https://uz.sputniknews.ru/20231109/uchenyye-obsujdeniye-kulturnoye-naslediye-uzbekistan-sobraniya-mira-40862582.html

Открытия и сенсации: ученые обсудили культурное наследие Узбекистана

Открытия и сенсации: ученые обсудили культурное наследие Узбекистана

На международном конгрессе в Самарканде рассказали об уникальных предметах декоративно-прикладного искусства Узбекистана в том числе в фондах России

2023-11-09T19:52+0500

2023-11-09T19:52+0500

2023-11-09T19:52+0500

узбекистан

культурное наследие

культура

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/09/40864160_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ae518252b57e760e89260a811350aac1.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Самарканде завершился VII международный Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса". Он проходил с 5 по 8 ноября.По традиции на конгрессе прозвучали сенсационные факты, связанные с искусством и культурой Узбекистана. Подробнее об этом — в материале Sputnik Узбекистан.Всемирное общество и мультимедийный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" работают уже 8 лет. За это время опубликовали более 70 уникальных томов книг-альбомов (на узбекском, русском и английском языках) и сняли около 50 фильмов.На VII международном конгрессе представили новые 10 книг-альбомов, посвященных произведениям искусства Узбекистана в собраниях Азербайджана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции и Узбекистана.В этом году в конгрессе участвовали 350 ученых, искусствоведов, востоковедов и историков более чем из 40 стран.Деревянные башмаки из СамаркандаКазанскому федеральному университету предложили участвовать в проекте 6 лет назад. Однако представить отдельную книгу-альбом удалось только в этом году, чему предшествовала большая исследовательская работа.В результате ученые определили около 300 предметов, из которых в книгу вошли порядка 160. При этом 103 из них — фотографии Самарканда, Хивы, Бухары, Ташкента, городской повседневности, а также архитектуры и даже интерьера домов местных жителей. В этнографической коллекции хранятся текстиль, обувь, посуда, игрушки, созданные узбекскими мастерами и ремесленниками в XIX — начале XX вв.По словам Светланы Федоровой, многие предметы отреставрировали, а для того, чтобы их качественно представить в этом издании в музее Казанского университета специально создали цифровую фотолабораторию.Особое внимание в каталоге привлекают деревянные башмаки, которые привез из Самарканда путешественник, зоолог Эммануил Пельцам. Как выяснилось, подобную деревянную обувь носили в дождливую и снежную погоду, а также в хамамах (банях).Еще один любопытный экспонат — уникальные образцы гуашевых рисунков на бумаге, которые определили как обои.Что хранит фонд МарджаниЕще один том серии "Культурное наследие Узбекистана в музеях мира" рассказывает о собрании фонда Марджани. К слову, фонд в 2006 году создал уроженец Узбекистана Рустам Сулейманов.В книге-альбоме собрали лучшие произведения из коллекции Марджани — керамику, вышивку, чеканку и ювелирные украшения, а также работы мастеров, стоявших у истоков живописной школы Узбекистана.Шигабутдин Марджани — татарский богослов и историк. Он собрал сохранившиеся устные свидетельства о прошлом народов Казанского и всего Волго-Уральского края, как этнограф и востоковед создал теорию их исторического развития и был признан не только мусульманской общественностью, но также российской и европейской наукой.В настоящее время идет подготовка к изданию следующего тома с экспонатами фонда, для которого отобрали 200 предметов.В альбом также вошли образцы традиционной керамики, художественного металла (медно-чеканные сосуды, предметы вооружения, женские ювелирные украшения XIX —первой трети XX века), текстиль (костюмы, панно из шелка, вышитые покрывала), а также небольшая подборка живописи 1920 — 1950 годов.250 рукописей КоранаЕще одно новое издание рассказывает о 250 рукописях Корана, которые хранятся в Российской национальной библиотеке. Более 130 из них — фрагменты древнейших списков VII — XII вв. из собрания французского востоковеда Жан-Жозефа Марселя.В книге рассказывается об особенностях художественного оформления Коранов в разные эпохи и на разных территориях, представлена история их приобретения.Фрагментарное состояние ранних Коранов, которые активно начали собирать в XIX веке, привело к тому, что листы из одних и тех же кодексов находят в разных хранилищах мира. Как рассказывают составители книги, на них нет дат переписки, и все же исследователи находят признаки для датирования в почерках.Декоративно-прикладное искусство Узбекистана также представлено в фондах государственного музея-заповедника "Царицыно".Как рассказала старший научный сотрудник музея Елена Офицерова, представительная коллекция традиционного и авторского искусства Узбекистана создана менее чем за 40 лет. В нее вошли более 600 предметов разных региональных центров периода с конца XIX до начала ХХI века.Здесь можно увидеть знаменитую узбекскую керамику, предметы текстиля, художественного металла, вышивку. В музее также хранятся амулеты туморы.