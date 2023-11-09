Нигматулла Юлдашев принял участие в заседании генеральных прокуроров ШОС в Сиане
© Генеральная прокуратура республики УзбекистанДелегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Н.Йулдошевым приняла участие на 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
© Генеральная прокуратура республики Узбекистан
Генеральный прокурор Узбекистана выступил с докладом о роли органов прокуратуры в развитии страны.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Делегация во главе с Генеральным прокурором Узбекистана Нигматуллой Юлдашевым приняла участие в 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Сиане, сообщает Генпрокуратура РУз.
В работе заседания участвовали делегации Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, а также представители генеральных прокуратур Беларуси и Монголии.
Речь шла о практических аспектах деятельности органов прокуратуры в модернизации государства, национальной практике в данной сфере.
"Нигматулла Юлдашев выступил с докладом касательно роли органов прокуратуры Узбекистана в развитии страны, в частности о широкомасштабных реформах по защите прав граждан и субъектов предпринимательства, обеспечению верховенства права, укреплению законности, предупреждению и профилактике правонарушений", — говорится в сообщении.
© Генеральная прокуратура республики УзбекистанДелегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Н.Йулдошевым приняла участие на 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Делегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Н.Йулдошевым приняла участие на 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
© Генеральная прокуратура республики Узбекистан
По итогам встречи генеральные прокуроры подписали протокол заседания, где определена определяющий необходимость дальнейшего укрепления взаимного правового сотрудничества между органами прокуратур государств-членов ШОС.