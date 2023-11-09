https://uz.sputniknews.ru/20231109/tashkent-aeroport-obmennyye-punkty-40826395.html
В аэропорту Ташкента стало больше обменных пунктов
В аэропорту Ташкента стало больше обменных пунктов
Два новых обменника являются филиалами Национального банка Узбекистана. Пассажиры ташкентского аэропорта могут обменять доллары, евро, британские фунты стерлинги, швейцарские франки, японские йены, российские рубли, казахские тенге на узбекские сумы.
2023-11-09T08:23+0500
2023-11-09T08:23+0500
2023-11-09T08:23+0500
узбекистан
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общество
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В терминале вылета международного аэропорта "Ташкент" открылся дополнительный обменный пункт, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Вторую точку разместили у входа в терминал рядом с пунктом упаковки багажа. Первая осталась на прежнем месте — в противоположном конце терминала возле VIP- и CIP-залов.Также в пресс-службе Uzbekistan Airports добавили, что пункты обмена валюты есть в зале прилета международного аэропорта "Ташкент".
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ташкент аэропорт обменные пункты национальный банк узбекистана
ташкент аэропорт обменные пункты национальный банк узбекистана
В аэропорту Ташкента стало больше обменных пунктов
Два новых обменника являются филиалами Национального банка Узбекистана. Пассажиры ташкентского аэропорта могут обменять доллары, евро, британские фунты стерлинги, швейцарские франки, японские йены, российские рубли, казахские тенге на узбекские сумы.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
В терминале вылета международного аэропорта "Ташкент" открылся дополнительный обменный пункт, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Вторую точку разместили у входа в терминал рядом с пунктом упаковки багажа. Первая осталась на прежнем месте — в противоположном конце терминала возле VIP- и CIP-залов.
"Пассажиры ташкентского аэропорта могут обменять доллары, евро, британские фунты стерлинги, швейцарские франки, японские йены, российские рубли, казахские тенге на узбекские сумы. Оба обменных пункта являются филиалами Национального банка Узбекистана", — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Uzbekistan Airports добавили, что пункты обмена валюты есть в зале прилета международного аэропорта "Ташкент".