Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями — главное
09:42 09.11.2023 (обновлено: 09:55 09.11.2023)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи секретарей советов безопасности СНГ
© Sputnik / POOL/
Президент России провел совещание с членами правительства, посвященное борьбе с онкологическими заболеваниями.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное мерам по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА Новости.
В ходе встречи глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который стартовал в 2019 году по поручению Путина. Он является одним из самых глобальных проектов, поскольку включает в себя не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научной разработки.
"Вот я справки посмотрел: у нас действительно распространенность новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2 676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году — 2 747. То есть, это просто говорит о том, что начали больше выявлять", — сказал Путин.
При этом он отметил, что самым лучшим показателем является снижение смертности от злокачественных образований.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ рассказал, что развитие профилактического направления, повышающее охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21 % долю активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно.
Благодаря увеличению скорости и улучшению качества диагностики, в России почти 60% опухолей стали выявлять на первой или второй стадиях, сообщил Мурашко.
По его словам, смертность от онкологических новообразований в РФ снизилась на 5,6 % за последние четыре года.
"И еще ряд цифр приведу: на 14% сократилась одногодичная летальность и, что также крайне важно, на 7% увеличилась пятилетняя выживаемость – это интегральный показатель эффективности работы системы", — добавил Мурашко.
Глава ведомства также остановился на увеличении за последние 4 года онкологов в стране, в том числе детских, более чем на 13%, а также на клинических исследованиях отечественных препаратов для лечения рака, которых сейчас в России проводится более 100.
Речь шла и об активном развитии новых областей, такие как радиофармацевтика, персонализированные генетические тесты.
В свою очередь, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что в этом году российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов для лечения онкозаболеваний. Это произошло благодаря комплексной господдержке: субсидиям на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и займам Фонда развития промышленности.
"А в целом доля отечественных онкопрепаратов в государственных закупках в натуральном выражении уже приближается к 70%, — отметил он.
Министр также рассказал о планах открыть по всей стране новые производства аппаратов МРТ, КТ, комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ.
"Мы реализуем проекты по масштабированию серийного производства 16 видов медоборудования. <...> В том числе это линейные ускорители, циклотроны, комплексы электронной лучевой терапии, а также это аппараты МРТ, КТ, эндоскопическая техника, УЗИ и, что очень важно, расходных материалов к ним", — пояснил Мантуров.
Также он добавил, что рентгеновская техника охватывает "практически 100% потребности" и обеспечивает высокое качество как для скрининговых обследований, так и для подтверждающих, включая и маммографию и так далее.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, со своей стороны, рассказала о подготовке соответствующего плана по производству и компонентов лечебного питания, и самого лечебного питания, а также сообщила о намерении пересмотреть некоторые элементы программы диспансеризации населения.
"Мы вместе с Минздравом в рамках новой программы государственных гарантий и бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год думаем о том, как пересмотреть некоторые элементы программы диспансеризации, чтобы на более ранних стадиях выявлять онкологические заболевания", — подчеркнула она.
В заключение Владимир Путин отметил, что "в целом работа идет, планы по этому направлению выполняются" и подчеркнул необходимость не снижать темп этой работы.