https://uz.sputniknews.ru/20231109/fextovaniye-uzbekistan-kubok-mira-raspisaniye-vystupleniy-40817909.html

Фехтовальщики Узбекистана примут участие в Кубке мира — расписание выступлений

Фехтовальщики Узбекистана примут участие в Кубке мира — расписание выступлений

На этих соревнованиях у фехтовальщиков есть возможность получить ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024

2023-11-09T08:01+0500

2023-11-09T08:01+0500

2023-11-09T08:01+0500

спорт

фехтование

кубок мира

кубок мира по фехтованию

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В четверг во многих странах мира стартует очередной этап Кубка мира по фехтованию среди взрослых, сообщает НОК.Расписание выступлений фехтовальщиков Узбекистана:9 — 11 ноября: Сабля, Алжирмужчины: Муса Аймуратов, Шерзод Мамутовженщины: Зайнаб Дайибекова10 — 11 ноября: Шпага, Швейцариямужчины: Жавохирбек Нурматов, Мейирхан Тимуров10 — 12 ноябрь: Рапира, Турциямужчины: Мухаммад Юсуф Асранов, Жамолиддин Марипжонов, Илёсбек Марипжонов, Ильяс Молина, Радмир Семенеев, Улугбек Усмонов.На этих соревнованиях у фехтовальщиков есть шанс получить ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024, уточняют в сообщении.

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