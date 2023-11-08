https://uz.sputniknews.ru/20231108/uzbekistanets-primet-uchastie-v-konkurse-chtetsov-korana-v-moskve-40803748.html

Узбекистанец примет участие в конкурсе чтецов Корана в Москве

Узбекистанец примет участие в конкурсе чтецов Корана в Москве

В этом году участники будут состязаться в номинации хифз – знание священных текстов наизусть.

2023-11-08T16:39+0500

2023-11-08T16:39+0500

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чтецы

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В XXI Международном конкурсе чтецов Корана в Москве примет участие чтец из Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik в организационном комитете конкурса. Участие в конкурсе примут сильнейшие хафизы из более чем 30 стран мира. По регламенту соревнований, каждое государство на конкурсе представляет один участник, прошедший отбор в своей стране. От Узбекистана выступит чтец Хабибулло Абдулло оглы Олимжонов.В этом году конкурс проходит в номинации хифз – знание священных текстов наизусть, уточнили в оргкомитете. Выступления чтецов пройдут 8 и 9 ноября в Соборной мечети Москвы, а 10 ноября в ТКЗ "Космос" состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей. Зрителям также покажут театральную духовную постановку "Иди за мечтой".

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