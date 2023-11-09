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https://uz.sputniknews.ru/20231109/nigmatulla-yuldashev-zasedaniye-shos-kitay-40831823.html
Нигматулла Юлдашев принял участие в заседании генеральных прокуроров ШОС в Сиане
Нигматулла Юлдашев принял участие в заседании генеральных прокуроров ШОС в Сиане
Генеральный прокурор Узбекистана выступил с докладом о роли органов прокуратуры в развитии страны.
2023-11-09T10:25+0500
2023-11-09T10:25+0500
общество
узбекистан
китай
генеральная прокуратура узбекистана
шос
заседание
политика
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Делегация во главе с Генеральным прокурором Узбекистана Нигматуллой Юлдашевым приняла участие в 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Сиане, сообщает Генпрокуратура РУз.В работе заседания участвовали делегации Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, а также представители генеральных прокуратур Беларуси и Монголии.Речь шла о практических аспектах деятельности органов прокуратуры в модернизации государства, национальной практике в данной сфере.По итогам встречи генеральные прокуроры подписали протокол заседания, где определена определяющий необходимость дальнейшего укрепления взаимного правового сотрудничества между органами прокуратур государств-членов ШОС.
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нигматулла юлдашев генеральный прокурор узбекистан заседание шос сиань доклад
нигматулла юлдашев генеральный прокурор узбекистан заседание шос сиань доклад

Нигматулла Юлдашев принял участие в заседании генеральных прокуроров ШОС в Сиане

10:25 09.11.2023
© Генеральная прокуратура республики УзбекистанДелегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Н.Йулдошевым приняла участие на 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Делегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Н.Йулдошевым приняла участие на 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
© Генеральная прокуратура республики Узбекистан
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Генеральный прокурор Узбекистана выступил с докладом о роли органов прокуратуры в развитии страны.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Делегация во главе с Генеральным прокурором Узбекистана Нигматуллой Юлдашевым приняла участие в 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Сиане, сообщает Генпрокуратура РУз.
В работе заседания участвовали делегации Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, а также представители генеральных прокуратур Беларуси и Монголии.
Речь шла о практических аспектах деятельности органов прокуратуры в модернизации государства, национальной практике в данной сфере.
"Нигматулла Юлдашев выступил с докладом касательно роли органов прокуратуры Узбекистана в развитии страны, в частности о широкомасштабных реформах по защите прав граждан и субъектов предпринимательства, обеспечению верховенства права, укреплению законности, предупреждению и профилактике правонарушений", — говорится в сообщении.
© Генеральная прокуратура республики УзбекистанДелегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Н.Йулдошевым приняла участие на 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Делегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Н.Йулдошевым приняла участие на 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
Делегация во главе с Генеральным прокурором Республики Узбекистан Н.Йулдошевым приняла участие на 21-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
© Генеральная прокуратура республики Узбекистан
По итогам встречи генеральные прокуроры подписали протокол заседания, где определена определяющий необходимость дальнейшего укрепления взаимного правового сотрудничества между органами прокуратур государств-членов ШОС.
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