https://uz.sputniknews.ru/20231109/fextovaniye-uzbekistan-kubok-mira-raspisaniye-vystupleniy-40817909.html
Фехтовальщики Узбекистана примут участие в Кубке мира — расписание выступлений
Фехтовальщики Узбекистана примут участие в Кубке мира — расписание выступлений
На этих соревнованиях у фехтовальщиков есть возможность получить ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024
2023-11-09T08:01+0500
2023-11-09T08:01+0500
2023-11-09T08:01+0500
спорт
фехтование
кубок мира
кубок мира по фехтованию
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В четверг во многих странах мира стартует очередной этап Кубка мира по фехтованию среди взрослых, сообщает НОК.Расписание выступлений фехтовальщиков Узбекистана:9 — 11 ноября: Сабля, Алжирмужчины: Муса Аймуратов, Шерзод Мамутовженщины: Зайнаб Дайибекова10 — 11 ноября: Шпага, Швейцариямужчины: Жавохирбек Нурматов, Мейирхан Тимуров10 — 12 ноябрь: Рапира, Турциямужчины: Мухаммад Юсуф Асранов, Жамолиддин Марипжонов, Илёсбек Марипжонов, Ильяс Молина, Радмир Семенеев, Улугбек Усмонов.На этих соревнованиях у фехтовальщиков есть шанс получить ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024, уточняют в сообщении.
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узбекистан кубок мира фехтование фехтовальщики расписание выступления соревнования рейтинговые очки олимпиада париж-2024
узбекистан кубок мира фехтование фехтовальщики расписание выступления соревнования рейтинговые очки олимпиада париж-2024
Фехтовальщики Узбекистана примут участие в Кубке мира — расписание выступлений
На этих соревнованиях у фехтовальщиков есть возможность получить ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
В четверг во многих странах мира стартует очередной этап Кубка мира по фехтованию среди взрослых, сообщает НОК
.
Расписание выступлений фехтовальщиков Узбекистана:
9 — 11 ноября: Сабля, Алжир
мужчины: Муса Аймуратов, Шерзод Мамутов
женщины: Зайнаб Дайибекова
10 — 11 ноября: Шпага, Швейцария
мужчины: Жавохирбек Нурматов, Мейирхан Тимуров
10 — 12 ноябрь: Рапира, Турция
мужчины: Мухаммад Юсуф Асранов, Жамолиддин Марипжонов, Илёсбек Марипжонов, Ильяс Молина, Радмир Семенеев, Улугбек Усмонов.
На этих соревнованиях у фехтовальщиков есть шанс получить ценные рейтинговые очки ОИ Париж-2024, уточняют в сообщении.