Что написано на архитектурных памятниках УзбекистанаПомимо 70 книг-альбомов на конгрессе презентовали отдельную серию изданий по эпиграфике (древние надписи) архитектурных памятников Узбекистана. Серия состоит из 15 томов и еще пять книг выйдут до конца этого года. Ученые, принимающие участие в данном проекте, охватили 1 032 памятника с эпиграфикой. Из них надписи около 840 памятников публикуются впервые.Так, например, одна из книг посвящена Навоийской области, где сохранилось много памятников старины.Как уточнили во Всемирном обществе, ни в одной стране исламского мира не проводится работа подобного уровня и масштаба по полной расшифровке эпиграфики исторических памятников и публикации полученных данных. Среди надписей, которые уже удалось расшифровать — стихи, мудрые изречения, имена мастеров и каллиграфов, религиозные надписи, хронограммы исторических событий и указы правителей.В целом проект, стартовавший в 2010 году, позволил установить имена 215 зодчих, мастеров и каллиграфов, а также идентифицировать имена 48 поэтов. При этом удалось выявить до 30 стилей письма.Герои миниатюр крупным планомНа конгрессе также представили иллюстрированный альбом "Исторические личности в восточной миниатюре", исследовательская работа над которым продолжалась много лет. Издание представил его автор, председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.В книгу вошли более 300 миниатюр, выполненных в XIII – XVIII веках. В ней можно найти изображения более 80 правителей, принцев и принцесс, более 20 поэтов, ученых, мыслителей и художников, принадлежащих различным династиям.Книга уникальна тем, что впервые из известных миниатюр выделили фрагменты — цитаты с портретными изображениями выдающихся исторических личностей.Виртуальный Ходжа НасреддинУчастником конгресса также стал известный российский режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов, который рассказал о работе над мультфильмом о знаменитом восточном персонаже Ходже Насреддине и его Ишаке. Этот фольклорный герой объединяет культуру стран от Северной Африки до Восточной Азии. В 2022 году ЮНЕСКО добавило истории о Ходже Насреддине в список нематериального культурного наследия.Для этого, по замыслу Бекмамбетова, практикующие актеры в специальных анимационных студиях переобучаются в аниматоров.Сегодня над мультфильмом работают 15 аниматоров в Ташкенте, такую же студию открыли в Альметьевске (Татарстан). Кроме того, практика началась у выпускников студии в Анкаре.Как признался режиссер, город и здания для мультфильма не создавали специально, а использовали сканированное изображение архитектурных памятников. В Узбекистане, например, это более 50 объектов.В рамках конгресса Агентство кинематографии Узбекистана подписало с Бекмамбетовым меморандум о дальнейшем развитии анимации в республике. Так, в стране откроют еще три анимационные школы — в Ташкенте, Нукусе и Бухаре.По словам режиссера, приключения Ходжи Насреддина только начинаются с 90-минутного анимационного фильма. Вскоре планируют снять анимационный сериал, серию комиксов, а также создать приложение виртуальной реальности.Памяти Эдварда РтвеладзеРаботу Всемирного общества невозможно представить без выдающегося ученого, археолога Эдварда Ртвеладзе, которого не стало в 2022 году. Ведь общество было создано при его содействии и участии, и именно благодаря Ртвеладзе свои двери проекту открыли фонды многих музеев мира. В память о нем в свет вышло специальное издание.В последние годы Ртвеладзе был научным руководителем мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Он также стал автором книги-альбома о наследии Кушанской империи.Академик, доктор исторических наук, профессор Эдвард Ртвеладзе участвовал в более 100 археологических экспедициях, исследовал колоссальные пласты истории и культуры центральноазиатского региона.За свою жизнь ученый написал более 30 серьезных монографий и более 800 работ, посвященных исследованию грандиозных памятников культуры Средней Азии.От книги до телевиденияВ настоящее время проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" занимается каталогизацией археологических и архитектурных памятников. Однако эта история не только отразится в уникальных изданиях, но также может стать темой для новых телефильмов.К слову, с Узбекистаном российский телеканал тесно работает с 2017 года и за это время создано много документальных фильмов, рассказывающих зрителям об удивительной многовековой культуре страны, ее традициях и обычаях. Среди них "Узбекистан. Обретенные откровения", "Узбекистан. Сплетение солнечных культур", "Узбекистан. Ремесло, ставшее искусством".В начале этого года в эфир вышел многосерийный научно-популярный фильм "Диалоги о животных. Ташкентский зоопарк". По словам Виктории Кривицкой, у программы был огромный рейтинг. В настоящее время телеканал обсуждает с Агентством кинематографии Узбекистана цикл документальных фильмов об археологии.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан самарканд открытия сенсации ученые культурное наследие международный конгресс уникальные предметы декоративно-прикладное искусство фонды россия