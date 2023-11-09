https://uz.sputniknews.ru/20231109/uzbekistan-iordaniya-taekvondo-turnir-40832073.html

Таэквондисты Узбекистана выступают на крупном турнире в Иордании

Таэквондисты Узбекистана выступают на крупном турнире в Иордании

В числе соперников узбекистанцев — представители Иордании, Китая, Саудовской Аравии

2023-11-09T11:32+0500

2023-11-09T11:32+0500

2023-11-09T11:32+0500

спорт

таэквондо

узбекистан

иордания

турнир

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В четверг в Аммане (Иордания) стартует крупный турнир за Кубок президента Всемирной федерации таэквондо, входящий в серию G2, сообщает НОК.В рамках первого дня турнира узбекские таэквондисты выступят против следующих соперников: Турнир серии G2 — рейтинговый турнир, позволяющий набрать баллов больше, чем турнир G-1.

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