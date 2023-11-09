https://uz.sputniknews.ru/20231109/siriya-boi-armiya-ssha-40839287.html
В Сирии начались бои между армиями страны и США — СМИ
В Сирии начались бои между армиями страны и США — СМИ
Ожесточенные столкновения с применением различных видов оружия проходят берегу Евфрата
2023-11-09T12:51+0500
2023-11-09T12:51+0500
2023-11-09T13:17+0500
в мире
сирия
сша
армия
бои
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Mayadeen. По его словам, США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада.Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сирия бои армия сша столкновения
сирия бои армия сша столкновения
В Сирии начались бои между армиями страны и США — СМИ
12:51 09.11.2023 (обновлено: 13:17 09.11.2023)
Ожесточенные столкновения с применением различных видов оружия проходят по берегу Евфрата.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Al Mayadeen.
"Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты", — рассказал собеседник телеканала.
По его словам, США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада.
Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.