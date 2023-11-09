https://uz.sputniknews.ru/20231109/nigmatulla-yuldashev-zasedaniye-shos-kitay-40831823.html

Нигматулла Юлдашев принял участие в заседании генеральных прокуроров ШОС в Сиане

Нигматулла Юлдашев принял участие в заседании генеральных прокуроров ШОС в Сиане

Генеральный прокурор Узбекистана выступил с докладом о роли органов прокуратуры в развитии страны.

2023-11-09T10:25+0500

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общество

узбекистан

китай

генеральная прокуратура узбекистана

шос

заседание

политика

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Делегация во главе с Генеральным прокурором Узбекистана Нигматуллой Юлдашевым приняла участие в 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Сиане, сообщает Генпрокуратура РУз.В работе заседания участвовали делегации Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, а также представители генеральных прокуратур Беларуси и Монголии.Речь шла о практических аспектах деятельности органов прокуратуры в модернизации государства, национальной практике в данной сфере.По итогам встречи генеральные прокуроры подписали протокол заседания, где определена определяющий необходимость дальнейшего укрепления взаимного правового сотрудничества между органами прокуратур государств-членов ШОС.

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