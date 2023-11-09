https://uz.sputniknews.ru/20231109/polnostyu-realizovat-potentsial-glavnoe-iz-vystupleniya-raxmona-na-sammite-oes-40852689.html
"Полностью реализовать потенциал": главное из выступления Рахмона на саммите ОЭС
"Полностью реализовать потенциал": главное из выступления Рахмона на саммите ОЭС
Президент Таджикистана выступил за развитие партнерства в сферах инвестиций, энергетики и туризма.
2023-11-09T14:53+0500
2023-11-09T14:53+0500
2023-11-09T14:55+0500
узбекистан
ташкент
саммит
оэс
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эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящем в Ташкенте, подчеркнул необходимость полностью реализовать потенциал организации, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.В частности, Рахмон обратил внимание на важность развития промышленной кооперации. "В этом контексте считаю необходимым поощрять инвестиции и создание производственных комплексов с учётом всех факторов обеспечивающих гармоничную работу на фоне роста цен на продовольственные товары", - отметил он.Как и другие лидеры, большое внимание президент Таджикистана уделил вопросу энергетического сотрудничества, в частности, необходимости увеличения производства энергии и использования возобновляемых источников в регионе ОЭС, чтобы удовлетворить растущий спрос стран региона.Еще одной перспективной отраслью взаимодействия он назвал туризм, с учетом туристического потенциала стран региона и усилия властей по развитию инфраструктуры туризма.Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
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рахмон потенциал оэс выступление
рахмон потенциал оэс выступление
"Полностью реализовать потенциал": главное из выступления Рахмона на саммите ОЭС
14:53 09.11.2023 (обновлено: 14:55 09.11.2023)
Президент Таджикистана выступил за развитие партнерства в сферах инвестиций, энергетики и туризма.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящем в Ташкенте, подчеркнул необходимость полностью реализовать потенциал организации, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.
"Мы хотим в полной мере реализовать потенциал созданных в рамках структуры механизмов", - подчеркнул он.
В частности, Рахмон обратил внимание на важность развития промышленной кооперации.
"В этом контексте считаю необходимым поощрять инвестиции и создание производственных комплексов с учётом всех факторов обеспечивающих гармоничную работу на фоне роста цен на продовольственные товары", - отметил он.
Как и другие лидеры, большое внимание президент Таджикистана уделил вопросу энергетического сотрудничества, в частности, необходимости увеличения производства энергии и использования возобновляемых источников в регионе ОЭС, чтобы удовлетворить растущий спрос стран региона.
"Реализация проектов по строительству межгосударственных линий передач, в том числе проект CASA-1000, может значительно увеличить энергетический потенциал ОЭС", - подчеркнул Эмомали Рахмон.
Еще одной перспективной отраслью взаимодействия он назвал туризм, с учетом туристического потенциала стран региона и усилия властей по развитию инфраструктуры туризма.
Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.