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ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы — Путин
ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы — Путин
Лидер РФ выступил на пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
2023-11-09T15:22+0500
2023-11-09T15:22+0500
2023-11-09T16:09+0500
экономика
еаэс
владимир путин
президент рф
россия
пшеница
экспорт
производство
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы, заявил Владимир Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает РИА Новости.Также он добавил, что Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн. Напомним, что Путин находится в Казахстане с официальным визитом. Вместе с Токаевым он участвует в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство — основа сильной экономики".
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путин лидерство еаэс производство экспорт пшеница
путин лидерство еаэс производство экспорт пшеница
ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы — Путин
15:22 09.11.2023 (обновлено: 16:09 09.11.2023)
Лидер РФ выступил на пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
ЕАЭС занимает передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы, заявил Владимир Путин в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает РИА Новости.
"По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы", — сказал президент РФ.
Также он добавил, что Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы, ее урожай в этом году очень хороший, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн.
Напомним, что Путин находится в Казахстане с официальным визитом. Вместе с Токаевым он участвует в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Тема нынешнего форума: "Сельское хозяйство — основа сильной экономики".