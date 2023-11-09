https://uz.sputniknews.ru/20231109/uzbekistan-iordaniya-taekvondo-turnir-40832073.html
Таэквондисты Узбекистана выступают на крупном турнире в Иордании
Таэквондисты Узбекистана выступают на крупном турнире в Иордании
В числе соперников узбекистанцев — представители Иордании, Китая, Саудовской Аравии
2023-11-09T11:32+0500
2023-11-09T11:32+0500
2023-11-09T11:32+0500
спорт
таэквондо
узбекистан
иордания
турнир
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В четверг в Аммане (Иордания) стартует крупный турнир за Кубок президента Всемирной федерации таэквондо, входящий в серию G2, сообщает НОК.В рамках первого дня турнира узбекские таэквондисты выступят против следующих соперников: Турнир серии G2 — рейтинговый турнир, позволяющий набрать баллов больше, чем турнир G-1.
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таэквондо узбекистан иордания турнир соперники китай саудовская аравия спорт
таэквондо узбекистан иордания турнир соперники китай саудовская аравия спорт
Таэквондисты Узбекистана выступают на крупном турнире в Иордании
В числе соперников узбекистанцев — представители Иордании, Китая, Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
В четверг в Аммане (Иордания) стартует крупный турнир за Кубок президента Всемирной федерации таэквондо, входящий в серию G2, сообщает НОК
.
В рамках первого дня турнира узбекские таэквондисты выступят против следующих соперников:
-74 кг: Жасур Жайсунов – Лайт Алдарабсех (Иордания) / Ахмад Ал Бавая (Иордания),
-87 кг: Никита Рафалович – Бани Самир (Иордания),
-62 кг: Феруза Содикова – Гу Венжинг (Китай) / Сара Абдулфаттах (Саудовская Аравия).
Турнир серии G2 — рейтинговый турнир, позволяющий набрать баллов больше, чем турнир G-1.