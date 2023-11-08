https://uz.sputniknews.ru/20231108/zolotyye-zapasy-uzbekistan-noyabr-2023-40802122.html
Запасы золота в Узбекистане увеличились почти на $2 млрд
Запасы золота в Узбекистане увеличились почти на $2 млрд
Объём международных активов вырос на $1,86 млрд. Это первое увеличение с апреля текущего года
2023-11-08T15:34+0500
2023-11-08T15:34+0500
2023-11-08T15:34+0500
экономика
узбекистан
золото
золотовалютный резерв
цб
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. На 1 ноября золотовалютные резервы Узбекистана увеличились почти на $2 млрд, сообщается в отчете Центрального банка республики.В октябре текущего года объем золотовалютных резервов составлял $31 млрд, а на сегодняшний день он возрос до $32,9 млрд.Это первое увеличение с апреля текущего года.Сумма валютных активов достигла $8,38 млрд, таким образом за прошедший месяц резервы в иностранной валюте возросли на $988,2 млн.При этом тоннаж золота в резервах уменьшился до 12 млн тройских унций (373,23 тонн) против 12,3 млн тройских унций (382,57 тонн) в октябре. Его стоимость — $23,9 млрд. Валютные резервы составили $8,3 млрд.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, узбекистан, золото, золотовалютный резерв, цб
экономика, узбекистан, золото, золотовалютный резерв, цб
Запасы золота в Узбекистане увеличились почти на $2 млрд
Объем международных активов вырос на $1,86 млрд. Это первое увеличение с апреля текущего года
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
На 1 ноября золотовалютные резервы Узбекистана увеличились почти на $2 млрд, сообщается в отчете
Центрального банка республики.
В октябре текущего года объем золотовалютных резервов составлял $31 млрд, а на сегодняшний день он возрос до $32,9 млрд.
Это первое увеличение с апреля
текущего года.
Сумма валютных активов достигла $8,38 млрд, таким образом за прошедший месяц резервы в иностранной валюте возросли на $988,2 млн.
При этом тоннаж золота в резервах уменьшился до 12 млн тройских унций (373,23 тонн) против 12,3 млн тройских унций (382,57 тонн) в октябре. Его стоимость — $23,9 млрд. Валютные резервы составили $8,3 млрд.