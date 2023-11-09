https://uz.sputniknews.ru/20231109/iran-sammit-oes-tashkent-razvitiye-regionalnyye-svyazi-40853021.html
Иран на саммите ОЭС в Ташкенте призвал развивать региональные связи
Иран на саммите ОЭС в Ташкенте призвал развивать региональные связи
По словам главы Ирана, страна готова к развитию сотрудничества в области энергетики, транспорта, технологий и других сферах, вызывающих взаимный интерес государств-членов ОЭС
2023-11-09T15:11+0500
2023-11-09T15:11+0500
2023-11-09T15:11+0500
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иран
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Необходимость развивать региональные связи и торговлю озвучил на полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Ташкенте, президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Иран готов к развитию сотрудничества в области энергетики, транспорта, технологий и других сферах, вызывающих взаимный интерес стран-членов ОЭС, отметил Раиси. Отдельное внимание в ходе выступления Раиси уделил палестино-израильскому конфликту, подчеркнув, что США и некоторые европейские страны позволяют развиваться этой машине войны. Он также отметил, что за поддержку Израиля, Иран рассматривает США как соучастника преступлений против народа Палестины.Шла речь и об афганской проблеме — одной из важнейших для региона.В следующем году саммит ОЭС пройдет под председательством Ирана. Ибрахим Раиси предложил тему на 2024 год — "Развитие торговли через расширение региональных связей".
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узбекистан ташкент саммит иран развитие региональные связи сотрудничество энергетика транспорт технологии государства-члены оэс
узбекистан ташкент саммит иран развитие региональные связи сотрудничество энергетика транспорт технологии государства-члены оэс
Иран на саммите ОЭС в Ташкенте призвал развивать региональные связи
По словам главы Ирана, страна готова к развитию сотрудничества в области энергетики, транспорта, технологий и других сферах, вызывающих взаимный интерес государств-членов ОЭС.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Необходимость развивать региональные связи и торговлю озвучил на полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в Ташкенте, президент Ирана Ибрахим Раиси. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
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Иран готов к развитию сотрудничества в области энергетики, транспорта, технологий и других сферах, вызывающих взаимный интерес стран-членов ОЭС, отметил Раиси.
"Международная система и порядок сейчас меняются, происходит трансформация. Мы находимся в первых рядах этих изменений. Такие организации как ОЭС играют большую роль в развитии многостороннего сотрудничества между странами и очень важно уделять больше внимания использованию имеющегося потенциала", — отметил Ибрахим Раиси.
Отдельное внимание в ходе выступления Раиси уделил палестино-израильскому конфликту, подчеркнув, что США и некоторые европейские страны позволяют развиваться этой машине войны.
Он также отметил, что за поддержку Израиля, Иран рассматривает США как соучастника преступлений против народа Палестины.
Шла речь и об афганской проблеме — одной из важнейших для региона.
"ОЭС должна разработать план по созданию для Афганистана условий, чтобы они смогли развивать свою экономику", — сказал Раиси.
В следующем году саммит ОЭС пройдет под председательством Ирана. Ибрахим Раиси предложил тему на 2024 год — "Развитие торговли через расширение региональных связей".