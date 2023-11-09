https://uz.sputniknews.ru/20231109/uchenyye-obsujdeniye-kulturnoye-naslediye-uzbekistan-sobraniya-mira-40862582.html
Открытия и сенсации: ученые обсудили культурное наследие Узбекистана
Открытия и сенсации: ученые обсудили культурное наследие Узбекистана
На международном конгрессе в Самарканде рассказали об уникальных предметах декоративно-прикладного искусства Узбекистана в том числе в фондах России
2023-11-09T19:52+0500
2023-11-09T19:52+0500
2023-11-09T19:52+0500
узбекистан
культурное наследие
культура
самарканд
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Самарканде завершился VII международный Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса". Он проходил с 5 по 8 ноября.По традиции на конгрессе прозвучали сенсационные факты, связанные с искусством и культурой Узбекистана. Подробнее об этом — в материале Sputnik Узбекистан.Всемирное общество и мультимедийный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" работают уже 8 лет. За это время опубликовали более 70 уникальных томов книг-альбомов (на узбекском, русском и английском языках) и сняли около 50 фильмов.На VII международном конгрессе представили новые 10 книг-альбомов, посвященных произведениям искусства Узбекистана в собраниях Азербайджана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции и Узбекистана.В этом году в конгрессе участвовали 350 ученых, искусствоведов, востоковедов и историков более чем из 40 стран.Деревянные башмаки из СамаркандаКазанскому федеральному университету предложили участвовать в проекте 6 лет назад. Однако представить отдельную книгу-альбом удалось только в этом году, чему предшествовала большая исследовательская работа.В результате ученые определили около 300 предметов, из которых в книгу вошли порядка 160. При этом 103 из них — фотографии Самарканда, Хивы, Бухары, Ташкента, городской повседневности, а также архитектуры и даже интерьера домов местных жителей. В этнографической коллекции хранятся текстиль, обувь, посуда, игрушки, созданные узбекскими мастерами и ремесленниками в XIX — начале XX вв.По словам Светланы Федоровой, многие предметы отреставрировали, а для того, чтобы их качественно представить в этом издании в музее Казанского университета специально создали цифровую фотолабораторию.Особое внимание в каталоге привлекают деревянные башмаки, которые привез из Самарканда путешественник, зоолог Эммануил Пельцам. Как выяснилось, подобную деревянную обувь носили в дождливую и снежную погоду, а также в хамамах (банях).Еще один любопытный экспонат — уникальные образцы гуашевых рисунков на бумаге, которые определили как обои.Что хранит фонд МарджаниЕще один том серии "Культурное наследие Узбекистана в музеях мира" рассказывает о собрании фонда Марджани. К слову, фонд в 2006 году создал уроженец Узбекистана Рустам Сулейманов.В книге-альбоме собрали лучшие произведения из коллекции Марджани — керамику, вышивку, чеканку и ювелирные украшения, а также работы мастеров, стоявших у истоков живописной школы Узбекистана.Шигабутдин Марджани — татарский богослов и историк. Он собрал сохранившиеся устные свидетельства о прошлом народов Казанского и всего Волго-Уральского края, как этнограф и востоковед создал теорию их исторического развития и был признан не только мусульманской общественностью, но также российской и европейской наукой.В настоящее время идет подготовка к изданию следующего тома с экспонатами фонда, для которого отобрали 200 предметов.В альбом также вошли образцы традиционной керамики, художественного металла (медно-чеканные сосуды, предметы вооружения, женские ювелирные украшения XIX —первой трети XX века), текстиль (костюмы, панно из шелка, вышитые покрывала), а также небольшая подборка живописи 1920 — 1950 годов.250 рукописей КоранаЕще одно новое издание рассказывает о 250 рукописях Корана, которые хранятся в Российской национальной библиотеке. Более 130 из них — фрагменты древнейших списков VII — XII вв. из собрания французского востоковеда Жан-Жозефа Марселя.В книге рассказывается об особенностях художественного оформления Коранов в разные эпохи и на разных территориях, представлена история их приобретения.Фрагментарное состояние ранних Коранов, которые активно начали собирать в XIX веке, привело к тому, что листы из одних и тех же кодексов находят в разных хранилищах мира. Как рассказывают составители книги, на них нет дат переписки, и все же исследователи находят признаки для датирования в почерках.Декоративно-прикладное искусство Узбекистана также представлено в фондах государственного музея-заповедника "Царицыно".Как рассказала старший научный сотрудник музея Елена Офицерова, представительная коллекция традиционного и авторского искусства Узбекистана создана менее чем за 40 лет. В нее вошли более 600 предметов разных региональных центров периода с конца XIX до начала ХХI века.Здесь можно увидеть знаменитую узбекскую керамику, предметы текстиля, художественного металла, вышивку. В музее также хранятся амулеты туморы.