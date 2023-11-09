https://uz.sputniknews.ru/20231109/biznes-transport-energetika-berdymuxamedov-oboznachil-perspektivnye-sfery-razvitiya-oes-40846388.html
Бизнес, транспорт, энергетика: Бердымухамедов обозначил перспективные сферы развития ОЭС
Бизнес, транспорт, энергетика: Бердымухамедов обозначил перспективные сферы развития ОЭС
Президент Туркменистана выступил на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящем в Ташкенте.
2023-11-09T13:20+0500
2023-11-09T13:20+0500
2023-11-09T14:23+0500
узбекистан
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оэс
саммит
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящем в эти минуты в Ташкенте, обозначил важные сферы сотрудничества в рамках организации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Среди приоритетных направлений развития организации Сердар Бердымухамедов назвал развитие сотрудничества в сферах бизнеса, сельского хозяйства и услуг. Президент Туркменистана предложил разработать информационный портал ОЭС, на котором будет размещаться информация для бизнесменов о предложениях партнерства, конкретных бизнес-проектах и многом другом.Важным направлением сотрудничества он также назвал транспорт и логистику. Приоритетным является создание межрегиональных транспортных транзитных коридоров с перспективой открытия грузоперевозок из Китая через Центральную Азию до портов Каспийского моря.В этой связи Бердымухамедов предложил в ходе саммита рассмотреть вопросы создания транспортно-логистических центров с участием госорганов и частных компаний.Третьей важной сферой сотрудничества туркменский лидер назвал энергетику, которая приобретает особое значение в условиях общей нестабильности мировых энергетических рынков.Нынешний саммит позволит обсудить жизненно важные вопросы и обеспечить перспективы сотрудничества в рамках организации, отметил Сердар Бердымухамедов.
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бердымухамедов развитие оэс
бердымухамедов развитие оэс
Бизнес, транспорт, энергетика: Бердымухамедов обозначил перспективные сферы развития ОЭС
13:20 09.11.2023 (обновлено: 14:23 09.11.2023)
Президент Туркменистана выступил на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящем в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящем в эти минуты в Ташкенте, обозначил важные сферы сотрудничества в рамках организации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Среди приоритетных направлений развития организации Сердар Бердымухамедов назвал развитие сотрудничества в сферах бизнеса, сельского хозяйства и услуг.
"Должное место мы отводим активизации деловых связей по линии малого и среднего бизнеса, налаживанию партнерства в таких сегментах, как выпуск определенных видов промышленных товаров, продукции сельского хозяйства, предоставление услуг", — заявил он.
Президент Туркменистана предложил разработать информационный портал ОЭС, на котором будет размещаться информация для бизнесменов о предложениях партнерства, конкретных бизнес-проектах и многом другом.
Важным направлением сотрудничества он также назвал транспорт и логистику. Приоритетным является создание межрегиональных транспортных транзитных коридоров с перспективой открытия грузоперевозок из Китая через Центральную Азию до портов Каспийского моря.
"Очевидно, что наше многостороннее сотрудничество может быть по-настоящему эффективным только при наличии современной транспортной системы, охватывающей все пространство. Значение транспортных коридоров, очевидно, и в дальнейшем будет только расти, поэтому в качестве приоритетной задачи мы выделяем сотрудничество по сооружению значимых объектов инфраструктуры: дорог, мостов, развязок, складских помещений терминалов и так далее", — отметил он.
В этой связи Бердымухамедов предложил в ходе саммита рассмотреть вопросы создания транспортно-логистических центров с участием госорганов и частных компаний.
Третьей важной сферой сотрудничества туркменский лидер назвал энергетику, которая приобретает особое значение в условиях общей нестабильности мировых энергетических рынков.
"Призываем партнеров к расширению энергетических операций с целью создания энергопоставок с охватом всего пространства ОЭК. Могу заявить, что Туркменистан готов наращивать объем поставок природного газа и электроэнергии в страны ОЭС как уже по существующим мощностям, так и по другим системам", — отметил он.
Нынешний саммит позволит обсудить жизненно важные вопросы и обеспечить перспективы сотрудничества в рамках организации, отметил Сердар Бердымухамедов.