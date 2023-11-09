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К стабильности и развитию в сотрудничестве: о чем говорил Мирзиёев на саммите ОЭС
К стабильности и развитию в сотрудничестве: о чем говорил Мирзиёев на саммите ОЭС
Президент Узбекистана в приветственной речи обозначил основные цели предстоящего саммита и развития организации. 09.11.2023, Sputnik Узбекистан
2023-11-09T12:28+0500
2023-11-09T12:28+0500
2023-11-09T13:13+0500
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
саммит
оэс
выступление
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с приветственной речью на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящей в настоящее время в республике, сообщает корреспондент Sputnik.Поприветствовав гостей, узбекский лидер подчеркнул, что саммит является ярким доказательством решимости стран-участниц расширять многостороннее сотрудничество ради общего развития.Он также отметил успехи, достигнутые странами ОЭС за прошедшие годы."Хотел бы подчеркнуть значение Ташкентской декларации, принятой нашими министрами транспорта. Ведется практическая работа по созданию в Баку Центра чистой энергетики и созданию регионального рынка электроэнергии. Создана коммуникационная площадка высокого уровня в сфере экологии. В целях расширения туристического сотрудничества впервые создана сеть туроператоров и создан безопасный туризм", — перечислил он.Президент Узбекистана подчеркнул, что территория ОЭС играет большое значение в развитии связей в сфере торговли, экономики, промышленности, инвестиций и инноваций, транспорта, а экономика региона показывает устойчивый рост.Между тем, во взаимной торговле на пространстве ОЭС еще существует множество барьеров, взаимный товарооборот в рамках организации ниже своего потенциала, отметил президент. Шавкат Мирзиёев также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешным председательством в ОЭС и выразил поддержку планам руководства Ирана, который принимает на себя статус председателя в организации в следующем году, по углублению сотрудничества за счет развития региональной торговли.Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
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узбекистан, политика, шавкат мирзиёев, саммит, оэс, выступление
узбекистан, политика, шавкат мирзиёев, саммит, оэс, выступление
К стабильности и развитию в сотрудничестве: о чем говорил Мирзиёев на саммите ОЭС
12:28 09.11.2023 (обновлено: 13:13 09.11.2023)
Президент Узбекистана в приветственной речи обозначил основные цели предстоящего саммита и развития организации.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с приветственной речью на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящей в настоящее время в республике, сообщает корреспондент Sputnik.
Поприветствовав гостей, узбекский лидер подчеркнул, что саммит является ярким доказательством решимости стран-участниц расширять многостороннее сотрудничество ради общего развития.
"Сегодня политическая архитектура мира меняется буквально на глазах, происходит глобальная реконструкция. Важно, чтобы страны нашей организации, занимающей большое место в этих сложных процессах, работали вместе и находили эффективные решения возникающим угрозам. На нашем саммите, проходящем под лозунгом "К экономической стабильности и развитию в сотрудничестве", мы обменяемся с вами мнениями о выводе наших многосторонних отношений на новый уровень и по наиболее актуальным вопросам", — отметил президент.
Он также отметил успехи, достигнутые странами ОЭС за прошедшие годы.
"Хотел бы подчеркнуть значение Ташкентской декларации, принятой нашими министрами транспорта. Ведется практическая работа по созданию в Баку Центра чистой энергетики и созданию регионального рынка электроэнергии. Создана коммуникационная площадка высокого уровня в сфере экологии. В целях расширения туристического сотрудничества впервые создана сеть туроператоров и создан безопасный туризм", — перечислил он.
Президент Узбекистана подчеркнул, что территория ОЭС играет большое значение в развитии связей в сфере торговли, экономики, промышленности, инвестиций и инноваций, транспорта, а экономика региона показывает устойчивый рост.
"В этой связи мы готовы эффективно работать со всеми членами нашей региональной группы, имеющими свой голос и место на международной арене. Близкие соседние страны могут дополнять друг друга экономически", — сказал он.
Между тем, во взаимной торговле на пространстве ОЭС еще существует множество барьеров, взаимный товарооборот в рамках организации ниже своего потенциала, отметил президент.
"К сожалению, многолетние попытки заключить преференциальное торговое соглашение не принесли ожидаемых результатов. На пути создания безбарьерной торговли все еще существует множество ограничений и проблем. Мы считаем, что нужно признать это и посмотреть на ситуацию по-новому. В этой связи я призываю к принятию соглашения об упрощении процедур торговли в рамках Организации экономического сотрудничества, разработанного нашими экспортами", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Шавкат Мирзиёев также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешным председательством в ОЭС и выразил поддержку планам руководства Ирана, который принимает на себя статус председателя в организации в следующем году, по углублению сотрудничества за счет развития региональной торговли.
Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.