Что написано на архитектурных памятниках УзбекистанаПомимо 70 книг-альбомов на конгрессе презентовали отдельную серию изданий по эпиграфике (древние надписи) архитектурных памятников Узбекистана. Серия состоит из 15 томов и еще пять книг выйдут до конца этого года. Ученые, принимающие участие в данном проекте, охватили 1 032 памятника с эпиграфикой. Из них надписи около 840 памятников публикуются впервые.Так, например, одна из книг посвящена Навоийской области, где сохранилось много памятников старины.Как уточнили во Всемирном обществе, ни в одной стране исламского мира не проводится работа подобного уровня и масштаба по полной расшифровке эпиграфики исторических памятников и публикации полученных данных. Среди надписей, которые уже удалось расшифровать — стихи, мудрые изречения, имена мастеров и каллиграфов, религиозные надписи, хронограммы исторических событий и указы правителей.В целом проект, стартовавший в 2010 году, позволил установить имена 215 зодчих, мастеров и каллиграфов, а также идентифицировать имена 48 поэтов. При этом удалось выявить до 30 стилей письма.Герои миниатюр крупным планомНа конгрессе также представили иллюстрированный альбом "Исторические личности в восточной миниатюре", исследовательская работа над которым продолжалась много лет. Издание представил его автор, председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.В книгу вошли более 300 миниатюр, выполненных в XIII – XVIII веках. В ней можно найти изображения более 80 правителей, принцев и принцесс, более 20 поэтов, ученых, мыслителей и художников, принадлежащих различным династиям.Книга уникальна тем, что впервые из известных миниатюр выделили фрагменты — цитаты с портретными изображениями выдающихся исторических личностей.Виртуальный Ходжа НасреддинУчастником конгресса также стал известный российский режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов, который рассказал о работе над мультфильмом о знаменитом восточном персонаже Ходже Насреддине и его Ишаке. Этот фольклорный герой объединяет культуру стран от Северной Африки до Восточной Азии. В 2022 году ЮНЕСКО добавило истории о Ходже Насреддине в список нематериального культурного наследия.Для этого, по замыслу Бекмамбетова, практикующие актеры в специальных анимационных студиях переобучаются в аниматоров.Сегодня над мультфильмом работают 15 аниматоров в Ташкенте, такую же студию открыли в Альметьевске (Татарстан). Кроме того, практика началась у выпускников студии в Анкаре.Как признался режиссер, город и здания для мультфильма не создавали специально, а использовали сканированное изображение архитектурных памятников. В Узбекистане, например, это более 50 объектов.В рамках конгресса Агентство кинематографии Узбекистана подписало с Бекмамбетовым меморандум о дальнейшем развитии анимации в республике. Так, в стране откроют еще три анимационные школы — в Ташкенте, Нукусе и Бухаре.По словам режиссера, приключения Ходжи Насреддина только начинаются с 90-минутного анимационного фильма. Вскоре планируют снять анимационный сериал, серию комиксов, а также создать приложение виртуальной реальности.Памяти Эдварда РтвеладзеРаботу Всемирного общества невозможно представить без выдающегося ученого, археолога Эдварда Ртвеладзе, которого не стало в 2022 году. Ведь общество было создано при его содействии и участии, и именно благодаря Ртвеладзе свои двери проекту открыли фонды многих музеев мира. В память о нем в свет вышло специальное издание.В последние годы Ртвеладзе был научным руководителем мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Он также стал автором книги-альбома о наследии Кушанской империи.Академик, доктор исторических наук, профессор Эдвард Ртвеладзе участвовал в более 100 археологических экспедициях, исследовал колоссальные пласты истории и культуры центральноазиатского региона.За свою жизнь ученый написал более 30 серьезных монографий и более 800 работ, посвященных исследованию грандиозных памятников культуры Средней Азии.От книги до телевиденияВ настоящее время проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" занимается каталогизацией археологических и архитектурных памятников. Однако эта история не только отразится в уникальных изданиях, но также может стать темой для новых телефильмов.К слову, с Узбекистаном российский телеканал тесно работает с 2017 года и за это время создано много документальных фильмов, рассказывающих зрителям об удивительной многовековой культуре страны, ее традициях и обычаях. Среди них "Узбекистан. Обретенные откровения", "Узбекистан. Сплетение солнечных культур", "Узбекистан. Ремесло, ставшее искусством".В начале этого года в эфир вышел многосерийный научно-популярный фильм "Диалоги о животных. Ташкентский зоопарк". По словам Виктории Кривицкой, у программы был огромный рейтинг. В настоящее время телеканал обсуждает с Агентством кинематографии Узбекистана цикл документальных фильмов об археологии.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан самарканд открытия сенсации ученые культурное наследие международный конгресс уникальные предметы декоративно-прикладное искусство фонды россия
узбекистан самарканд открытия сенсации ученые культурное наследие международный конгресс уникальные предметы декоративно-прикладное искусство фонды россия
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Самарканде завершился VII международный Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса". Он проходил с 5 по 8 ноября.
