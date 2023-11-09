https://uz.sputniknews.ru/20231109/tashkent-forum-ekoobrazovaniye-deti-40843091.html
В Ташкенте стартовал международный форум по экообразованию детей и подростков
В Ташкенте стартовал международный форум по экообразованию детей и подростков
Его цель – признание роли детей и молодежи в борьбе с негативными последствиями изменения климата посредством продвижения экологического образования.
2023-11-09T13:31+0500
2023-11-09T13:31+0500
2023-11-09T14:09+0500
общество
узбекистан
ташкент
дети
экология
образование
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40842468_0:71:1572:955_1920x0_80_0_0_f56d8cbdf30159804ed0fc0105ec4039.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте проходит Международный форум "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.Мероприятие организовано Международным общественным фондом "Замин" при поддержке Минэкологии и приурочено ко Всемирному дню ребенка (20 ноября) и Конференции ООН по изменению климата (COP 28), которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря 2023 года. Для справки: С 1 по 5 октября текущего года в Самарканде был организован Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, посвященный COP-28.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40842468_77:0:1517:1080_1920x0_80_0_0_e333778edc6ae99e10b71c5aaa155e23.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экологическое образование дети подростки международный форум ташкент
экологическое образование дети подростки международный форум ташкент
В Ташкенте стартовал международный форум по экообразованию детей и подростков
13:31 09.11.2023 (обновлено: 14:09 09.11.2023)
Его цель — признание роли детей и молодежи в борьбе с негативными последствиями изменения климата посредством продвижения экологического образования.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik
. Сегодня в Ташкенте проходит Международный форум "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", сообщает
министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.
"Цель форума — признание роли детей и молодежи в борьбе с негативными последствиями изменения климата посредством продвижения экологического образования", — говорится в сообщении.
Мероприятие организовано Международным общественным фондом "Замин" при поддержке Минэкологии и приурочено ко Всемирному дню ребенка (20 ноября) и Конференции ООН по изменению климата (COP 28), которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.
Для справки: С 1 по 5 октября текущего года в Самарканде был организован Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, посвященный COP-28.