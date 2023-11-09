https://uz.sputniknews.ru/20231109/tokayev-kazaxstan-rossiya-udobreniya-yeaes-40848000.html

Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС — Токаев

Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС — Токаев

Президенты двух стран по видеоконференцсвязи участвуют в XIX Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ, где обсуждают в том числе укрепление глобальной продовольственной безопасности.

2023-11-09T14:11+0500

2023-11-09T14:11+0500

2023-11-09T14:11+0500

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касым-жомарт токаев

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продовольствие

безопасность

удобрения

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на рынке удобрений ЕАЭС, заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Sputnik Казахстан.Также он озвучил позицию Казахстана, согласно которой для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действий международных санкций.Напомним, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеоконференцсвязи принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

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