По традиции на конгрессе прозвучали сенсационные факты, связанные с искусством и культурой Узбекистана. Подробнее об этом — в материале Sputnik Узбекистан
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Всемирное общество и мультимедийный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" работают уже 8 лет. За это время опубликовали более 70 уникальных томов книг-альбомов (на узбекском, русском и английском языках) и сняли около 50 фильмов.
“Вместе с выдающимися учеными востоковедами была проделана колоссальная работа по созданию фактологической базы наследия и вряд ли это было бы возможно без личной поддержки президента, государственных, общественных и международных организаций, а также социально ответственного бизнеса", — рассказали во Всемирном обществе.
На VII международном конгрессе представили новые 10 книг-альбомов, посвященных произведениям искусства Узбекистана в собраниях Азербайджана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции и Узбекистана.
В этом году в конгрессе участвовали 350 ученых, искусствоведов, востоковедов и историков более чем из 40 стран.
"В начале внимание проекта было приковано к известным центрам, крупнейшим музеям, включая Эрмитаж. Но с течением времени проект начал охватывать и небольшие коллекции, малоизвестные музеи. В этом смысле для нас, участников проекта многое открывается — для кого-то заново, а для кого-то впервые", — отметила директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова.
Деревянные башмаки из Самарканда
Казанскому федеральному университету предложили участвовать в проекте 6 лет назад. Однако представить отдельную книгу-альбом удалось только в этом году, чему предшествовала большая исследовательская работа.
"Это было связано, в первую очередь с тем, что в музеях университета, а их 12, при почти миллионной коллекции работают немного сотрудников. Тем не менее мы не отказались от участия в проекте и на протяжении всех этих лет выявляли предметы, связанные с культурным наследием Узбекистана в коллекциях университета, которые формировались на протяжении 200 лет", — рассказала директор музея истории Казанского университета Светлана Фролова.
В результате ученые определили около 300 предметов, из которых в книгу вошли порядка 160. При этом 103 из них — фотографии Самарканда, Хивы, Бухары, Ташкента, городской повседневности, а также архитектуры и даже интерьера домов местных жителей. В этнографической коллекции хранятся текстиль, обувь, посуда, игрушки, созданные узбекскими мастерами и ремесленниками в XIX — начале XX вв.
По словам Светланы Федоровой, многие предметы отреставрировали, а для того, чтобы их качественно представить в этом издании в музее Казанского университета специально создали цифровую фотолабораторию.
Особое внимание в каталоге привлекают деревянные башмаки, которые привез из Самарканда путешественник, зоолог Эммануил Пельцам. Как выяснилось, подобную деревянную обувь носили в дождливую и снежную погоду, а также в хамамах (банях).
Еще один любопытный экспонат — уникальные образцы гуашевых рисунков на бумаге, которые определили как обои.
“Хотя возможно, это были образцы для работы ганчаров, расписывавших стены, поскольку их узоры вторят узорам росписи по ганчу. Не менее вероятно, что это действительно обои, которые, безусловно, были новым явлением для узбекского общества конца XIX — начала XX вв., возникшим под влиянием европейской (российской) культуры. Переняв нововведение, местные художники, тем не менее, остались верны традиционным для них рисункам”, — рассказали составители книги-альбома.
Еще один том серии "Культурное наследие Узбекистана в музеях мира" рассказывает о собрании фонда Марджани. К слову, фонд в 2006 году создал уроженец Узбекистана Рустам Сулейманов.
В книге-альбоме собрали лучшие произведения из коллекции Марджани — керамику, вышивку, чеканку и ювелирные украшения, а также работы мастеров, стоявших у истоков живописной школы Узбекистана.
Шигабутдин Марджани — татарский богослов и историк. Он собрал сохранившиеся устные свидетельства о прошлом народов Казанского и всего Волго-Уральского края, как этнограф и востоковед создал теорию их исторического развития и был признан не только мусульманской общественностью, но также российской и европейской наукой.
