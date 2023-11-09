https://uz.sputniknews.ru/20231109/iran-sammit-oes-tashkent-razvitiye-regionalnyye-svyazi-40853021.html

Иран на саммите ОЭС в Ташкенте призвал развивать региональные связи

Иран на саммите ОЭС в Ташкенте призвал развивать региональные связи

По словам главы Ирана, страна готова к развитию сотрудничества в области энергетики, транспорта, технологий и других сферах, вызывающих взаимный интерес государств-членов ОЭС

2023-11-09T15:11+0500

2023-11-09T15:11+0500

2023-11-09T15:11+0500

узбекистан

ташкент

иран

саммит

оэс

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Необходимость развивать региональные связи и торговлю озвучил на полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Ташкенте, президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Иран готов к развитию сотрудничества в области энергетики, транспорта, технологий и других сферах, вызывающих взаимный интерес стран-членов ОЭС, отметил Раиси. Отдельное внимание в ходе выступления Раиси уделил палестино-израильскому конфликту, подчеркнув, что США и некоторые европейские страны позволяют развиваться этой машине войны. Он также отметил, что за поддержку Израиля, Иран рассматривает США как соучастника преступлений против народа Палестины.Шла речь и об афганской проблеме — одной из важнейших для региона.В следующем году саммит ОЭС пройдет под председательством Ирана. Ибрахим Раиси предложил тему на 2024 год — "Развитие торговли через расширение региональных связей".

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