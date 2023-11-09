https://uz.sputniknews.ru/20231109/tashkent-forum-ekoobrazovaniye-deti-40843091.html

В Ташкенте стартовал международный форум по экообразованию детей и подростков

В Ташкенте стартовал международный форум по экообразованию детей и подростков

Его цель – признание роли детей и молодежи в борьбе с негативными последствиями изменения климата посредством продвижения экологического образования.

2023-11-09T13:31+0500

2023-11-09T13:31+0500

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общество

узбекистан

ташкент

дети

экология

образование

форум

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте проходит Международный форум "Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии", сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.Мероприятие организовано Международным общественным фондом "Замин" при поддержке Минэкологии и приурочено ко Всемирному дню ребенка (20 ноября) и Конференции ООН по изменению климата (COP 28), которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря 2023 года. Для справки: С 1 по 5 октября текущего года в Самарканде был организован Центральноазиатский молодежный экологический лагерь, посвященный COP-28.

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