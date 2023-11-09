https://uz.sputniknews.ru/20231109/putin-yeaes-proizvodstvo-eksport-pshenitsa-40850669.html

ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы — Путин

ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы — Путин

Лидер РФ выступил на пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

2023-11-09T15:22+0500

2023-11-09T15:22+0500

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экономика

еаэс

владимир путин

президент рф

россия

пшеница

экспорт

производство

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы, заявил Владимир Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает РИА Новости.Также он добавил, что Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн. Напомним, что Путин находится в Казахстане с официальным визитом. Вместе с Токаевым он участвует в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство — основа сильной экономики".

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