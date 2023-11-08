https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistanets-primet-uchastie-v-konkurse-chtetsov-korana-v-moskve-40803748.html
Узбекистанец примет участие в конкурсе чтецов Корана в Москве
Узбекистанец примет участие в конкурсе чтецов Корана в Москве
В этом году участники будут состязаться в номинации хифз – знание священных текстов наизусть.
2023-11-08T16:39+0500
2023-11-08T16:39+0500
2023-11-08T16:57+0500
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москва
коран
чтецы
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В XXI Международном конкурсе чтецов Корана в Москве примет участие чтец из Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik в организационном комитете конкурса. Участие в конкурсе примут сильнейшие хафизы из более чем 30 стран мира. По регламенту соревнований, каждое государство на конкурсе представляет один участник, прошедший отбор в своей стране. От Узбекистана выступит чтец Хабибулло Абдулло оглы Олимжонов.В этом году конкурс проходит в номинации хифз – знание священных текстов наизусть, уточнили в оргкомитете. Выступления чтецов пройдут 8 и 9 ноября в Соборной мечети Москвы, а 10 ноября в ТКЗ "Космос" состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей. Зрителям также покажут театральную духовную постановку "Иди за мечтой".
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узбекистан москва коран конкурс чтецов
узбекистан москва коран конкурс чтецов
Узбекистанец примет участие в конкурсе чтецов Корана в Москве
16:39 08.11.2023 (обновлено: 16:57 08.11.2023)
В этом году участники будут состязаться в номинации хифз – знание священных текстов наизусть.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В XXI Международном конкурсе чтецов Корана в Москве примет участие чтец из Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik в организационном комитете конкурса.
Участие в конкурсе примут сильнейшие хафизы из более чем 30 стран мира. По регламенту соревнований, каждое государство на конкурсе представляет один участник, прошедший отбор в своей стране. От Узбекистана выступит чтец Хабибулло Абдулло оглы Олимжонов.
В этом году конкурс проходит в номинации хифз – знание священных текстов наизусть, уточнили в оргкомитете.
Выступления чтецов пройдут 8 и 9 ноября в Соборной мечети Москвы, а 10 ноября в ТКЗ "Космос" состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей. Зрителям также покажут театральную духовную постановку "Иди за мечтой".