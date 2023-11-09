https://uz.sputniknews.ru/20231109/pogoda-tashkent-9-noyabr-2023-40796250.html

Прохладнее и днем, и ночью — погода в Ташкенте на 9 ноября

Прохладнее и днем, и ночью — погода в Ташкенте на 9 ноября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.

2023-11-09T05:04+0500

2023-11-09T05:04+0500

2023-11-09T05:04+0500

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз погоды

прогноз

прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/10/30040327_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_baeb39aa045f332fa743119650486d46.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет.Ветер западный, с переходом в восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +8-10, днем 12-14 градусов тепла.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент погода 9 ноября четверг