https://uz.sputniknews.ru/20231109/polnostyu-realizovat-potentsial-glavnoe-iz-vystupleniya-raxmona-na-sammite-oes-40852689.html

"Полностью реализовать потенциал": главное из выступления Рахмона на саммите ОЭС

"Полностью реализовать потенциал": главное из выступления Рахмона на саммите ОЭС

Президент Таджикистана выступил за развитие партнерства в сферах инвестиций, энергетики и туризма.

2023-11-09T14:53+0500

2023-11-09T14:53+0500

2023-11-09T14:55+0500

узбекистан

ташкент

саммит

оэс

таджикистан

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества, проходящем в Ташкенте, подчеркнул необходимость полностью реализовать потенциал организации, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.В частности, Рахмон обратил внимание на важность развития промышленной кооперации. "В этом контексте считаю необходимым поощрять инвестиции и создание производственных комплексов с учётом всех факторов обеспечивающих гармоничную работу на фоне роста цен на продовольственные товары", - отметил он.Как и другие лидеры, большое внимание президент Таджикистана уделил вопросу энергетического сотрудничества, в частности, необходимости увеличения производства энергии и использования возобновляемых источников в регионе ОЭС, чтобы удовлетворить растущий спрос стран региона.Еще одной перспективной отраслью взаимодействия он назвал туризм, с учетом туристического потенциала стран региона и усилия властей по развитию инфраструктуры туризма.Напомним, шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября под председательством Шавката Мирзиёева. В нем принимают участие лидеры семи стран: Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

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