https://uz.sputniknews.ru/20231109/kak-izbejat-nervnogo-jora-40788673.html

Как избежать "нервного жора"

Как избежать "нервного жора"

Эксперт перечислил способы избежать переедания при тревоге и стрессе

2023-11-09T07:08+0500

2023-11-09T07:08+0500

2023-11-09T07:08+0500

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мнение эксперта

еда

стресс

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Плохая погода, стрессы на работе или дома могут вызвать нарушение пищевого поведения. Испытывая тревогу или другие негативные эмоции, многие люди начинают их "заедать", рассказал радио Sputnik клинический психолог, специалист по рациональному питанию и коррекции пищевых расстройств Иван Алименко.По словам эксперта, в таких ситуациях важно не усугублять аппетит, не "копить" чувство голода, а регулярно принимать пищу, контролируя размер порций.Также он перечислил продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы избежать срывов в питании.Людям, которые на фоне переживаний испытывают потребность в больших объемах пищи, чем обычно, он посоветовал есть супы, салаты и термически обработанные овощи без масла.Но главное – это изменение пищевого поведения. Также он добавил, что хорошими приемами снятия тревоги являются объятия, разговоры с близкими людьми, общение с детенышами животных или просмотр видео с ними.

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стресс тревога переедание эксперт