранцы

епигу

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Узбекистане сделать приглашение иностранцам можно через ЕПИГУ, сообщает Norma.Кабмин утвердил Административный регламент оказания госуслуг в связи с приглашением в Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства.Регламент определяет: Для того, чтобы пригласить иностранца или лицо без гражданства в Узбекистан заявитель должен обратиться в любой уполномоченный орган по принципу экстерриториальности, независимо от места их постоянной или временной регистрации, либо использует госуслугу в электронной форме.За оказание госуслуги уплачивается госпошлина 5% от БРВ.По одобренному заявлению в течение одного рабочего дня оформляется письмо-приглашение (с QR-кодом) и передается заявителю или отправляется в его личный кабинет в ЕПИГУ.Приглашение действительно в течение трех месяцев со дня выдачи, уточняют в сообщении.

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