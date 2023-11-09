https://uz.sputniknews.ru/20231109/k-stabilnosti-i-razvitiyu-v-sotrudnichestve-o-chem-govoril-mirziyoev-na-sammite-oes-40841903.html

К стабильности и развитию в сотрудничестве: о чем говорил Мирзиёев на саммите ОЭС

К стабильности и развитию в сотрудничестве: о чем говорил Мирзиёев на саммите ОЭС

Президент Узбекистана в приветственной речи обозначил основные цели предстоящего саммита и развития организации. 09.11.2023, Sputnik Узбекистан

2023-11-09T12:28+0500

2023-11-09T12:28+0500

2023-11-09T13:13+0500

узбекистан

политика

шавкат мирзиёев

саммит

оэс

выступление

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с приветственной речью на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящей в настоящее время в республике, сообщает корреспондент Sputnik.Поприветствовав гостей, узбекский лидер подчеркнул, что саммит является ярким доказательством решимости стран-участниц расширять многостороннее сотрудничество ради общего развития.Он также отметил успехи, достигнутые странами ОЭС за прошедшие годы."Хотел бы подчеркнуть значение Ташкентской декларации, принятой нашими министрами транспорта. Ведется практическая работа по созданию в Баку Центра чистой энергетики и созданию регионального рынка электроэнергии. Создана коммуникационная площадка высокого уровня в сфере экологии. В целях расширения туристического сотрудничества впервые создана сеть туроператоров и создан безопасный туризм", — перечислил он.Президент Узбекистана подчеркнул, что территория ОЭС играет большое значение в развитии связей в сфере торговли, экономики, промышленности, инвестиций и инноваций, транспорта, а экономика региона показывает устойчивый рост.Между тем, во взаимной торговле на пространстве ОЭС еще существует множество барьеров, взаимный товарооборот в рамках организации ниже своего потенциала, отметил президент. Шавкат Мирзиёев также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с успешным председательством в ОЭС и выразил поддержку планам руководства Ирана, который принимает на себя статус председателя в организации в следующем году, по углублению сотрудничества за счет развития региональной торговли.Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

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узбекистан, политика, шавкат мирзиёев, саммит, оэс, выступление