https://uz.sputniknews.ru/20231109/avtopark-skoroy-medpomosch-samarkandskaya-oblast-novyye-mashiny-40859603.html

Автопарк скорой медпомощи Самаркандской области пополнился новыми машинами

Автопарк скорой медпомощи Самаркандской области пополнился новыми машинами

За последние 5 лет в область поступило около 100 таких машин

2023-11-09T17:46+0500

2023-11-09T17:46+0500

2023-11-09T17:55+0500

узбекистан

самарканд

самарская область

скорая помощь

машина

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Самаркандский областной филиал Республиканского центра скорой медпомощи пополнился 20 новыми автомобилями, сообщает хокимият Самаркандской области.До конца года сюда поступят еще 30 новых машин. По словам Мурода Эшбекова, время приезда по вызову сократилось в среднем с 40 до 20 минут.До конца 2024 года в парке скорой помощи региона не останется ни одного "Дамаса". Сейчас их 218 — все они будут заменены на новые и переданы семейным поликлиникам, уточняют в сообщении.

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