В настоящее время идет подготовка к изданию следующего тома с экспонатами фонда, для которого отобрали 200 предметов.
“Это произведения классического и народного искусства, имеющие непосредственное отношение к культурному наследию Узбекистана. Открывает издание раздел, посвященный искусству рукописной книги, куда включены 27 памятников. Это рукописи, отдельные миниатюры, образцы каллиграфии”, — рассказала представитель фонда Екатерина Ермакова.
В альбом также вошли образцы традиционной керамики, художественного металла (медно-чеканные сосуды, предметы вооружения, женские ювелирные украшения XIX —первой трети XX века), текстиль (костюмы, панно из шелка, вышитые покрывала), а также небольшая подборка живописи 1920 — 1950 годов.
Еще одно новое издание рассказывает о 250 рукописях Корана, которые хранятся в Российской национальной библиотеке. Более 130 из них — фрагменты древнейших списков VII — XII вв. из собрания французского востоковеда Жан-Жозефа Марселя.
В книге рассказывается об особенностях художественного оформления Коранов в разные эпохи и на разных территориях, представлена история их приобретения.
Фрагментарное состояние ранних Коранов, которые активно начали собирать в XIX веке, привело к тому, что листы из одних и тех же кодексов находят в разных хранилищах мира. Как рассказывают составители книги, на них нет дат переписки, и все же исследователи находят признаки для датирования в почерках.
"Так, наиболее ранним фрагментом в собрании Марселя считают 17 листов из кодекса второй половины VII в., части которого оказались в нескольких хранилищах: в Национальной библиотеке Франции, в Музее исламского искусства в Дохе, в Университетской библиотеке Бирмингема. Французская исследовательница Элеанор Селлар обнаружила, что некоторые листы представляют собой палимпсест (пергамент, на который ранее уже наносили текст), нижний слой которого несет хорошо смытый коранический текст, написанный чуть ранее. Почерк — хиджази, причем весьма неровный, возможно принадлежащий трем писцам", — рассказывают составители книги.
Декоративно-прикладное искусство Узбекистана также представлено в фондах государственного музея-заповедника "Царицыно".
Как рассказала старший научный сотрудник музея Елена Офицерова, представительная коллекция традиционного и авторского искусства Узбекистана создана менее чем за 40 лет. В нее вошли более 600 предметов разных региональных центров периода с конца XIX до начала ХХI века.
Здесь можно увидеть знаменитую узбекскую керамику, предметы текстиля, художественного металла, вышивку. В музее также хранятся амулеты туморы.
"Достаточную редкость представляет коллекция узбекской лаковой миниатюры конца ХХ века", — добавляет Елена Офицерова.
Что написано на архитектурных памятниках Узбекистана
Помимо 70 книг-альбомов на конгрессе презентовали отдельную серию изданий по эпиграфике (древние надписи) архитектурных памятников Узбекистана. Серия состоит из 15 томов и еще пять книг выйдут до конца этого года. Ученые, принимающие участие в данном проекте, охватили 1 032 памятника с эпиграфикой. Из них надписи около 840 памятников публикуются впервые.
Так, например, одна из книг посвящена Навоийской области, где сохранилось много памятников старины.
"Это первая попытка полноценного исследования эпиграфики знаменитых архитектурных сооружений, расположенных в южных районах и городах области. Исследования и изыскания памятников древности, скрытых в просторах Кызылкума и еще не изученных, будут подготовлены к изданию в качестве еще одной книги", — рассказали во Всемирном обществе.
Как уточнили во Всемирном обществе, ни в одной стране исламского мира не проводится работа подобного уровня и масштаба по полной расшифровке эпиграфики исторических памятников и публикации полученных данных. Среди надписей, которые уже удалось расшифровать — стихи, мудрые изречения, имена мастеров и каллиграфов, религиозные надписи, хронограммы исторических событий и указы правителей.
В целом проект, стартовавший в 2010 году, позволил установить имена 215 зодчих, мастеров и каллиграфов, а также идентифицировать имена 48 поэтов. При этом удалось выявить до 30 стилей письма.
Герои миниатюр крупным планом
На конгрессе также представили иллюстрированный альбом "Исторические личности в восточной миниатюре", исследовательская работа над которым продолжалась много лет. Издание представил его автор, председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.
В книгу вошли более 300 миниатюр, выполненных в XIII – XVIII веках. В ней можно найти изображения более 80 правителей, принцев и принцесс, более 20 поэтов, ученых, мыслителей и художников, принадлежащих различным династиям.
