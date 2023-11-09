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Как избежать "нервного жора"
Как избежать "нервного жора"
Эксперт перечислил способы избежать переедания при тревоге и стрессе
2023-11-09T07:08+0500
2023-11-09T07:08+0500
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стресс
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Плохая погода, стрессы на работе или дома могут вызвать нарушение пищевого поведения. Испытывая тревогу или другие негативные эмоции, многие люди начинают их "заедать", рассказал радио Sputnik клинический психолог, специалист по рациональному питанию и коррекции пищевых расстройств Иван Алименко.По словам эксперта, в таких ситуациях важно не усугублять аппетит, не "копить" чувство голода, а регулярно принимать пищу, контролируя размер порций.Также он перечислил продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы избежать срывов в питании.Людям, которые на фоне переживаний испытывают потребность в больших объемах пищи, чем обычно, он посоветовал есть супы, салаты и термически обработанные овощи без масла.Но главное – это изменение пищевого поведения. Также он добавил, что хорошими приемами снятия тревоги являются объятия, разговоры с близкими людьми, общение с детенышами животных или просмотр видео с ними.
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стресс тревога переедание эксперт
стресс тревога переедание эксперт

Как избежать "нервного жора"

07:08 09.11.2023
© dreamstime.com/rufatjumaliМолодая женщина ест пиццу
Молодая женщина ест пиццу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
© dreamstime.com/rufatjumali
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Эксперт перечислил способы не переедать при тревоге и стрессе.
Плохая погода, стрессы на работе или дома могут вызвать нарушение пищевого поведения. Испытывая тревогу или другие негативные эмоции, многие люди начинают их "заедать", рассказал радио Sputnik клинический психолог, специалист по рациональному питанию и коррекции пищевых расстройств Иван Алименко.
По словам эксперта, в таких ситуациях важно не усугублять аппетит, не "копить" чувство голода, а регулярно принимать пищу, контролируя размер порций.
"Если чувство голода будет накоплено, то есть такой гормон голода – грелин, он может привести к жору. В этом плане он является не слабостью психики: не справился, не удержался. Жор является физиологией. Это естественная реакция организма на накопленное чувство голода. И главная задача – не голодать, а устраивать разумные перекусы, которые позволяют нам быть более сытыми и контролировать порции", – рекомендует Алименко.
Также он перечислил продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы избежать срывов в питании.
"На первом месте по сытности, конечно, белок животного происхождения (мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, молочные продукты), потому что он расщепляется в желудке. Пока он не расщеплен, организм не эвакуирует его в кишечник, и чувство сытости будет долгим. Пока желудок наполнен белками, вы будете ощущать себя сытым. Следующий момент – это умеренное количество жиров. То есть употреблять чуть более жирное мясо, например, не грудку, а бедро, субпродукты, может быть, не самой низкой жирности творог", – объяснил специалист.
Людям, которые на фоне переживаний испытывают потребность в больших объемах пищи, чем обычно, он посоветовал есть супы, салаты и термически обработанные овощи без масла.
Но главное – это изменение пищевого поведения.
"Поскольку нервный жор часто бывает вызван чувством тревоги, нужно научиться контролировать тревогу, расслабляться, медитировать, проговаривать свои эмоции. Хорошо помогает снять тревогу наведение порядка в шкафах, можно послушать музыку, которая вам улучшит настроение", – пояснил Алименко.
Также он добавил, что хорошими приемами снятия тревоги являются объятия, разговоры с близкими людьми, общение с детенышами животных или просмотр видео с ними.
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