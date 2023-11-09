https://uz.sputniknews.ru/20231109/putin-pravitelstvo-soveschaniye-onkologiya-40829987.html

Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями — главное

Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями — главное

Президент России провел совещание с членами правительства, посвященное борьбе с онкологическими заболеваниями

2023-11-09T09:42+0500

2023-11-09T09:42+0500

2023-11-09T09:55+0500

общество

россия

здоровье

владимир путин

совещание

правительство рф

лечение онкологии

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное мерам по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА Новости.В ходе встречи глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который стартовал в 2019 году по поручению Путина. Он является одним из самых глобальных проектов, поскольку включает в себя не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научной разработки.При этом он отметил, что самым лучшим показателем является снижение смертности от злокачественных образований.В свою очередь, министр здравоохранения РФ рассказал, что развитие профилактического направления, повышающее охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21 % долю активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно.Благодаря увеличению скорости и улучшению качества диагностики, в России почти 60% опухолей стали выявлять на первой или второй стадиях, сообщил Мурашко.По его словам, смертность от онкологических новообразований в РФ снизилась на 5,6 % за последние четыре года.Глава ведомства также остановился на увеличении за последние 4 года онкологов в стране, в том числе детских, более чем на 13%, а также на клинических исследованиях отечественных препаратов для лечения рака, которых сейчас в России проводится более 100.Речь шла и об активном развитии новых областей, такие как радиофармацевтика, персонализированные генетические тесты.В свою очередь, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что в этом году российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов для лечения онкозаболеваний. Это произошло благодаря комплексной господдержке: субсидиям на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и займам Фонда развития промышленности.Министр также рассказал о планах открыть по всей стране новые производства аппаратов МРТ, КТ, комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ.Также он добавил, что рентгеновская техника охватывает "практически 100% потребности" и обеспечивает высокое качество как для скрининговых обследований, так и для подтверждающих, включая и маммографию и так далее.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, со своей стороны, рассказала о подготовке соответствующего плана по производству и компонентов лечебного питания, и самого лечебного питания, а также сообщила о намерении пересмотреть некоторые элементы программы диспансеризации населения.В заключение Владимир Путин отметил, что "в целом работа идет, планы по этому направлению выполняются" и подчеркнул необходимость не снижать темп этой работы.

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