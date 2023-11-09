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Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС — Токаев
Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС — Токаев
Президенты двух стран по видеоконференцсвязи участвуют в XIX Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ, где обсуждают в том числе укрепление глобальной продовольственной безопасности.
2023-11-09T14:11+0500
2023-11-09T14:11+0500
2023-11-09T14:11+0500
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС, заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Sputnik Казахстан.Также он озвучил позицию Казахстана, согласно которой для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действий международных санкций.Напомним, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеоконференцсвязи принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.
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токаев еаэс рынок удобрений
токаев еаэс рынок удобрений
Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС — Токаев
Президенты двух стран по видеоконференцсвязи участвуют в XIX Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ, где обсуждают в том числе укрепление глобальной продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС, заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Sputnik Казахстан.
"Важно, чтобы химическая промышленность в полном объеме и по доступной цене обеспечивала аграриев двух стран качественными удобрениями", — сказал Токаев.
Также он озвучил позицию Казахстана, согласно которой для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действий международных санкций.
Напомним, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеоконференцсвязи принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.