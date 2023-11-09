https://uz.sputniknews.ru/20231109/tashkent-aeroport-obmennyye-punkty-40826395.html

В аэропорту Ташкента стало больше обменных пунктов

В аэропорту Ташкента стало больше обменных пунктов

Два новых обменника являются филиалами Национального банка Узбекистана. Пассажиры ташкентского аэропорта могут обменять доллары, евро, британские фунты стерлинги, швейцарские франки, японские йены, российские рубли, казахские тенге на узбекские сумы.

2023-11-09T08:23+0500

2023-11-09T08:23+0500

2023-11-09T08:23+0500

узбекистан

ташкент

аэропорт ташкента

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обмен валюты

общество

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В терминале вылета международного аэропорта "Ташкент" открылся дополнительный обменный пункт, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Вторую точку разместили у входа в терминал рядом с пунктом упаковки багажа. Первая осталась на прежнем месте — в противоположном конце терминала возле VIP- и CIP-залов.Также в пресс-службе Uzbekistan Airports добавили, что пункты обмена валюты есть в зале прилета международного аэропорта "Ташкент".

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