https://uz.sputniknews.ru/20231109/nepravilnoye-pitaniye-rak-razvitiye-vrach-mneniye-40855741.html
Три ошибки в питании, которые могут привести к раку
Три ошибки в питании, которые могут привести к раку
Диетолог: несбалансированная диета может стать причиной развития онкозаболеваний.
2023-11-09T22:06+0500
2023-11-09T22:06+0500
2023-11-09T22:06+0500
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Правильное питание является важнейшим фактором сохранения здоровья. Последствия несбалансированной диеты могут быть самыми разнообразными, вплоть до повышения риска развития злокачественных опухолей, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Алексея Кабанова.По словам специалиста, некоторые пищевые привычки могут приблизить развитие онкологии.Для "западной диеты" характерно большое количество мясных продуктов, насыщенных животными жирами, а также много соли и сахара. Клетчатка поступает в организм в ограниченных количествах. "Диета бедняков" характеризуется недорогими продуктами грубой переработки: фастфудом, колбасными изделиями, полуфабрикатами, молочной продукцией низкого качества. По словам Кабанова, оба этих стиля питания — прямой путь к проблемам со здоровьем. Еще одним фактором риска врач назвал рацион, способствующий появлению лишнего веса. По его словам, потребление большого количества сладкого, газированных напитков, выпечки в сочетании с малоподвижным образом жизни существенно повышает риск онкологии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
питание рак диетолог развитие онкозаболеваний диета
питание рак диетолог развитие онкозаболеваний диета
Три ошибки в питании, которые могут привести к раку
Диетолог: несбалансированная диета может стать причиной развития онкозаболеваний.
Правильное питание является важнейшим фактором сохранения здоровья. Последствия несбалансированной диеты могут быть самыми разнообразными, вплоть до повышения риска развития злокачественных опухолей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-диетолога Алексея Кабанова.
По словам специалиста, некоторые пищевые привычки могут приблизить развитие онкологии.
"Нельзя сказать, что употребление каких-то конкретных продуктов — вредно, тут речь скорее о стиле питания. Можно выделить два типа питания, которые увеличивают риск развития раковых заболеваний: "западная диета" и "диета бедняков", — объяснил специалист.
Для "западной диеты" характерно большое количество мясных продуктов, насыщенных животными жирами, а также много соли и сахара. Клетчатка поступает в организм в ограниченных количествах. "Диета бедняков" характеризуется недорогими продуктами грубой переработки: фастфудом, колбасными изделиями, полуфабрикатами, молочной продукцией низкого качества. По словам Кабанова, оба этих стиля питания — прямой путь к проблемам со здоровьем.
Еще одним фактором риска врач назвал рацион, способствующий появлению лишнего веса. По его словам, потребление большого количества сладкого, газированных напитков, выпечки в сочетании с малоподвижным образом жизни существенно повышает риск онкологии.