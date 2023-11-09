https://uz.sputniknews.ru/20231109/siriya-boi-armiya-ssha-40839287.html

В Сирии начались бои между армиями страны и США — СМИ

В Сирии начались бои между армиями страны и США — СМИ

Ожесточенные столкновения с применением различных видов оружия проходят берегу Евфрата

2023-11-09T12:51+0500

2023-11-09T12:51+0500

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сирия

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армия

бои

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Mayadeen. По его словам, США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада.Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.

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