https://uz.sputniknews.ru/20231109/avtopark-skoroy-medpomosch-samarkandskaya-oblast-novyye-mashiny-40859603.html
Автопарк скорой медпомощи Самаркандской области пополнился новыми машинами
Автопарк скорой медпомощи Самаркандской области пополнился новыми машинами
За последние 5 лет в область поступило около 100 таких машин
2023-11-09T17:46+0500
2023-11-09T17:46+0500
2023-11-09T17:55+0500
узбекистан
самарканд
самарская область
скорая помощь
машина
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Самаркандский областной филиал Республиканского центра скорой медпомощи пополнился 20 новыми автомобилями, сообщает хокимият Самаркандской области.До конца года сюда поступят еще 30 новых машин. По словам Мурода Эшбекова, время приезда по вызову сократилось в среднем с 40 до 20 минут.До конца 2024 года в парке скорой помощи региона не останется ни одного "Дамаса". Сейчас их 218 — все они будут заменены на новые и переданы семейным поликлиникам, уточняют в сообщении.
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узбекистан автопарк скорая медпомощь самаркандская область
узбекистан автопарк скорая медпомощь самаркандская область
Автопарк скорой медпомощи Самаркандской области пополнился новыми машинами
17:46 09.11.2023 (обновлено: 17:55 09.11.2023)
За последние 5 лет в область поступило около 100 таких машин.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Самаркандский областной филиал Республиканского центра скорой медпомощи пополнился 20 новыми автомобилями, сообщает хокимият
Самаркандской области.
До конца года сюда поступят еще 30 новых машин.
"За последние 5 лет в наш регион поступило около 100 таких машин. К имеющимся 396 машинам прибавилось еще 20 новых. Таким образом, степень обеспеченности транспортом составляет 50%. Всего по Самаркандской области будут работать 416 машин", — рассказал директор областного филиала Республиканского центра скорой медпомощи Мурод Эшбеков.
По словам Мурода Эшбекова, время приезда по вызову сократилось в среднем с 40 до 20 минут.
До конца 2024 года в парке скорой помощи региона не останется ни одного "Дамаса". Сейчас их 218 — все они будут заменены на новые и переданы семейным поликлиникам, уточняют в сообщении.