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https://uz.sputniknews.ru/20231109/tashkentye-restavratsiya-polutoravekovoy-pamyatnik-40835999.html
В Ташкенте реставрируют полуторавековой памятник
В Ташкенте реставрируют полуторавековой памятник
Управление культурного наследия Ташкента несколько раз проводило научно-технический надзор за памятником и контроль над выполнением строительных работ без повреждения исторической части объекта
2023-11-09T12:32+0500
2023-11-09T13:13+0500
памятник
узбекистан
ташкент
мечеть
реставрация
ремонт
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкенте реставрируют полуторавековой памятник — мечеть "Баланд", которая была построена в 1857 году, сообщает Агентство культурного наследия. В среду объект посетили представители агентства и мечети, специалисты территориального управления культурного наследия Ташкента. Они ознакомились с работой, проводимой по реставрации и восстановлению памятника. Мечеть "Баланд" — является объектом госсобственности. Проект строительных работ рассмотрели и одобрили на заседании Научно-экспертного совета Агентства культурного наследия, прошедшем 6 — 8 апреля 2023 года.
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узбекистан ташкент полуторавековой памятник реставрация мечеть баланд управление культурного наследия надзор контроль строительство история объект
узбекистан ташкент полуторавековой памятник реставрация мечеть баланд управление культурного наследия надзор контроль строительство история объект

В Ташкенте реставрируют полуторавековой памятник

12:32 09.11.2023 (обновлено: 13:13 09.11.2023)
© Пресс-служба Агентства культурного наследия Реставрация полуторавекового памятника в Ташкенте
Реставрация полуторавекового памятника в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
© Пресс-служба Агентства культурного наследия
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Управление культурного наследия Ташкента несколько раз проводило научно-технический надзор за памятником и контроль над выполнением строительных работ без повреждения исторической части объекта.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкенте реставрируют полуторавековой памятник — мечеть "Баланд", которая была построена в 1857 году, сообщает Агентство культурного наследия.
В среду объект посетили представители агентства и мечети, специалисты территориального управления культурного наследия Ташкента. Они ознакомились с работой, проводимой по реставрации и восстановлению памятника.
Мечеть "Баланд" — является объектом госсобственности.
Проект строительных работ рассмотрели и одобрили на заседании Научно-экспертного совета Агентства культурного наследия, прошедшем 6 — 8 апреля 2023 года.
© Пресс-служба Агентства культурного наследия Начались работы по реставрации мечети "Баланд", расположенной в Шайхантахурском районе.
Начались работы по реставрации мечети Баланд, расположенной в Шайхантахурском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2023
Начались работы по реставрации мечети "Баланд", расположенной в Шайхантахурском районе.
© Пресс-служба Агентства культурного наследия
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