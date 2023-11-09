https://uz.sputniknews.ru/20231109/pogoda-tashkent-9-noyabr-2023-40796250.html
Прохладнее и днем, и ночью — погода в Ташкенте на 9 ноября
Прохладнее и днем, и ночью — погода в Ташкенте на 9 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
2023-11-09T05:04+0500
2023-11-09T05:04+0500
2023-11-09T05:04+0500
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет.Ветер западный, с переходом в восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +8-10, днем 12-14 градусов тепла.
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ташкент погода 9 ноября четверг
ташкент погода 9 ноября четверг
Прохладнее и днем, и ночью — погода в Ташкенте на 9 ноября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет.
Ветер западный, с переходом в восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +8-10, днем 12-14 градусов тепла.