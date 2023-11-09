https://uz.sputniknews.ru/20231109/biznes-transport-energetika-berdymuxamedov-oboznachil-perspektivnye-sfery-razvitiya-oes-40846388.html

Бизнес, транспорт, энергетика: Бердымухамедов обозначил перспективные сферы развития ОЭС

Бизнес, транспорт, энергетика: Бердымухамедов обозначил перспективные сферы развития ОЭС

Президент Туркменистана выступил на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящем в Ташкенте.

2023-11-09T13:20+0500

2023-11-09T13:20+0500

2023-11-09T14:23+0500

узбекистан

ташкент

оэс

саммит

сердар бердымухамедов

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящем в эти минуты в Ташкенте, обозначил важные сферы сотрудничества в рамках организации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Среди приоритетных направлений развития организации Сердар Бердымухамедов назвал развитие сотрудничества в сферах бизнеса, сельского хозяйства и услуг. Президент Туркменистана предложил разработать информационный портал ОЭС, на котором будет размещаться информация для бизнесменов о предложениях партнерства, конкретных бизнес-проектах и многом другом.Важным направлением сотрудничества он также назвал транспорт и логистику. Приоритетным является создание межрегиональных транспортных транзитных коридоров с перспективой открытия грузоперевозок из Китая через Центральную Азию до портов Каспийского моря.В этой связи Бердымухамедов предложил в ходе саммита рассмотреть вопросы создания транспортно-логистических центров с участием госорганов и частных компаний.Третьей важной сферой сотрудничества туркменский лидер назвал энергетику, которая приобретает особое значение в условиях общей нестабильности мировых энергетических рынков.Нынешний саммит позволит обсудить жизненно важные вопросы и обеспечить перспективы сотрудничества в рамках организации, отметил Сердар Бердымухамедов.

узбекистан

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