Книга уникальна тем, что впервые из известных миниатюр выделили фрагменты — цитаты с портретными изображениями выдающихся исторических личностей.
"Благодаря высоким технологиям у нас есть цифровое изображение миниатюр, которое мы смогли увеличить практически без потерь", — уточнил Фирдавс Абдухаликов.
Виртуальный Ходжа Насреддин
Участником конгресса также стал известный российский режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов, который рассказал о работе над мультфильмом о знаменитом восточном персонаже Ходже Насреддине и его Ишаке.
Этот фольклорный герой объединяет культуру стран от Северной Африки до Восточной Азии. В 2022 году ЮНЕСКО добавило истории о Ходже Насреддине в список нематериального культурного наследия.
"У нас в планах сделать так, чтобы мультфильм про Ходжу Насреддина создали 3D-аниматоры из всех тех стран, где он является национальным достоянием. Как выяснилось, это не только Узбекистан, а также, например, Азербайджан, Казахстан, арабские страны и даже Китай", — уточнил режиссер.
Для этого, по замыслу Бекмамбетова, практикующие актеры в специальных анимационных студиях переобучаются в аниматоров.
Сегодня над мультфильмом работают 15 аниматоров в Ташкенте, такую же студию открыли в Альметьевске (Татарстан). Кроме того, практика началась у выпускников студии в Анкаре.
"Наша анимационная студия функционирует в формате распределенного производства в нескольких странах — России, Узбекистане, Турции, Израиле и ОАЭ", — рассказал Тимур Бекмамбетов.
Как признался режиссер, город и здания для мультфильма не создавали специально, а использовали сканированное изображение архитектурных памятников. В Узбекистане, например, это более 50 объектов.
В рамках конгресса Агентство кинематографии Узбекистана подписало с Бекмамбетовым меморандум о дальнейшем развитии анимации в республике. Так, в стране откроют еще три анимационные школы — в Ташкенте, Нукусе и Бухаре.
По словам режиссера, приключения Ходжи Насреддина только начинаются с 90-минутного анимационного фильма. Вскоре планируют снять анимационный сериал, серию комиксов, а также создать приложение виртуальной реальности.
Работу Всемирного общества невозможно представить без выдающегося ученого, археолога Эдварда Ртвеладзе, которого не стало в 2022 году. Ведь общество было создано при его содействии и участии, и именно благодаря Ртвеладзе свои двери проекту открыли фонды многих музеев мира. В память о нем в свет вышло специальное издание.
"Эта книга задумывалась как подарок ко дню рождения Эдварда Васильевича, который готовился отметить 80-летний юбилей в мае 2022 года, собрать по этому поводу друзей, учеников и коллег. Но судьба распорядилась иначе. За три месяца до юбилея его не стало. Так что пришлось поменять внешний вид подарка: юбилейный дар стал подношением его светлой памяти", — рассказали во Всемирном обществе.
В последние годы Ртвеладзе был научным руководителем мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Он также стал автором книги-альбома о наследии Кушанской империи.
Академик, доктор исторических наук, профессор Эдвард Ртвеладзе участвовал в более 100 археологических экспедициях, исследовал колоссальные пласты истории и культуры центральноазиатского региона.
За свою жизнь ученый написал более 30 серьезных монографий и более 800 работ, посвященных исследованию грандиозных памятников культуры Средней Азии.
В настоящее время проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" занимается каталогизацией археологических и архитектурных памятников. Однако эта история не только отразится в уникальных изданиях, но также может стать темой для новых телефильмов.
"Это очень хорошая история для копродукции, потому что такой продукт может быть востребован партнерами в разных странах. Одна из важнейших задач телеканала "Культура" сегодня — говорить с нашими зрителями о том, какая глубокая культура окружает нас, с кем мы соседствуем. Мы должны говорить с нашим зрителем языком мира, культуры и искусства. И мы видим сегодня насколько этот разговор востребован", — рассказала коммерческий директор телеканала "Россия-Культура" Виктория Кривицкая.
К слову, с Узбекистаном российский телеканал тесно работает с 2017 года и за это время создано много документальных фильмов, рассказывающих зрителям об удивительной многовековой культуре страны, ее традициях и обычаях. Среди них "Узбекистан. Обретенные откровения", "Узбекистан. Сплетение солнечных культур", "Узбекистан. Ремесло, ставшее искусством".
В начале этого года в эфир вышел многосерийный научно-популярный фильм "Диалоги о животных. Ташкентский зоопарк". По словам Виктории Кривицкой, у программы был огромный рейтинг. В настоящее время телеканал обсуждает с Агентством кинематографии Узбекистана цикл документальных фильмов об археологии.