https://uz.sputniknews.ru/20231109/tashkentye-restavratsiya-polutoravekovoy-pamyatnik-40835999.html

В Ташкенте реставрируют полуторавековой памятник

В Ташкенте реставрируют полуторавековой памятник

Управление культурного наследия Ташкента несколько раз проводило научно-технический надзор за памятником и контроль над выполнением строительных работ без повреждения исторической части объекта

2023-11-09T12:32+0500

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памятник

узбекистан

ташкент

мечеть

реставрация

ремонт

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Ташкенте реставрируют полуторавековой памятник — мечеть "Баланд", которая была построена в 1857 году, сообщает Агентство культурного наследия. В среду объект посетили представители агентства и мечети, специалисты территориального управления культурного наследия Ташкента. Они ознакомились с работой, проводимой по реставрации и восстановлению памятника. Мечеть "Баланд" — является объектом госсобственности. Проект строительных работ рассмотрели и одобрили на заседании Научно-экспертного совета Агентства культурного наследия, прошедшем 6 — 8 апреля 2023 года.

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